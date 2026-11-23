Εφ’ όλης της ύλης πολιτική αντιπαράθεση για τα εθνικά θέματα, τους εξοπλισμούς, την ακρίβεια, αλλά και τη διαδικασία κοστολόγησης των κομματικών προγραμμάτων στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο είχαν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Μαρία Συρεγγέλα, και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα στον Real FM 97,8.

Τι είπαν για τα εθνικά θέματα

«Σχετικά με το ζήτημα της διαδικασίας έναρξης ερευνών, εμείς ήμασταν οι επισπεύδοντες εδώ και δύο χρόνια, που πιέζαμε την κυβέρνηση και της λέγαμε να πιστέψει στις δυνατότητες της χώρας, να μη διστάζει, όπως της καταλόγιζε ο κ. Συρίγος, και να προχωρήσει. Άρα, στο κομμάτι της έναρξης των ερευνών εμείς στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια. Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η ρηματική διακοίνωση ήταν παντελώς αχρείαστη και δημιουργεί πολιτικό προηγούμενο που μπορεί στο μέλλον να το βρούμε μπροστά μας» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, ενώ σχολιάζοντας τον ισχυρισμό ότι η Άγκυρα, αν την βόλευε, θα είχε δημοσιοποιήσει τη ρηματική διακοίνωση, είπε: «Μα πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, η Άγκυρα την χρησιμοποίησε για να βγάλει NAVTEX λέγοντας άκυρα και ανυπόστατα, ότι δήθεν έχει δώσει συγκατάθεση. Δεν την έχει κάνει φέιγ βολάν ούτε η Άγκυρα, δεν την έχει κάνει φέιγ βολάν ούτε η κυβέρνηση όμως».

«Εμείς είπαμε ότι ήταν μια κίνηση η ανοχή στη διακοίνωση ή συνεννόηση, η οποία κατά τη γνώμη μας δεν είχε καμία χρησιμότητα, δεδομένου ότι η επίσημη αναγγελία προς ναυτιλλομένους -όταν ασκώ κυριαρχικά δικαιώματα- είναι η NAVTEX. Άρα ακόμα δεν έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο ήταν απαραίτητη» πρόσθεσε.

Η κ. Συρεγγέλα από την πλευρά της είπε ότι δεν συμφωνεί με την αντιπαράθεση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση έκανε λόγο για μία «ενημέρωση η οποία δεν προκαλεί καμία νομική συνέπεια όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

«Άκουσα τον κ. Τσουκαλά που είπε ότι εμείς ήμασταν υπέρ της πόντισης του καλωδίου. Σαφώς, δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κόμμα που να είναι κατά της πόντισης του καλωδίου, αλλά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούσαμε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και ότι δεν πρόκειται να γίνει και ταυτόχρονα ακούσαμε πράγματα, τα οποία ούτε καν η Τουρκία τα είχε θέσει στο τραπέζι όσον αφορά τη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί. Για παράδειγμα, είχατε πει ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός για το καλώδιο, ενώ υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός» τόνισε η βουλευτής της ΝΔ.

«Όταν το είχαμε πει δεν υπήρχε προγραμματισμός» αντέτεινε ο κ. Τσουκαλάς.

«Αυτό που έλεγε η κυβέρνηση είναι ότι θα γίνει και θα γίνει μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που πρέπει και οφείλει να γίνει. Αμέσως μετά, ακούσαμε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Ξέρετε, η ενημέρωση δεν βγαίνει με φέιγ βολάν στους δρόμους, όσον αφορά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχει και σε επίπεδο κοινοβουλίου η Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, όπου εκεί γίνονται όλες οι ενημερώσεις και από τον υπουργό Εξωτερικών προς όλους τους βουλευτές. Μάλιστα, στην τελευταία που ήταν και κλειστή συνεδρίαση, είδαμε αμέσως μετά ότι υπήρχαν και διαρροές. Ο καθένας μπορεί να δίνει τη διαρροή που θέλει, αλλά δεν είναι έτσι. Αμέσως μετά υπήρχε και ενημέρωση από τον ίδιο τον κ. Γεραπετρίτη προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» επισήμανε η κ. Συρεγγέλα.

«Έχουμε δυστυχώς -αυτό μας έλαχε γεωγραφικά- μία γείτονα χώρα που πολλές φορές είναι απρόβλεπτη. Γι’ αυτό τι πρέπει να κάνουμε εμείς; Να μπορέσουμε, έχοντας πάντα το αμυντικό δόγμα, να προασπίσουμε τη χώρα μας, έχοντας όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα» συνέχισε και αναφερόμενη στην Ασπίδα του Αχιλλέα, ένα πρόγραμμα που «προασπίζει τη χώρα μας και είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τη γεωγραφική τοποθέτησή μας», επέκρινε το ΠΑΣΟΚ που δεν το ψήφισε.

«Άρα δεν μπορεί από τη μία να λέμε ότι έχουμε μία χώρα που προσπαθεί να “αντιπαρατεθεί” με την Ελλάδα και η Ελλάδα να βάζει κόκκινες γραμμές, να εξοπλίζεται αμυντικά, και από την άλλη να μην θέλουμε η χώρα αυτή να εξοπλίζεται ή να κάνουμε κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που πρέπει, δηλαδή μια κοινή πορεία στα θέματα αυτά» πρόσθεσε.

«Είναι πολύ γνωστή η θέση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει στηρίξει όλες τις αμυντικές δαπάνες και τις στηρίζει ακριβώς γιατί πιστεύει ότι οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις διασφαλίζουν την ειρήνη και διασφαλίζουν και την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει. Και μάλιστα λέμε ότι όταν έχεις αναγκαστεί να δαπανήσεις τόσα χρήματα για να ενισχυθείς αμυντικά, δεν πρέπει να διστάζεις να ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα ή δεν χρειάζεσαι εγγυήτριες δυνάμεις. Διαφορετικά δεν έχει νόημα ο εξοπλισμός» απάντησε ο κ. Τσουκαλάς, ενώ όσον αφορά την Ασπίδα του Αχιλλέα, υποστήριξε ότι η κ. Συρεγγέλα έκανε ένα λάθος.

«Εκεί το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» για έναν απλό λόγο. Τι είπε; Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, αλλά δεν μπορεί ένα τέτοιο έργο να περιορίζεται σε μια γενική αναφορά ποσοστού της ελληνικής συμμετοχής. Είπαμε ότι πρέπει να είναι πιο μεγάλο και πιο διαφανές το ποσοστό της συμμετοχής της Ελλάδας στην παραγωγή του. Άρα εμείς λέμε ότι η αμυντική βιομηχανία δεν πρέπει να είναι μόνο ένα ζήτημα το οποίο θα εισάγεται στη χώρα απ’ έξω. Πρέπει και η χώρα μας, όπως είχε ο Πρωθυπουργός πει, να γίνει συμπαραγωγός. Δεν το έχει κάνει έως τώρα, έχει μείνει στα λόγια και αυτή είναι η κριτική μας» συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα στα εξοπλιστικά της, πέρα ότι παίρνει την έγκριση του ΚΥΣΕΑ που είναι αρκετά σημαντικό, μπαίνει και στη διαδικασία να γίνονται διακρατικές συμφωνίες, δηλαδή μεταξύ δύο κρατών – μεταξύ Ελλάδος-Ισραήλ, μεταξύ Ελλάδος-Γαλλίας ή Ελλάδος-Αμερικής. Και όχι όπως γινόταν στο παρελθόν που υπήρχαν «εταιρείες» και προβλήματα. Άρα όλα είναι διάφανα σε κάθε περίπτωση και όλα είναι προς το συμφέρον της χώρας. Επομένως, το να μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για θέματα τα οποία έχουν αποφασιστεί διακρατικά και είναι διάφανα, είναι περισσότερο μικροκομματική λογική» τόνισε η κ. Συρεγγέλα.

