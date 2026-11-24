Η βύθιση της υπερσύγχρονης ρωσικής κορβέτας «Merkury» στη Λιβύη από σμήνος ουκρανικών θαλάσσιων drones αποδεικνύει ότι καμία μονάδα επιφανείας δεν είναι πλέον άτρωτη. Τα τυφλά σημεία των ραντάρ και η έλλειψη εξειδικευμένων συστημάτων αντιμετώπισης drones εκθέτουν τα συμβατικά πολεμικά πλοία σε θανάσιμο κίνδυνο, ανοίγοντας παράλληλα μια ευρεία συζήτηση και για τις πολυδιαφημιζόμενες τουρκικές κορβέτες MILGEM στο Αιγαίο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η εικόνα της ρωσικής κορβέτας «Merkury» (Project 20380, κλάσης Steregushchiy) να τυλίγεται στις φλόγες και να ανατρέπεται μέσα στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, 1.600 χιλιόμετρα μακριά από τα μέτωπα της Ουκρανίας, αποτελεί ένα ηχηρό «καμπανάκι» για όλα τα σύγχρονα πολεμικά ναυτικά.

Δεν πρόκειται για ένα παλιό σκαρί της σοβιετικής εποχής, αλλά για ένα από τα νεότερα και πιο προβεβλημένα αποκτήματα του ρωσικού στόλου, το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία μόλις το 2023. Η επιχείρηση με τα επτά ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) τύπου Sargan 3000, τα οποία εξαπολύθηκαν από μητρικό πλοίο και διέλυσαν την κορβέτα μαζί με το ελικόπτερο Ka-27 που έφερε στο κατάστρωμά της, επιβεβαιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο ότι οι θάλασσες έχουν περάσει οριστικά στην εποχή του ασύμμετρου πολέμου.

Τα θανάσιμα «τυφλά σημεία» της «Merkury»

Η «Merkury» σχεδιάστηκε ως μια πανίσχυρη μονάδα πολλαπλών ρόλων, με εκτόπισμα περίπου 2.250 τόνων και τεχνολογία stealth για τη μείωση του ηλεκτρομαγνητικού της ίχνους. Ο οπλισμός της περιλάμβανε οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Kh-35 Uran, ένα κύριο πυροβόλο A-190 των 100 χιλιοστών, αντιαεροπορικά βλήματα Redut σε κάθετους εκτοξευτές, τορπίλες Paket-NK, καθώς και δύο εξάκαννα συστήματα εγγύς προστασίας (CIWS) AK-630M των 30 χιλιοστών, πλαισιωμένα από δύο βαρέα πολυβόλα των 14,5 χιλιοστών. Στα χαρτιά, επρόκειτο για ένα «πλωτό φρούριο».

Στην πράξη, όμως, τα ουκρανικά USV εκμεταλλεύτηκαν με χειρουργική ακρίβεια τα δομικά κενά στον σχεδιασμό και στην τακτική της. Τα ραντάρ επιφανείας και ελέγχου πυρός της κορβέτας, όπως τα Furke-2 και Puma, είναι βελτιστοποιημένα για τον εντοπισμό αεροσκαφών, πυραύλων cruise ή μεγάλων πλοίων σε μεγάλες αποστάσεις και όχι μικρών σκαφών χαμηλού προφίλ, τα οποία πλέουν σχεδόν «κολλημένα» στην επιφάνεια της θάλασσας και των οποίων το ίχνος χάνεται μέσα στον κυματισμό (sea clutter).

Επιπλέον, τα συστήματα AK-630M, παρότι διαθέτουν καταιγιστικό ρυθμό βολής, είναι σχεδιασμένα για την αναχαίτιση εναέριων στόχων και δυσκολεύονται να εγκλωβίσουν ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους επιφανείας που κινούνται με υψηλή ταχύτητα σε συνθήκες κορεσμού. Η παρουσία του πλοίου σε λιμενική εγκατάσταση περιόρισε ακόμη περισσότερο τα περιθώρια ελιγμών, ενώ η έλλειψη περιμετρικών ηλεκτροοπτικών αισθητήρων 360 μοιρών με δυνατότητα αυτόματης στοχοποίησης επέτρεψε στα σκάφη-καμικάζι να πλήξουν τα ύφαλα του πλοίου σε καίρια σημεία.

