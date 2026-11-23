Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά υπευθύνου εφημερίδας και δύο δημοσιογράφων του εντύπου, κατέθεσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος, με αφορμή δημοσιεύματα που κατήγγειλαν ότι στενά συγγενικά του πρόσωπα έχουν συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου με απευθείας αναθέσεις.

«Από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκα ως υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μια προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση με ψευδή και συκοφαντίες. Προσφεύγω σήμερα στην δικαιοσύνη έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη και μέσα από αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αναδειχθεί η πραγματικότητα και θα καταρριφθούν οι συκοφαντίες. Θα συνεχίσω τον αγώνα για την ανάδειξη της αλήθειας», ανέφερε ο Βαγγέλης Λιάκος σε δήλωσή του από τα δικαστήρια.

Η μήνυση μελετάται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.