Απόψε θα πραγματοποιηθεί η προτελευταία Πανσέληνος της χρονιάς, το λεγόμενο «Φεγγάρι του Κάστορα», ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά θεάματα του φετινού Νοεμβρίου. Το φεγγάρι, που ταυτόχρονα θα είναι και Υπερπανσέληνος, αναμένεται να χαρίσει μοναδικές εικόνες σε όσους στρέψουν το βλέμμα τους στον νυχτερινό ουρανό.

Η Πανσέληνος θα είναι ορατή σήμερα το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, με την ανατολή της να αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές για τους παρατηρητές.

Τι κάνει ξεχωριστή την Πανσέληνο του Νοεμβρίου 2026

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι μια υπερπανσέληνος, η πρώτη από μια σειρά τριών διαδοχικών υπερπανσελήνων (Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος). Υπερπανσέληνος συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της προς τη Γη, το οποίο ονομάζεται περίγειο.

Επειδή πρόκειται για υπερπανσέληνο, ενδέχεται να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από μια συνηθισμένη Πανσέληνο — έως και 8% μεγαλύτερη σε διάμετρο και 16% πιο φωτεινή. Για τους περισσότερους απλούς παρατηρητές, η διαφορά είναι ανεπαίσθητη, ωστόσο γίνεται πιο αισθητή αν συγκριθεί με μια μικροπανσέληνο, όταν δηλαδή η Σελήνη βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της από τη Γη.

Καθώς βρίσκεται κοντά στο περίγειο και σε φάση Πανσελήνου, αυτή η Σελήνη μπορεί επίσης να προκαλέσει ελαφρώς υψηλότερες παλίρροιες, γνωστές ως περιγειοσυζυγιακές παλίρροιες ή «βασιλικές» παλίρροιες, ιδιαίτερα κατά μήκος των ακτογραμμών, αν και το φαινόμενο είναι ήπιο.

Γιατί ονομάζεται «Πανσέληνος του Κάστορα»;

Γιατί όμως το φεγγάρι του Νοεμβρίου ονομάζεται «Πανσέληνος του Κάστορα»; Αυτή είναι η εποχή του χρόνου κατά την οποία οι κάστορες αρχίζουν να βρίσκουν καταφύγιο στις φωλιές τους, έχοντας συγκεντρώσει επαρκή αποθέματα τροφής για τον μακρύ χειμώνα που έρχεται.

Κατά την περίοδο του εμπορίου γούνας στη Βόρεια Αμερική, ήταν επίσης η εποχή που έστηναν παγίδες για τους κάστορες, λόγω της πυκνής, έτοιμης για τον χειμώνα γούνας τους.