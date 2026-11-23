Μέσα σε λίγες μέρες, η ζωή μιας γυναίκας άλλαξε εντελώς. Η 22χρονη ξύπνησε ένα πρωί με παράλυση στη μία πλευρά του προσώπου της, ενώ σύντομα άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην ομιλία και την κίνησή της. Έπειτα από αλλεπάλληλες εξετάσεις, οι γιατροί κατέληξαν στη διάγνωση της Λειτουργικής Νευρολογικής Διαταραχής (FND), μιας πάθησης που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επικοινωνεί με το σώμα.

Γυναίκα ξύπνησε με παράλυση στο μισό πρόσωπο και πλέον δεν μπορεί να περπατήσει

Την 1η Οκτωβρίου, η 22χρονη Lillie Thorne είχε περάσει τη μέρα της καθαρίζοντας το πρόσφατα ανακαινισμένο σπίτι της, καθώς είχε ρεπό από τη δουλειά της. Ξάπλωσε για ύπνο και όλα έμοιαζαν φυσιολογικά, ώσπου όταν ξύπνησε το επόμενο πρωί, διαπίστωσε έντρομη πως το μισό της πρόσωπο ήταν «παράλυτο».

Η νεαρή γυναίκα παραμένει μέχρι σήμερα πολύ αδύναμη για να μιλήσει, ωστόσο η θεία της, Ashleigh Thorne, δηλώνει πως το πιο συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι ότι όλα συνέβησαν «εντελώς τυχαία». «Ήρθε από το πουθενά», εξηγεί η Ashleigh. «Ήταν απόλυτα υγιής και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση».

Η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της

Σοκαρισμένη από την ξαφνική αλλαγή στο πρόσωπό της, η Lillie επισκέφθηκε τα επείγοντα, όπου αρχικά διαγνώστηκε με παράλυση Bell (Bell’s palsy) — μια προσωρινή αδυναμία ή ακινησία των μυών που συνήθως επηρεάζει τη μία πλευρά του προσώπου.

Αφού της χορηγήθηκε η τυπική αγωγή με κορτικοστεροειδή (κορτιζόνη) και της είπαν ότι μπορεί να χρειαστούν έως και έξι μήνες για να επανέλθει πλήρως, η 22χρονη από το Barrow-in-Furness της Βρετανίας επέστρεψε στο σπίτι της.

Ωστόσο, την επόμενη κιόλας ημέρα αναγκάστηκε να γυρίσει στο νοσοκομείο, καθώς άρχισε να μπερδεύει τα λόγια της. Υποβλήθηκε άμεσα σε αξονική τομογραφία, η οποία όμως δεν έδειξε σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου. Στη συνέχεια, οι γιατροί υποψιάστηκαν το σύνδρομο Ramsay Hunt και της χορήγησαν αντιική αγωγή.

Δυστυχώς, η κατάστασή της συνέχισε να επιδεινώνεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να εισαχθεί για νοσηλεία. Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, η Lillie είχε χάσει εντελώς την ικανότητα να μιλά και να περπατά, ενώ άρχισε να υφίσταται έως και 30 κρίσεις την ημέρα.

Η διάγνωση μιας σπάνιας πάθησης

Έπειτα από αλλεπάλληλες εξετάσεις και ιατρικές εκτιμήσεις, οι ειδικοί κατέληξαν στη διάγνωση της Λειτουργικής Νευρολογικής Διαταραχής (Functional Neurological Disorder – FND). Η πάθηση αυτή περιγράφεται συχνά ως μια δυσλειτουργία στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος λαμβάνει και στέλνει σήματα στο υπόλοιπο σώμα.

«Οι γιατροί δεν γνωρίζουν τι το προκάλεσε, γεγονός που το καθιστά ένα τεράστιο μυστήριο», αναφέρει η θεία της, σημειώνοντας πως εικάζεται ότι ενδέχεται να αποτελεί «παρενέργεια του στρες». «Το να τη βλέπεις σαν μια σκιά του παλιού της εαυτού είναι σπαρακτικό για όλους μας. Παρόλα αυτά, παραμένει πολύ αισιόδοξη και διατηρεί το υπέροχο χιούμορ της, κάτι που τη βοηθά να το ξεπεράσει».

Woman, 22, woke up to half her face ‘paralysed’ and now can’t walk https://t.co/7Xi7rQXvED — LADbible (@ladbible) November 6, 2026

Η μάχη για αποκατάσταση και η έκκληση της οικογένειας

Η Lillie πήρε εξιτήριο στις 22 Οκτωβρίου. Έκτοτε έχει ανακτήσει εν μέρει την ομιλία της, αν και εξακολουθεί να μπερδεύει τις λέξεις και να τραυλίζει, ενώ παραμένει καθηλωμένη χωρίς να μπορεί να περπατήσει και συνεχίζει να υποφέρει από κρίσεις. Αυτή την περίοδο μένει με τους παππούδες της σε ισόγειο σπίτι και έχει παραπεμφθεί για φυσικοθεραπείες, με στόχο να ανακτήσει την κινητικότητα και την ανεξαρτησία της.

Παράλληλα, η οικογένειά της ξεκίνησε καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης (GoFundMe) για να καλύψει τα έξοδα εξειδικευμένης θεραπείας στο Λιντς, καθώς, όπως αναφέρουν, δεν πληροί τα κριτήρια για το αντίστοιχο εξειδικευμένο πρόγραμμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) στο Λίβερπουλ.

«Νομίζω πως εκφράζω όλη την οικογένεια και τους στενούς φίλους της Lillie εξηγώντας πόσο δύσκολο είναι να βλέπεις μια 22χρονη κοπέλα να μην μπορεί να περπατήσει και να παθαίνει πολλαπλές κρίσεις καθημερινά», τονίζει η Ashleigh.

«Δεν πιστεύω ότι πολύς κόσμος γνωρίζει τι πραγματικά είναι η Λειτουργική Νευρολογική Διαταραχή και χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση για αυτή τη φρικτή πάθηση. Η θεραπεία για την FND επικεντρώνεται στην “επανεκπαίδευση” του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος με τη βοήθεια ομάδας ειδικών, ώστε οι ασθενείς να ανακτήσουν τον έλεγχο των κινήσεών τους».