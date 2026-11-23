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Παραδόθηκε στην Α΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα (23/11).

Οι τοξικολογικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε βιολογικό υλικό που είχε συλλεχθεί κατά τη νεκροψία-νεκροτομή του καλλιτέχνη, από το εργαστήριο της Α΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ για την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διερεύνησης αναμένονται ακόμη τα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων.

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Μόλις ολοκληρωθούν και οι ιστολογικές αναλύσεις, οι αρμόδιοι ιατροδικαστές θα προχωρήσουν στη σύνταξη της τελικής ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία θα περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων, την επιστημονική αξιολόγησή τους και τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, βάσει του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων.

Η ανακοίνωση της Α΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

Στην ανακοίνωσή της, η Α΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι παρέλαβε στις 23 Νοεμβρίου 2026 το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στο βιολογικό υλικό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως διευκρινίζεται, οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν από το εργαστήριο της υπηρεσίας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η τελική ιατροδικαστική έκθεση θα συνταχθεί μετά την ολοκλήρωση και των ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου του καλλιτέχνη και να αξιολογηθούν συνολικά όλα τα εργαστηριακά και ιατροδικαστικά δεδομένα.