Ερωτηθείσα από τον κ. Τσουκαλά ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής της χώρας, είπε: «Υπάρχει Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας στην οποία μετέχουν βουλευτές, από το ΠΑΣΟΚ είναι ο κ. Κατρίνης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πάρει έγκριση από το ΚΥΣΕΑ, προχωρά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και είναι σίγουρα προς το συμφέρον της χώρας, για πολλούς και διαφόρους λόγους».

Αντιπαράθεση για την οικονομία

Η συζήτηση πέρασε στην οικονομία με την κ. Συρεγγέλα να τονίζει ότι «ο μεγάλος αντίπαλος που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, είναι η καθημερινότητα των πολιτών». «Σαφώς υπάρχουν προβλήματα, σαφώς υπάρχει μεγάλη ακρίβεια και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο απ’ τις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και στην καθημερινή επαφή που έχουμε εμείς οι βουλευτές με τους πολίτες. Όμως είναι τελείως διαφορετικό το να λέμε ότι υπάρχει ακρίβεια και δεν γίνεται τίποτα, καθώς βλέπουμε ότι τουλάχιστον γίνονται προσπάθειες. Είναι μια ακρίβεια η οποία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Στη χώρα μας βλέπουμε ότι υπάρχει μία ενίσχυση μέσα σε συγκεκριμένα δημοσιονομικά πλαίσια».

«Είχαμε την ετήσια μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους που θα είναι καθαρά και αφορολόγητα – ενώ πέρσι ήταν 250 ευρώ. Είναι μάλιστα για όλους τους συνταξιούχους, καθώς δίνεται οριζόντια σε όλους από 65 χρονών και πάνω. Έχουμε και τη στήριξη στα καύσιμα, που ανακοινώνεται ανά 15 μέρες, και τώρα παρατάθηκε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι πιο κάτω από πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ πιο κάτω απ’ τον μέσο όρο» πρόσθεσε η κ. Συρεγγέλα επικαλούμενη στοιχεία από το Weekly Oil Bulletin, το οποίο βγαίνει ανά εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως υποστήριξε, μάλιστα, το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ιταλία είναι πολύ πιο ακριβό από την Ελλάδα λόγω της επιδότησης. «Συν το γεγονός ότι θα υπάρχει και στήριξη για τις γιορτές, με πάνω από 300 κωδικούς σε κατηγορίες που περιλαμβάνουν βασικά προϊόντα που χρειάζεται ο κόσμος για τις γιορτές. Θα υπάρξει στήριξη με έκπτωση 25%» συμπλήρωσε η βουλευτής της ΝΔ.

