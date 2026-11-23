Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα πρώτα καρέ από τον παραμυθένιο γάμο τους, έδωσαν στη δημοσιότητα η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο.

Λίγες ώρες μετά τον γάμο της με τον μουσικό, η Μάιλι Σάιρους δημοσίευσε τα επίσημα γαμήλια πορτρέτα τους, σε ανάρτησή της στο Instagram.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες το ευτυχισμένο ζευγάρι ποζάρει μαζί με τον αγαπημένο τους σκύλο.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μία λιτή λεζάντα που περιλάμβανε τα αρχικά τους «M + M» και την ημερομηνία του γάμου: «11.21.26».

Ο γάμος του ζευγαριού τελέστηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο της έπαυλης, που κάποτε ανήκε στον Φρανκ Σινάτρα, στο Παλμ Σπρινγκς.

Τον γάμο τέλεσε ο στενός φίλος και συνεργάτης της τραγουδίστριας, Γουέιν Κόιν, frontman του συγκροτήματος Flaming Lips.

Η βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ έλαμπε μέσα στο μεταξωτό νυφικό της του οίκου Saint Laurent δια χειρός Άντονι Βακαρέλο, το οποίο συνδύασε με μεταξωτές γόβες.

Ο γαμπρός επέλεξε ένα μονόπετο σακάκι σμόκιν και ασορτί παντελόνι, επίσης με την υπογραφή του γαλλικού οίκου.

Στο πλευρό της νύφης βρέθηκαν οι γονείς της, Τις και Μπίλι Ρέι Σάιρους, καθώς και η αδελφή της, Νόα. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η σύντροφος του πατέρα της, Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, η οποία εντυπωσίασε με μια μαύρη δημιουργία του σχεδιαστή Gaurav Gupta, συνοδευόμενη από τον γιο της, Ντέμιαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MILEY (@miley)

«Ήταν τόσο ευτυχισμένη που παντρευόταν τον Mαξ»

«Ήταν μια υπέροχη τελετή. Η Μάιλι ήταν ενθουσιασμένη και είχε λίγο άγχος πριν ξεκινήσει», ανέφερε στο People, πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού, προσθέτοντας: «Κατά τη διάρκεια των όρκων, χαμογελούσε συνεχώς μέσα από τα δάκρυά της. Προσπαθούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, γιατί ήταν τόσο ευτυχισμένη που παντρευόταν τον Mαξ».

Παράλληλα υπογράμμισε πόσο σημαντική ήταν η παρουσία των δικών της ανθρώπων: «Το πιο ξεχωριστό ήταν το γεγονός ότι όλη η οικογένεια της Μάιλι συγκεντρώθηκε για να την τιμήσει. Ήθελαν να νιώσει την αγάπη τους και να ζήσει μια μαγική ημέρα».

Η διάσημη τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός και ντράμερ είχαν επιβεβαιώσει τον αρραβώνα τους τον Δεκέμβριο του 2025. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Wonderland ο Μοράντο είχε αποκαλύψει ότι έκανε την πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στο Κιότο της Ιαπωνίας.