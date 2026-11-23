Δύο μαθητές, ηλικίας 16 ετών, διακομίστηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, όταν έπεσε πάνω τους το πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού, την ώρα του μαθήματος σε σχολική αίθουσα του 1ου Γενικού Λυκείου Πετρούπολης.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή (20/11), με το ένα παιδί να τραυματίζεται στο μάτι και το δεύτερο στην πλάτη. Οι δύο μαθητές διακομίστηκαν στο ΚΑΤ για την παροχή των πρώτων βοηθειών, με τον δήμο Πετρούπολης να ενημερώνει ότι, ευτυχώς, είναι καλά στην υγεία τους και επέστρεψαν στα σπίτια τους.

«Ευτυχώς δεν υπήρξαν χειρότερα»

Ο πατέρας του ενός μαθητή, περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στην αίθουσα του σχολείου. «Στο παιδί και σε έναν συμμαθητή του έπεσε το πλαστικό κάλυμμα του φωτιστικού. Η αλήθεια είναι πως η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και θέλω να ευχαριστήσω τη διευθύντρια που κάθισε κοντά στα παιδιά, τα συνόδευσε μέχρι το ΚΑΤ… Το παιδί μου χτύπησε λιγότερο, έχει εκδορές στον λαιμό προς την πλάτη, ενώ το δεύτερο παιδί τραυματίστηκε στο μάτι, του σκίστηκε το βλέφαρο», ανέφερε ο πατέρας, σχολιάζοντας ότι «ευτυχώς δεν υπήρξαν χειρότερα».

Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση του σχολείου, είπε πως «κτιριακά, σε γενική εικόνα, είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, αλλά οι συντηρήσεις είναι μεγάλο θέμα».

Τι αναφέρει ο Δήμος Πετρούπολης για τον τραυματισμό των μαθητών

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημέρωσε σχετικά με το περιστατικό που συνέβη στο 1ο Γενικό Λύκειο, αναφέροντας αρχικά ότι οι δύο μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά, είναι καλά στην υγεία τους και επέστρεψαν στα σπίτια τους.

«Ο Δήμος Πετρούπολης, σχετικά με το περιστατικό που έγινε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο 1ο Γενικό Λύκειο της πόλης μας, ενημερώνει πως οι δύο μαθητές που τραυματίστηκαν ελαφρά είναι καλά στην υγεία τους. Ως Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το συμβάν, βρεθήκαμε στο πλευρό των μαθητών, των γονιών τους και των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Γιώργος Τσιακίλος, μετέβη στο σχολείο και συνόδεψε τους μαθητές στο νοσοκομείο. Ο Δήμαρχος, Βαγγέλης Σίμος, επικοινώνησε με τους Διοικητές των νοσοκομείων για τη φροντίδα των μαθητών, οι οποίοι έλαβαν οδηγίες από τους γιατρούς και ευτυχώς επέστρεψαν σπίτι τους γρήγορα.

Επιπλέον, παρέμεινε σε επαφή και με τη διεύθυνση του σχολείου. Εργαζόμενοι του Δήμου, πήγαν στο σχολείο για έλεγχο. Η Δημοτική Αρχή εύχεται περαστικά στους μαθητές», τονίζεται σε σχετική ενημέρωση του Δήμου.

Όπως υπογραμμίζεται, «πάγια προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Πλην όμως, παρά τις εργασίες συντήρησης των σχολείων που κάνουν τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου μας, η υποστελέχωση και η έλλειψη επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης αποτελούν σοβαρά εμπόδια κι απαιτείται συνεχής διεκδίκηση και αγώνας κόντρα στην πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων που θεωρεί την ανάγκη των παιδιών για σύγχρονα και ασφαλή κτίρια ως κόστος.

Ως Δημοτική Αρχή, ήδη, κατόπιν διεκδικήσεων μας μαζί με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, καταφέραμε να διασφαλίσουμε χρηματοδότηση στην οποία, μεταξύ άλλων, έχουμε εντάξει την αντικατάσταση παλιών φωτιστικών στα σχολεία.

Το προσεχές διάστημα και μπροστά στις 15/12 που έχει οριστεί ως Ημέρα Παιδείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης των εκλεγμένων της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, θα συζητήσουμε με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες, στις οποίες θα προβούμε προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών μας, που είναι το μέλλον της πόλης μας!».