Ο κ. Τσουκαλάς από την πλευρά του έκανε λόγο για προσπάθεια της κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο αφήγημα σε σχέση με την ακρίβεια και την οικονομία. «Πρόσφατα το poso kanei προχώρησε σε σύγκριση τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη χωρίς να μετρά τον ΦΠΑ. Ενώ εμείς έχουμε έναν υψηλό ΦΠΑ, άλλες χώρες έχουν ίδιο, άλλες έχουν πολύ μικρότερο ΦΠΑ. Άμα στην ίδια εξίσωση που έκανε η κυβέρνηση βάλεις τον ΦΠΑ μέσα, εκεί αλλάζει τελείως και η εικόνα στη σύγκριση. Το αναδεικνύω για να δείξω απλά πώς η κυβέρνηση προσπαθεί στην ουσία από κάθε τι, να διαμορφώσει ένα αφήγημα, ένα χάρτινο success story, το οποίο ο κόσμος δεν το βλέπει πουθενά. Και η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να μην περνάει καλά ο κόσμος, αλλά αν του λέμε πόσο καλά είναι όλα, μπορεί και να τον πείσουμε. Δεν πείθεται έτσι ο κόσμος» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός έκανε μια ανάρτηση για να πει πόσο καλά πάνε τα πράγματα. Έχει δει την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει τελείως διαφορετικές προβλέψεις από εκείνες που κάνει η κυβέρνηση, όσον αφορά και τις επενδύσεις και την αύξηση του ΑΕΠ; Σε αυτό που συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση, είναι ότι το 2027 θα είναι η πρώτη χρονιά επιβράδυνσης του ρυθμού που αυξάνεται η ιδιωτική κατανάλωση. Η κυβέρνηση λέει για επιβράδυνση βέβαια, η επιτροπή λέει ότι ενδεχομένως να έχουμε και μία μείωση. Άρα τα πράγματα δεν πάνε καλά και δεν πάνε πια καλά ούτε στους μακροοικονομικούς δείκτες, όπως η κυβέρνηση τα παρουσίαζε. Αν είδατε, τελευταίες εκθέσεις δείχνουν ότι στην παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας, έχει υπάρξει υποχώρηση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτό είναι γιατί δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις, δεν έγινε ανανέωση τεχνολογικού εξοπλισμού, δεν έγινε επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν έγινε μια σειρά δράσεων και πρακτικών βέλτιστων που θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει το υπόδειγμα της οικονομίας, για να μπορεί να δίνει πιο μεγάλη κερδοφορία και πιο μεγάλους μισθούς. Η κερδοφορία βασίστηκε κυρίως στο Ταμείο Ανάκαμψης και τώρα που τελειώνει αυτό, τελειώνει και η ανάπτυξη» συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σε σχέση με τις συντάξεις, αναφέρθηκε στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να δοθεί η ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, χωρίς ηλικιακά κριτήρια, υπογραμμίζοντας ότι εκείνοι που είναι 62 ετών, συνήθως συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη, εξ ανάγκης επειδή δεν έχουν δουλειά. «Δεύτερον, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, δεν αφορά τον προϋπολογισμό, πηγαίνει στο ΑΚΑΓΕ, το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών, το οποίο μάλιστα έχει πια υπερέσοδα από την επανεπένδυση 2,5 δισ. Μόνο 800 εκατομμύρια είναι η εισφορά αλληλεγγύης. Γιατί να μη γίνει μια παρέμβαση εκεί που δεν έχει και κανένα κόστος δημοσιονομικό; Τρίτον, εμείς έχουμε μία πραγματική πολιτική για αυξήσεις στις συντάξεις. Λέμε ότι δεν αρκεί να λες ότι τις αυξάνω 16%, αφού ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί 20% τα χρόνια αυτά, άρα έχουν μειωθεί στην πραγματικότητα οι συντάξεις. Αυτό το λέει το Excel της κυβέρνησης» είπε ο κ. Τσουκαλάς.

Επίσης, επισήμανε ότι η μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα πλήττεται, καθώς δεν έχει πρόσβαση σε εργαλεία χρηματοδότησης και δεν έχει δυνατότητες να ρυθμίσει με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές της. «Αντίστοιχα βλέπουμε τι συμβαίνει με το έλλειμμα προστασίας πρώτης κατοικίας που οδηγεί σε μαζικούς πλειστηριασμούς. Και βέβαια υπάρχει το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Πανηγύριζε η κυβέρνηση για την παρέμβαση που έγινε για μετενέργεια και επεκτασιμότητα και βλέπετε ότι, έναν χρόνο μετά, συνεχίζουμε να είμαστε ουραγοί, με τα ίδια ποσοστά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα θέλει μια άλλη πολιτική, μεταρρυθμιστική στην οικονομία, για να αντλεί πόρους και να μπορεί να χρηματοδοτεί το κράτος πρόνοιας» ανέφερε.

