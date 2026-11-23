Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε σήμερα στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης και έπεσε πάνω σε παγκάκι. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους όταν είδαν το δέντρο πεσμένο και έκαναν τον σταυρό τους που δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Ευτυχώς, εκείνη ακριβώς τη στιγμή οι μαθητές βρίσκονταν μέσα στις σχολικές αίθουσες, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο της αυλής κάνουν καθημερινά το διάλειμμά τους τα νήπια του 3ου Νηπιαγωγείου.

Τις φωτογραφίες από το ανησυχητικό περιστατικό δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Γνωσούλα Χαϊλατζίδου. Η υποδιευθύντρια του σχολείου και πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέδειξε τον κίνδυνο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.