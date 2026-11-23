Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), μετά την καταγγελία από συγγενείς 60χρονου στη Λάρισα, ότι πλήρωμα ασθενοφόρου αρνήθηκε να παραλάβει τον ασθενή επειδή ήταν λερωμένος, προχώρησε σε διευκρινίσεις. Ο άνδρας πέθανε λίγες ώρες αργότερα, με την οικογένειά του να αφήνει αιχμές για τη στάση των διασωστών.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ ο ίδιος ο ασθενής αρνήθηκε οποιαδήποτε λήψη ζωτικών σημείων από το πλήρωμα του ασθενοφόρου καθώς και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, στη μη διακομιδή του συναίνεσε και συγγενής του 60χρονου που είχε καλέσει για ασθενοφόρο.

«Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο ασθενής έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής και ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή. Κατόπιν αυτών, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του ασθενούς (άρνηση διακομιδής)», αναφέρει η ανακοίνωση.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν από το ΕΚΑΒ μολονότι δεν υπάρχει καταγγελία για το περιστατικό, έχει εκκινήσει προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ για μη διακομιδή 60χρονου ασθενούς στη Λάρισα, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας, στις 20 Νοεμβρίου 2026 είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενή του ασθενούς με το ΕΚΑΒ, κατά τις οποίες ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς του σε νοσοκομείο, καθώς, όπως ανέφερε, ο ασθενής δεν σιτιζόταν, είχε ψυχιατρικό ιστορικό και αρνούνταν να μεταβεί σε νοσοκομείο, γεγονός που του προκαλούσε ανησυχία. Στο πλαίσιο των επικοινωνιών αυτών, του προτάθηκε να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και να επικοινωνήσει εκ νέου με το ΕΚΑΒ.

Στις 14:07 της ίδιας ημέρας καταγράφηκε νέα κλήση, κατά την οποία ο συγγενής ανέφερε ότι ο ασθενής παρουσίαζε ληθαργική κατάσταση, δεν σιτιζόταν και είχε ψυχιατρικό ιστορικό, ενώ, στο μεταξύ, είχε προβεί στη διαδικασία για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα. Ο ίδιος δεν συναίνεσε στη λήψη ζωτικών σημείων και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Παράλληλα, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο ασθενής έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής και ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή. Κατόπιν αυτών, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του ασθενούς (άρνηση διακομιδής).

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επίσημη υπηρεσιακή καταγγελία στο ΕΚΑΒ σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΕΚΑΒ προς τον Διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας, έχει διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση της συνολικής διαχείρισής του, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών και την επιβεβαίωση των διαθέσιμων επιχειρησιακών στοιχείων.

Τι υποστηρίζει η οικογένεια του 60χρονου

Υπενθυμίζεται ότι συγγενείς του ασθενούς έκαναν καταγγελία ότι πλήρωμα ασθενοφόρου αρνήθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, επειδή ήταν λερωμένος με σωματικά υγρά και λίγες ώρες μετά ο άνδρας κατέληξε.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένεια, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν ο 60χρονος ξύπνησε αισθανόμενος δυσφορία. Ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ, ζητώντας τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Όταν το πλήρωμα έφτασε στο σπίτι, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν λερωμένος από σωματικές εκκρίσεις. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, οι διασώστες ενημέρωσαν τους συγγενείς ότι δεν θα τον παραλάμβαναν υπό αυτές τις συνθήκες και αποχώρησαν, ζητώντας τους να επικοινωνήσουν ξανά όταν θα είχε καθαριστεί.

Ο 60χρονος πέθανε αργότερα την ίδια ημέρα, χωρίς να έχει προηγηθεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Οι συγγενείς έχουν υποβάλει επίσημη καταγγελία στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η συμπεριφορά του πληρώματος.

Η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε προκαταρκτική εξέταση.

«Του είπαν ότι θα φύγουν και να τους ξανακαλέσει»

Την καταγγελία περιέγραψε στο MEGA η θεία του 60χρονου, η οποία ανέφερε ότι ο άνδρας δεν αισθανόταν καλά και πως, όταν έφτασε το ασθενοφόρο, οι διασώστες φέρονται να ενημέρωσαν την οικογένεια ότι δεν θα τον μεταφέρουν επειδή ήταν λερωμένος.

«Τον είδα ότι δεν ήταν καλά. Και ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ. Και όταν ήρθαν, λερώθηκε και του είπαν ότι θα φύγουν και ότι δεν τον παραλαμβάνουν λερωμένο. Θα φύγουν και του είπαν επίσης ότι θα τους ξανατηλεφωνήσει να τον παραλάβουν αργότερα την ίδια ημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο αδελφός του ασθενούς προσπάθησε να τον καθαρίσει, ωστόσο η κατάσταση εξελίχθηκε τραγικά. Ο 59χρονος κατέληξε το ίδιο βράδυ από ανακοπή καρδιάς, χωρίς να καταφέρει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Την ίδια ημέρα απεβίωσε. Δεν κατάφερε να τον πάει στο νοσοκομείο. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν υπήρχε πιθανότητα να ζούσε, εάν πήγαιναν εγκαίρως στο νοσοκομείο;», είπε η θεία του, εκφράζοντας την αγωνία και τα ερωτήματα της οικογένειας για το αν η έγκαιρη μεταφορά του θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη.