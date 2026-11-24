Εκτεταμένες ζημιές έχει υποστεί η καφετέρια στην οδό Σινώπης, στη Νέα Ιωνία, μετά την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11), χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός και είχε ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι να πεταχτούν έντρομοι από τα κρεβάτια τους και να βγουν από τα σπίτια τους, ενώ από την έκρηξη καταστράφηκε η ψευδοροφή της καφετέριας και τα τραπεζοκαθίσματα εκτινάχθηκαν έξω από το μαγαζί. Τουλάχιστον άλλα τέσσερα καταστήματα, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, έχουν υποστεί ζημιές από το ωστικό κύμα της έκρηξης και τα θραύσματα.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) διεξάγει έρευνες και συλλέγει στοιχεία, σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί αρχικά πώς προκλήθηκε η έκρηξη.

Οι πυροτεχνουργοί προσπαθούν να βρουν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, για να εξακριβωθεί η συνδεσμολογία του. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται το σενάριο οι δράστες να χρησιμοποίησαν χειροβομβίδα ή ακόμη και δυναμίτιδα.

Πληροφορίες ότι ο δράστης καταγράφηκε σε βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, οι αστυνομικές Αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό τόσο από τη συγκεκριμένη καφετέρια όσο και από γειτονικά καταστήματα, όπου καταγράφεται ένας άνδρας να πετάει έναν μηχανισμό και να φεύγει. Λίγο μετά σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, που ισοπέδωσε το μαγαζί.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δράστες ήταν δύο και επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Αφού προσέγγισαν το κατάστημα, έσπασαν με μεταλλικό αντικείμενο την τζαμαρία και στη συνέχεια έριξαν μέσα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Κάτοικος έλεγε στον τηλεοπτικό σταθμό ότι η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έμοιαζε σαν να έγινε σεισμός 10 Ρίχτερ, ότι τραντάχτηκαν τα σπίτια και οι ίδιοι ξύπνησαν και άμεσα κάλεσαν την αστυνομία. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί διερχόμενων πολιτών ή οδηγών.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή τους, καθώς δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με την εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος».

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, καθώς και για τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας έχει και ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Λιοσίων, στο οποίο είχε σημειωθεί επίθεση στις 13 Νοεμβρίου.

Δημογλίδου: Αναφορές ότι η έκρηξη προκλήθηκε από το εσωτερικό του μαγαζιού

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν το κατάστημα, μεταξύ των οποίων και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει ως προς τα αίτια της έκρηξης.

Όπως ανέφερε, οι πυροτεχνουργοί διενεργούν έρευνες για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο να πρόκειται για έκρηξη από φιάλη υγραερίου. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό.

Η δήλωση του δημάρχου και οι μαρτυρίες

Ο δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, δήλωσε ότι «το πρωί κατά τις 4 παρά τοποθέτησαν, πέταξαν, εκρηκτικούς μηχανισμούς μέσα στο καφενείο. Πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα, γιατί για να γίνει την ώρα εκείνη προφανώς δεν είναι θέμα με πελάτες. Δυστυχώς μετά από τρεις μήνες είναι το δεύτερο (περιστατικό) που γίνεται, το άλλο είχε γίνει στην Αλσούπολη, πάλι σε μαγαζί και όλη η πολυκατοικία περνάει ακόμη πολύ δύσκολα».

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει στην τηλεοπτική κάμερα ότι «ερχόμουν από τη γωνία, το μπαμ ήταν δυνατό. Περνάω κάθε πρωί από εδώ με τη γυναίκα μου, θα μας σκότωνε, δεν θα γλιτώναμε, αν τύχαινε να περνάμε εκείνη την ώρα. Τα τζάμια θα μας έπαιρναν το κεφάλι».