«Καταρχάς είπε ο κ. Τσουκαλάς ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε, άρα τελειώνουν και τα χρήματα, επομένως τελειώνουν και οι επενδύσεις. Αυτό δεν ισχύει, διότι προβλέπεται στον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί στην Βουλή 7,9% τον επόμενο χρόνο αύξηση στις επενδύσεις, δηλαδή παραπάνω από 29 δισ, διότι είναι τα συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Λέτε επίσης κ. Τσουκαλά, ότι δεν έχουν δει τίποτα χρήματα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ισχύει αυτό. Δείτε τα προγράμματα ΤΕΠΙΧ Ι και ΤΕΠΙΧ ΙΙ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και πόσες επιχειρήσεις έχουν χρηματοδοτηθεί μόνο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, να μη σας πω μέσω ΕΣΠΑ. Επίσης, απ’ τα 11 δισ. που προβλέπονται σε αυτόν τον προϋπολογισμό, 1,5 δισ. είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε διαβάστε λίγο τον προϋπολογισμό» του απάντησε η κ. Συρεγγέλα.

«Μα εσείς τα λέτε μόνη σας. Απ’ τα 11,5 δισ. πήγε μόνο το 1,5 δισ. και τα άλλα 10 πήγαιναν στις μεγάλες επιχειρήσεις» ανταπάντησε ο κ. Τσουκαλάς, με την κ. Συρεγγέλα να επιμένει στα στοιχεία που παρέθεσε λέγοντας ότι πάνω από 40.000 επιχειρήσεις έχουν χρηματοδοτηθεί μόνο από το ΤΕΠΙΧ Ι και ΤΕΠΙΧ ΙΙ. «Μπαίνετε σε λογικές του να λέτε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Τάζετε τα πάντα στους πάντες. Επίσης, είπατε για τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικόνα, η οποία είναι φανταστική. Δεν ισχύει. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ποτέ ότι όλα έχουν γίνει σούπερ, τέλεια και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα -εκτός αν εσείς είσαστε οι μάγοι του Οζ και αν ποτέ έρθετε στην εξουσία με ένα μαγικό ραβδί θα τα λύσετε όλα» τόνισε.

Κόντρα για την κοστολόγηση των προγραμμάτων

«Δεν έχουμε μαγικό ραβδί αλλά δεν θα κάνουμε και πειραματόζωο την κοινωνία όπως την κάνατε εσείς» σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς. «Σε κάθε περίπτωση, εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κοστολογήσετε το πρόγραμμά σας. Εμείς σαφώς θα το πάμε, είναι νόμος του κράτους. Κι εσείς πρέπει να το πάτε» συνέχισε η κ. Συρεγγέλα, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να διακόπτει λέγοντας: «Το να μας λέτε να το πάμε εμείς, ενώ δεν το έχετε πάει καν εσείς, είναι και λίγο αστείο…»

«Πρώτον, εμείς όταν καταθέτουμε ένα σχέδιο νόμου ως κυβέρνηση, από συστάσεως του ελληνικού κράτους, παίρνει δαπάνη, δηλαδή κοστολογείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έτσι γίνεται πάντα, από τότε που φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος. Άρα εμείς ό,τι καταθέτουμε είναι σαφώς κοστολογημένο. Επειδή εγώ σας έχω ακούσει ότι δεν εμπιστεύεστε ούτε το Γενικό Λογιστήριο, ούτε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εσείς αυτό που λέτε είναι ότι το κοστολογούμε μόνοι μας. Ναι, αλλά σαφώς όταν κοστολογείτε κάτι το οποίο το φτιάχνετε μόνοι σας, είναι λογικό, να λέτε αυτά που θέλετε και όχι αυτά που πραγματικά είναι.

Τώρα, όσον αφορά το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, πρέπει να σας πω -επειδή άκουσα και τον κ. Μάντζο να λέει ότι θα το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ενώ εσείς είπατε δεν θα το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο- ότι είναι κάτι που είναι νόμος του κράτους και θα το κάνουμε προεκλογικά όλα τα κόμματα. Το να μπαίνετε σε αυτές τις λογικές, πραγματικά εμένα με εκπλήσσει για αξιωματική αντιπολίτευση» είπε η κ. Συρεγγέλα.

