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Τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που έχει καταγράψει κόμμα στις ΗΠΑ από το 1992 εξασφαλίζουν οι Δημοκρατικοί ενόψει της ορκωμοσίας του νέου Σώματος τον Ιανουάριο, έπειτα από την επικράτηση του υποψηφίου τους στη Βόρεια Καρολίνα κατά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ανατροπή στη Βόρεια Καρολίνα

Ο Τσακ Χάμπαρντ νίκησε την απερχόμενη βουλευτή των Ρεπουμπλικανών Βιρτζίνια Φοξ, σύμφωνα με τις προβολές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης CBS News και NBC.

Ο ίδιος ο Χάμπαρντ ανέφερε χθες στο Χ ότι η Φοξ επικοινώνησε μαζί του για να παραδεχθεί την ήττα της.

Earlier today I spoke with Congresswoman Virginia Foxx who graciously conceded following the results of the recount process. Let me be the first to thank Congresswoman Foxx for her decades of service and countless sacrifices. — Chuck Hubbard (@ChuckHubbardNC) November 22, 2026



Η νίκη του ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανακαταμέτρησης των ψήφων την οποία είχε ζητήσει η αντίπαλός του.

Συσχετισμός εδρών

Με τη νίκη του Χάμπαρντ το Δημοκρατικό κόμμα συγκέντρωσε 258 έδρες σε σύνολο 435 στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πρόκειται για μια πλειοψηφία που δεν έχει συγκεντρώσει κανένα από τα δύο κόμματα -Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί- από το 1992.

Στο μεταξύ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ο νικητής σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή.

Το μήνυμα του Χακίμ Τζέφρις

Ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος τον Ιανουάριο πρόκειται να γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος του σώματος αυτού του Κογκρέσου, σχολίασε την επιτυχία αυτή στο Χ.

«Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που έχει πετύχει οποιοδήποτε κόμμα στο Κογκρέσο αυτόν τον αιώνα. ΜΠΟΥΜ!».

House Democrats have just secured the largest majority any party in Congress has held this century. BOOM. — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) November 22, 2026



Στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου οι Ρεπουμπλικάνοι υπέστησαν ιστορική ήττα, με τους ψηφοφόρους να τιμωρούν το κόμμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κυρίως για το υψηλό κόστος ζωής και για τον πόλεμο στο Ιράν.

Εκτός από τη Βουλή, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και τον έλεγχο της Γερουσίας, εκλέγοντας 56 γερουσιαστές.

Ιστορική αναδρομή

Αν και το 2027 οι Δημοκρατικοί θα έχουν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που έχει πετύχει στη Βουλή οποιοδήποτε κόμμα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα υπήρξαν περίοδοι με πολύ μεγαλύτερες πλειοψηφίες.

Οι Δημοκρατικοί κατείχαν 313 ή περισσότερες έδρες για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1930, ενώ ξεπέρασαν τις 290 έδρες στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Οι Ρεπουμπλικάνοι σημείωσαν τις μεγαλύτερες πλειοψηφίες τους στη Βουλή κατά τη δεκαετία του 1920, οπότε και κατείχαν έως και 302 έδρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