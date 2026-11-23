Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) σε 4 κλούβες των ΜΑΤ στη βάση της υπηρεσίας, στην οδό Κοκκινοπούλου, στου Ζωγράφου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:20. Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, 12ο ΠΣ Αθηνών, 9ο ΠΣ Αθηνών και Π.Υ. Νέας Μάκρης.

Από μηχανική βλάβη προκλήθηκε η φωτιά

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά ξεκίνησε από λεωφορείο, το οποίο ήταν από χθες σταθμευμένο στο χώρο των καυσίμων του στρατοπέδου και επεκτάθηκε στα ακόμη τρία που ήταν πλησίον, καθώς και στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου οχήματος. Ευτυχώς από την εκδήλωση της πυρκαγιάς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Οι φλόγες και οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις που αποδίδονται στα ρεζερβουάρ καυσίμων των οχημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία η φωτιά φέρεται να οφείλεται σε μηχανική βλάβη, αλλά τα αίτια θα διευκρινιστούν από την προανάκριση που θα διενεργηθεί από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα λεωφορεία της Ελληνικής Αστυνομίας έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ τα υπόλοιπα τρία έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ζημιές καταγράφονται και στην καμπίνα του βυτιοφόρου.

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