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Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης (24/11), με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, τη Μεσογείων και την Κηφισίας.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, αλλά και στο Μεταξουργείο.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην άνοδο της Λ. Αλεξάνδρας, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το ύψος του Αλίμου, αλλά και στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος του Καρέα και τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.

Την ίδια στιγμή, καθυστερήσεις προκύπτουν στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και της Δάφνης.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.