«Καταρχάς ΤΕΠΙΧ ΙΙ: 2,5 χιλιάδες επιχειρήσεις. ΤΕΠΙΧ Ι: δεν υπάρχει συγκεντρωτικός απολογισμός αυτή τη στιγμή. Οι 40.000 που λέει η κυρία Συρεγγέλα δεν επιβεβαιώνονται απ’ τα στοιχεία. Δεύτερον, όσον αφορά το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και την κοστολόγηση. Πρώτα απ’ όλα, το να εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει πάει στο συμβούλιο το πρόγραμμά του, ενώ δεν το έχει πάει η ίδια, που το έχει ψηφίσει εδώ και δύο χρόνια και δεν το στελέχωσε, μας ξεπερνάει. Αυτό το επιχείρημα που λέτε ότι επειδή νομοθετούμε -σε χρόνο ενεστώτα- δεν χρειάζεται να το πάμε, είναι μια ασυναρτησία. Εδώ μιλάμε για πρόγραμμα τετραετίας. Έχετε πρόγραμμα τετραετίας ή κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό; Ή πηγαίνετε με αυτόματο πιλότο;» απάντησε ο κ. Τσουκαλάς.

«Επίσης, δεν θα βρείτε πουθενά να έχω πει ότι δεν θα πάμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η φράση ήταν συγκεκριμένη, θα δούμε αν θα το πάμε, δεν έχουμε κανένα θέμα να το πάμε, αλλά προφανώς ο τρόπος που το εργαλειοποιείτε έχει ακυρώσει και υπονομεύσει ήδη τον θεσμό αυτόν» συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και υπενθύμισε: «Τον Ιούλιο βγαίνετε, κ. Συρεγγέλα, όταν ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα της ΔΕΘ, και λέτε να το πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Βγαίνω εγώ και λέω, ότι κ. Μαρινάκη, δεν ξέρετε ότι έχετε ψηφίσει τη σύσταση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου από το 2024 και ότι δεν είναι αρμόδιο το Γενικό Λογιστήριο; Και ότι δύο χρόνια το έχετε αστελέχωτο; Σε πέντε μέρες μέσα απ’ αυτό, όταν κατάλαβαν την γκάφα τους, έφτιαξαν ένα πλαίσιο λειτουργίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που λέει ότι μπορείς να πας όσα μέτρα θέλεις και μέχρι 10. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να μην πάει τα βαριά μέτρα του, να πάει άλλα μέτρα και να βγάλει ένα πόρισμα. Άρα, όπως το ‘χετε φτιάξει, είναι απλά και μόνο για να δημιουργήσετε εντυπώσεις».

«Εμείς λέμε λοιπόν πολύ απλά να καθίσουμε και να συζητήσουμε. Θα μετράει θετική επίπτωση στα έσοδα; Θα μετράει δαπάνη; Θα μετράει τι παρενέργειες μπορεί να έχει στην οικονομία, θετικές ή αρνητικές; Θα υποχρεώνονται να πάνε όλο το πρόγραμμά τους όλοι ή θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει με αλχημείες και δημιουργική λογιστική; Για να μιλάμε επί ίσοις όροις. Άρα, αν σκοπεύετε να κάνετε το συμβούλιο αυτό ένα εργαλείο ώστε να μη μιλήσουμε, αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο, αν το υπονομεύσετε, δεν πρόκειται εμείς να μπούμε σε μια διαδικασία, όπως μπήκε η ΕΛΑΣ, να αποδεχθούμε τον νεοφιλελεύθερο μονόδρομο που βάζει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι δεν έχουμε κανένα θέμα να το πάμε, αλλά να ξέρουμε για τι μιλάμε. Μιλάμε για έναν θεσμό, που έχετε κάνει ό,τι μπορείτε για να τον ακυρώσετε» συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ήδη ο κ. Τσουκαλάς με αυτά που είπε, έχει αποδομήσει τον ίδιο τον κ. Τσουκαλά με αυτά που έλεγε πριν από λίγο καιρό. Μέχρι στιγμής η κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ έχει γίνει μόνο από το ΠΑΣΟΚ, από πουθενά αλλού» κατέληξε η κ. Συρεγγέλα.