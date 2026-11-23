«Την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με στόχο την αύξηση της παραγωγής και τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου», πρόταξε ως κεντρικό πολιτικό μήνυμα ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του το βράδυ της Δευτέρας στην Πτολεμαΐδα, τρίτο σταθμό της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία. Την Τρίτη ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ θα επισκεφθεί την ΠΕ Καστοριάς και Φλώρινας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις πολιτικές δεσμεύσεις που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε νέες υποσχέσεις, αλλά θα επιμείνει σε τρεις βασικούς στόχους, με αιχμή την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δικαιότερη κατανομή των οικονομικών αποτελεσμάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Εμείς, αν υποσχεθούμε κάτι, θα είναι αυτά τα τρία που είπαμε στη Θεσσαλονίκη. Ότι θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το παραγωγικό μοντέλο και να παράγουμε περισσότερα. Μπορούμε να παράγουμε περισσότερα, αλλά και να τα μοιράζουμε δικαιότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάνοντας αναφορά στη διακυβέρνηση της περιόδου 2015-2019, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να διαχειριστεί δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, δίνοντας έμφαση στην κατανομή των βαρών και όχι στην παροχή οικονομικών ωφελημάτων. Δεν συγκυβερνήσαμε με τον Καμμένο αλλά με την Τρόϊκα» τόνισε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε ακόμη ότι «οι οικονομικές δυνατότητες που διαμορφώθηκαν στην συνέχεια δεν υπήρξαν κατά τη δική του κυβερνητική θητεία», ενώ, όπως υποστήριξε, «τα οφέλη της ανάκαμψης τα διαχειρίστηκαν άλλοι».

«Δεν ζητάμε δεύτερη ευκαιρία. Ζητάμε την ευκαιρία να κυβερνήσουμε σε συνθήκες κανονικότητας, για να δείξουμε ποια είναι η διαφορά της Αριστεράς από τη Δεξιά. Ποια είναι η διαφορά της εντιμότητας από την διαφθορά», δήλωσε καταχειροκροτούμενος από τους φίλους του κόμματός του.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε τους στόχους αυτούς με την προοπτική μιας καλύτερης ζωής για τις επόμενες γενιές, επισημαίνοντας ότι «αξίζει στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον, να ζήσουν με μια καλύτερη προοπτική, ώστε να μην μπορεί να θεωρείται δεδομένο πως τα παιδιά του σήμερα θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους».

Έκανε ειδική αναφορά στο θέμα της διαφθοράς τονίζοντας ότι «το Ελεγκτικό συνέδριο στην Έκθεσή του διαπίστωσε ότι 9 στις 10 συμβάσεις της κυβέρνησης είναι συμβάσεις με απευθείας ανάθεση» κι ότι «η διαφθορά πέρα από ηθικό είναι και οικονομικό πρόβλημα. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στις γαλάζιες ακρίδες λείπει από τους αδύναμους, τα νοσοκομεία» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ως «Αρχιερέα της διαφθοράς».

Ένταση στο τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα

Επεισοδιακά ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, καθώς μέλος της ομάδας «Πτολεμαίοι Μακεδόνες» προσπάθησε να προσεγγίσει τον πρώην πρωθυπουργό, φωνάζοντας «προδότης» με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr.

Άνδρες της ασφάλειας επενέβησαν και τον απομάκρυναν από το σημείο εν μέσω έντασης καθώς αρκετοί φίλοι της ΕΛ.Α.Σ κινήθηκαν προς το μέρος του.