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Η σύγκριση με τις τουρκικές MILGEM

Το πλήγμα στη Λιβύη αποδεικνύει ότι το δόγμα της ναυτικής ισχύος ανατρέπεται εκ θεμελίων. Σήμερα, ένα μη επανδρωμένο σκάφος χαμηλού κόστους, εξοπλισμένο με δορυφορικές επικοινωνίες, θερμικές κάμερες και εκρηκτική γόμωση εκατοντάδων κιλών, μπορεί να εξουδετερώσει μια πολεμική μονάδα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ακόμη και σε αποστάσεις χιλιάδων μιλίων από τη βάση εξόρμησής του. Η τακτική του «σμήνους» (swarming) προκαλεί κορεσμό στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, αναγκάζοντας τα πληρώματα να μάχονται με συμβατικά μέσα εναντίον αόρατων και ευέλικτων απειλών.

Αυτό το επιχειρησιακό περιβάλλον φέρνει αναπόφευκτα στο μικροσκόπιο τις τουρκικές κορβέτες κλάσης Ada του προγράμματος MILGEM, τις οποίες η Άγκυρα προβάλλει ως την αιχμή του δόρατος της «Γαλάζιας Πατρίδας». Οι MILGEM έχουν εκτόπισμα (περίπου 2.300–2.400 τόνοι) και σχεδίαση stealth παρόμοια με εκείνα της ρωσικής «Merkury». Ο οπλισμός τους περιλαμβάνει οκτώ πυραύλους Atmaca (ή Harpoon), ένα πυροβόλο OTO Melara των 76 χιλιοστών, ένα σύστημα RAM 21 κελιών και ένα σύστημα εγγύς προστασίας Phalanx (CIWS). Ωστόσο, η κρίσιμη διαφορά τους ως προς την αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών εντοπίζεται στους δύο σταθεροποιημένους, τηλεχειριζόμενους σταθμούς οπλισμού STAMP των 12,7 χιλιοστών της Aselsan, οι οποίοι διαθέτουν ενσωματωμένα ηλεκτροοπτικά και θερμικά συστήματα, καθώς και στο δικτυοκεντρικό σύστημα διαχείρισης μάχης GENESIS/ADVENT.

Παρότι οι τουρκικές MILGEM διαθέτουν σαφώς πιο σύγχρονα δυτικά και εγχώρια ηλεκτροοπτικά μέσα από εκείνα της ρωσικής «Merkury», παραμένουν ευάλωτες σε μια συντονισμένη επίθεση κορεσμού από σμήνη USV και UAV. Το σύστημα RAM είναι αμιγώς αντιαεροπορικό και άχρηστο απέναντι σε σκάφη επιφανείας. Αν και το Phalanx έχει δυνατότητα εμπλοκής στόχων επιφανείας (Surface Mode), κάθε κορβέτα διαθέτει μόνο ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο καλύπτει συγκεκριμένο τομέα βολής. Τα δύο πολυβόλα STAMP των 12,7 χιλιοστών προσφέρουν αξιόλογη προστασία σε μικρές αποστάσεις, όμως, λόγω του διαμετρήματός τους και του περιορισμένου αριθμού τους, δύσκολα θα μπορούσαν να ανακόψουν έξι ή επτά ταχύπλοα drones που επιτίθενται ταυτόχρονα από διαφορετικές κατευθύνσεις, ειδικά σε κλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο, όπου τα νησιά προσφέρουν φυσική κάλυψη.

Η Άγκυρα έχει αντιληφθεί αυτό το κενό, επενδύοντας εντατικά σε εγχώρια συστήματα εγγύς προστασίας, όπως το Gökdeniz, και ενσωματώνοντας τακτικές συνεργασίας επανδρωμένων και μη επανδρωμένων μέσων. Ωστόσο, το δίδαγμα της Βεγγάζης παραμένει αμείλικτο για όλους, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο ήδη υλοποιεί τα δικά του προγράμματα ανάπτυξης USV και θωράκισης έναντι των drones: στη σύγχρονη ναυτική αναμέτρηση, η επιβίωση δεν κρίνεται πλέον από το εκτόπισμα ή τους μεγάλους πυραύλους, αλλά από την ικανότητα έγκαιρου εντοπισμού, τον ηλεκτρονικό πόλεμο και την ταχύτητα αντίδρασης απέναντι στον αόρατο εχθρό της επιφάνειας.