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Στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να νοσηλεύονται κυρίως για προληπτικούς λόγους τα δύο αδερφάκια που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε διαμέρισμα-«αχούρι», στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας πραγματικά προκαλούν αποτροπιασμό, ενώ οι λεπτομέρειες για την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τα δύο ανήλικα και το πως ζούσαν σοκάρουν. Μέχρι και οι αστυνομικοί που τα εντόπισαν δυσκολεύτηκαν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς βλέπουν μπροστά τους.

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Η καταγγελία για τα κλάματα

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (21/11), όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι από διαμέρισμα σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους ακούγονταν επί αρκετή ώρα κλάματα παιδιών.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο και, έπειτα από συνεννόηση με εισαγγελέα, έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος. Στο εσωτερικό εντόπισαν τα δύο παιδιά μόνα τους, ενώ, σύμφωνα με τις περιγραφές των αστυνομικών, ο χώρος ήταν ιδιαίτερα ατημέλητος και δεν διέθετε καλές συνθήκες υγιεινής.

Συνελήφθησαν η μητέρα και ο σύντροφός της

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εμφανίστηκαν στο διαμέρισμα η 22χρονη μητέρα των παιδιών, από τη Συρία, και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής, με τον οποίο συγκατοικούσε.

Οι δύο ενήλικες συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων και παραπέμφθηκαν να δικαστούν την Τετάρτη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.