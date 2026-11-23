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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις της χώρας του βύθισαν τη ρωσική κορβέτα «Merkury» -ένα από τα νεότερα πλοία της Ρωσίας, το οποίο εντάχθηκε στον στόλο το 2023- κοντά στις ακτές της Λιβύης, χρησιμοποιώντας επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ένας δεύτερος στόχος, ο οποίος επίσης επλήγη, ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου «MV Angara», το οποίο, όπως είπε, χρησιμοποιούσε η Ρωσία για τη μεταφορά όπλων.

«Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις σε καθορισμένα ύδατα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι μαζί με την κορβέτα καταστράφηκε και ένα ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο Ka-27.



Νωρίτερα, η κυβέρνηση που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη ανέφερε, έπειτα από προκαταρκτική έρευνα, ότι μια ύποπτη επίθεση με drone προκάλεσε έκρηξη σε ρωσικό πλοίο που ήταν ελλιμενισμένο στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα θαλάσσια drones και πυραύλους για να πλήξουν ρωσικά πολεμικά πλοία και ναυτικές εγκαταστάσεις, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα.

Δορυφορικές εικόνες

Δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Ρώσοι και Λίβυοι, τραυματίστηκαν ελαφρά στο περιστατικό και λάμβαναν ιατρική φροντίδα στη Βεγγάζη, ανέφεραν πηγές.

Η εταιρεία παροχής δορυφορικών εικόνων Vantor ανέφερε ότι οι εικόνες έδειξαν πως το πλοίο ήταν το «Merkury», μια κορβέτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι εικόνες που ελήφθησαν την Κυριακή έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πλοίου είχε ανατραπεί και βυθιστεί, με μόνο την πλώρη του να παραμένει ορατή πάνω από την επιφάνεια του νερού. Επίσης, φαινόταν καπνός να υψώνεται από τμήμα της υπερκατασκευής του πλοίου, ενώ σημαντικά συντρίμμια ήταν διάσπαρτα κατά μήκος της προβλήτας.

Αργότερα την Κυριακή, ένα εμπορικό πλοίο υπό σημαία Μάλτας επλήγη από θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος (drone boat) ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης, δήλωσαν δύο λιβυκές στρατιωτικές πηγές στο Reuters.

Οι ναυτικές δυνάμεις της Λιβύης διέσωσαν το πλήρωμα του πλοίου, πρόσθεσαν οι πηγές, ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ορισμένα μέλη του πληρώματος βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Λιβύης αναχαίτισαν επίσης περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα σκάφη ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης το βράδυ της Κυριακής.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης υπέβαλε επίσημο αίτημα στη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας σχετικά με τις επιθέσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός Οσάμα Χαμάντ.

Ο Χαμάντ ζήτησε να διερευνηθούν «Οι υποψίες ότι τα σκάφη εκτοξεύθηκαν από τη δυτική Λιβύη, καθώς και να επαληθευτεί η παρουσία Ουκρανών εμπειρογνωμόνων στη χώρα, όπως και να δοθούν επίσημες εξηγήσεις από το Κίεβο για τις δραστηριότητές τους».

Το ρωσικό πλοίο είχε σταματήσει για ανεφοδιασμό

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανέφερε ότι το ρωσικό πλοίο είχε σταματήσει στο λιμάνι της Βεγγάζης για ανεφοδιασμό καυσίμων και προμηθειών κατά την επιστροφή του στη Ρωσία, στο πλαίσιο συμφωνιών θαλάσσιας συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις του λιμανιού και της ναυτικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών, είναι ασφαλείς και ότι η κανονική λειτουργία αποκαταστάθηκε αφότου η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και ο χώρος ασφαλίστηκε.

Η αντίδραση της Βεγγάζης

Καταδίκασε την ύποπτη επίθεση ως παραβίαση της κυριαρχίας της Λιβύης και απειλή για τη θαλάσσια ασφάλεια, τονίζοντας ότι θα λάβει νομικά και διπλωματικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε κριθεί υπεύθυνος.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Λιβύη δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ή σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις της με φιλικές χώρες αποτελούν κυριαρχικό της ζήτημα.

«Η κυβέρνηση της Λιβύης δεν θα επιτρέψει τα λιμάνια, το έδαφος ή τα χωρικά ύδατα της Λιβύης να μετατραπούν σε αρένα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ή εξαγωγής διεθνών συγκρούσεων», πρόσθεσε.

Η Μεσόγειος έχει γίνει θέατρο αρκετών επιθέσεων εναντίον πλοίων που συνδέονται με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Ουκρανία δήλωσε ότι έπληξε με εναέρια drones ένα πετρελαιοφόρο ρωσικών συμφερόντων στη Μεσόγειο, αν και η ακριβής τοποθεσία της επίθεσης δεν ήταν σαφής. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με θαλάσσια drones που εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης.