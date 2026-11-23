Στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον, η ισχύς δεν συνδέεται πλέον αποκλειστικά με την στρατιωτική υπεροχή, τον έλεγχο εδαφών ή την κατοχή κρίσιμων οικονομικών και ενεργειακών πόρων.

Επεκτείνεται και στη δυνατότητα ενός κρατικού ή μη κρατικού δρώντα να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται τα γεγονότα, ερμηνεύουν τις εξελίξεις και διαμορφώνουν τις αποφάσεις τους.

Υπό αυτή την οπτική, η πληροφορία έχει μετατραπεί σε στρατηγικό συντελεστή ισχύος, ενώ η διαμόρφωση της κοινωνικής αντίληψης αποτελεί πλέον πεδίο ανταγωνισμού με άμεσες επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αυξανόμενη σύζευξη των κυβερνοεπιθέσεων με την παραπληροφόρηση και τις επιχειρήσεις επιρροής.

Πρόκειται για διακριτές δραστηριότητες, οι οποίες ωστόσο, μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας η μία την αποτελεσματικότητα της άλλης.

Στο επιχειρησιακό επίπεδο, οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές σε κρατικές υπηρεσίες, οικονομικούς οργανισμούς και κρίσιμες υποδομές.

Όταν όμως, συνδυάζονται με υποκλοπές και διαρροές δεδομένων, σκόπιμη αλλοίωση πληροφοριών και οργανωμένη διάδοση παραπλανητικών αφηγημάτων και ψευδών ειδήσεων, οι επιπτώσεις τους υπερβαίνουν το επίπεδο της ψηφιακής διατάραξης και αποκτούν ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις.

Ειδικότερα, ο συνδυασμός αυτών των ενεργειών μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την υπονόμευση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, την ενίσχυση της κοινωνικής πόλωσης και τη δημιουργία συνθηκών πολιτικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύζευξης των κυβερνοεπιθέσεων με τις επιχειρήσεις επιρροής αποτελεί η τακτική «Hack-and-Leak». Ειδικότερα, πρόκειται για μια συνδυαστική πρακτική, κατά την οποία οι δράστες αποκτούν, μέσω παράνομης πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα, λογαριασμούς ή ψηφιακά δίκτυα, ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα και στη συνέχεια προχωρούν στη στοχευμένη δημοσιοποίησή τους, επιδιώκοντας να προκαλέσουν πολιτικές, οικονομικές ή κοινωνικές επιπτώσεις.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται στην υποκλοπή και τη διαρροή των δεδομένων.

Συχνά, η δημοσιοποίησή τους πραγματοποιείται επιλεκτικά και σε χρονική στιγμή που μπορεί να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους, ενώ το περιεχόμενο συνοδεύεται από παραπλανητικούς ισχυρισμούς, αποσπασματική παρουσίαση πραγματικών στοιχείων ή κατασκευασμένες πληροφορίες.

Παράλληλα, η διάδοσή του ενισχύεται μέσω πλαστών ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να επηρεαστεί η δημόσια συζήτηση, να πληγεί η αξιοπιστία προσώπων ή οργανισμών και να διαμορφωθούν συγκεκριμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη.

Η στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης τακτικής έγκειται ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση από την ψηφιακή παραβίαση στην επικοινωνιακή εκμετάλλευση των υποκλαπέντων δεδομένων.

Η κυβερνοεπίθεση εξασφαλίζει την πρόσβαση στο υλικό, ενώ η επιλεκτική διαρροή και η οργανωμένη διάδοσή του επιχειρούν να μετατρέψουν τα υποκλαπέντα δεδομένα σε μέσο πολιτικής και κοινωνικής επιρροής.

Μια διαφορετική, αλλά εξίσου χαρακτηριστική μορφή οργανωμένης επιχείρησης επιρροής αποτελεί η εκστρατεία Doppelgänger («σωσίας»), η οποία έχει συνδεθεί, βάσει ερευνητικών ευρημάτων, με ρωσικά δίκτυα επιρροής.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία βασίζεται στην παραποίηση της ψηφιακής ταυτότητας γνωστών μέσων ενημέρωσης και θεσμικών οργανισμών, με σκοπό να προσδώσει κατ’ επίφαση αξιοπιστία σε κατασκευασμένο ή παραπλανητικό περιεχόμενο.

Ο μηχανισμός της στηρίζεται στη δημιουργία ψεύτικων ιστοσελίδων που αντιγράφουν την εμφάνιση, τη δομή και την οπτική ταυτότητα αναγνωρίσιμων εφημερίδων και ειδησεογραφικών οργανισμών. Παράλληλα, δημιουργούνται λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιούνται δίκτυα ψεύτικων ή συντονισμένων λογαριασμών για την αναπαραγωγή και την ενίσχυση των δημοσιεύσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, το παραπλανητικό περιεχόμενο εμφανίζεται ως δημοσιογραφική είδηση ή ως πληροφορία προερχόμενη από αξιόπιστη πηγή, αυξάνοντας τις πιθανότητες να αναπαραχθεί και να γίνει πιστευτό από το κοινό.

Η εν λόγω εκστρατεία έχει αξιοποιηθεί για την προώθηση πολιτικά στοχευμένων αφηγημάτων σε ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ, ιδίως σε περιόδους εκλογικών αναμετρήσεων ή σημαντικών πολιτικών εξελίξεων.

Η εκστρατεία αποσκοπεί μεταξύ άλλων, στην επηρεασμό της κοινής γνώμης, στην ενίσχυση υφιστάμενων κοινωνικών και πολιτικών αντιθέσεων και στην αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης προς τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Η στρατηγική σημασία της Doppelgänger επίσης, δεν βρίσκεται μόνο στη διάδοση ψευδών ειδήσεων, αλλά κυρίως στην προσπάθεια υπονόμευσης των ίδιων των μηχανισμών μέσω των οποίων οι πολίτες αξιολογούν την αξιοπιστία της πληροφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα παραποίησης της πηγής και της αυθεντικότητας της πληροφορίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία λειτουργεί πλέον ως πολλαπλασιαστής των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων επιρροής.

Συγκεκριμένα, η δημιουργία κειμένων, εικόνων, ηχητικών μηνυμάτων και βίντεο με παραπλανητικό περιεχόμενο μπορεί πλέον να πραγματοποιείται με μικρότερο κόστος, σε λιγότερο χρόνο και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την ταχύτερη προσαρμογή του περιεχομένου σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς και σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού, ενισχύοντας τη δυνατότητα στοχευμένου επηρεασμού της κοινής γνώμης.

Τα λεγόμενα deepfakes, δηλαδή οπτικοακουστικό περιεχόμενο που έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εμφανίζει πρόσωπα να λένε ή να κάνουν πράγματα που δεν συνέβησαν, μπορούν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή ψευδών εντυπώσεων και την παραπλάνηση του κοινού.

Παράλληλα, αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί και συντονισμένα δίκτυα διάδοσης περιεχομένου μπορούν να ενισχύσουν την απήχηση τέτοιων μηνυμάτων, δημιουργώντας την ψευδή εικόνα μαζικής αποδοχής μιας άποψης ή ενός αφηγήματος.

Η αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις δυνατότητες, διευκολύνοντας την παραγωγή και την προσαρμογή περιεχομένου σε μεγάλη κλίμακα.

Η σχετική διάσταση αναλύεται στην 3η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) για τις Ξένες Χειραγωγήσεις Πληροφοριών και Παρεμβάσεις (FIMI), η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025 και καταγράφει την αξιοποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υποδομών για την ενίσχυση της κλίμακας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων επιρροής.

Η τεχνολογία ωστόσο, δεν αποτελεί από μόνη της την απειλή, καθώς η επικινδυνότητά της εξαρτάται από τον τρόπο αξιοποίησής της και κυρίως, από τον στρατηγικό στόχο που εξυπηρετεί.

Ο πραγματικός στόχος των επιχειρήσεων επιρροής δεν είναι πάντοτε η επιβολή ενός συγκεκριμένου αφηγήματος, αλλά η εκμετάλλευση υφιστάμενων κοινωνικών και πολιτικών αντιθέσεων, και γενικότερα των εθνικών τρωτοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της πόλωσης και την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Ζητήματα όπως η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής, η ενεργειακή ασφάλεια, οι κοινωνικές ανισότητες, η ανεργία, το μεταναστευτικό, η δημόσια υγεία, η εξωτερική πολιτική και η διαχείριση διεθνών κρίσεων μπορούν να αποτελέσουν πεδίο τέτοιων παρεμβάσεων. Μέσα από την επιλεκτική παρουσίαση γεγονότων, την αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών, την ενίσχυση ακραίων αντιδράσεων και την απόδοση ευθύνης για υποτιθέμενους λανθασμένους στρατηγικούς χειρισμούς, επιχειρείται να διευρυνθούν οι κοινωνικές αντιθέσεις, να ενισχυθεί η πόλωση και να αποδυναμωθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το φαινόμενο της «κόπωσης της αλήθειας» (truth fatigue).

Πρόκειται για την πνευματική και συναισθηματική εξάντληση που μπορεί να προκαλέσει στους πολίτες η συνεχής έκθεση σε έναν υπερφορτωμένο πληροφοριακό χώρο, όπου πραγματικά γεγονότα, ψευδείς ειδήσεις, αντικρουόμενες αφηγήσεις και κατασκευασμένο περιεχόμενο συνυπάρχουν και συχνά είναι δύσκολο να διακριθούν.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου η προσπάθεια διασταύρωσης και επαλήθευσης κάθε πληροφορίας γίνεται διαρκώς πιο απαιτητική, οι πολίτες ενδέχεται να οδηγηθούν σε γενικευμένη δυσπιστία, αδιαφορία ή ακόμη και απομάκρυνση από την ενημέρωση.

Ειδικότερα, η στάση «δεν πιστεύω τίποτα πια» μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επιζήμια με την άκριτη αποδοχή μιας ψευδούς είδησης, καθώς αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη όχι μόνο σε συγκεκριμένες πηγές, αλλά και στη δυνατότητα τεκμηριωμένης αξιολόγησης των γεγονότων.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η δυνατότητα αξιοποίησης αυτής της δυσπιστίας, για την αμφισβήτηση ακόμη και αυθεντικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, όταν η κοινή γνώμη εξοικειώνεται με την ιδέα ότι κάθε εικόνα, βίντεο ή ηχητικό μήνυμα μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή παραποίησης, δημιουργούνται περιθώρια να απορρίπτονται πραγματικά τεκμήρια ως κατασκευασμένα και οδηγούμαστε στην επικράτηση του φαινομένου που αποκαλείται «μέρισμα του ψεύτη» (liar’s dividend).

Κατά συνέπεια, ο στόχος μιας επιχείρησης επιρροής δεν είναι μόνο να γίνει πιστευτό ένα ψευδές αφήγημα, αλλά και να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη στην ίδια τη διαδικασία αναζήτησης και αναγνώρισης της αλήθειας.

Αυτή είναι η γνωσιακή διάσταση του σύγχρονου υβριδικού ανταγωνισμού που σχετίζεται με την προσπάθεια επηρεασμού του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν την πραγματικότητα, διαμορφώνουν αντιλήψεις και λαμβάνουν αποφάσεις.

Μπροστά σε αυτή τη νέα διάσταση των υβριδικών απειλών, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και το ΝΑΤΟ αναγνωρίζουν πλέον τις εχθρικές πληροφοριακές δραστηριότητες και τις επιχειρήσεις επιρροής, ως παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια, τη δημοκρατική λειτουργία και τη συνοχή των κρατών-μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω πρόκληση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και του ρόλου της σε ζητήματα ενέργειας, ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας. Συγκεκριμένα, σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, η αξιόπιστη πληροφόρηση, η έγκαιρη αναγνώριση οργανωμένων επιχειρήσεων παραπληροφόρησης και άσκησης επιρροής, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική θεσμική αντίδραση αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις εθνικής ανθεκτικότητας.

Για την αντιμετώπιση αυτού του είδους απειλών, απαιτείται συνεπώς, μια ολιστική προσέγγιση που να συνδέει την κυβερνοασφάλεια με τη στρατηγική επικοινωνία και τη διαχείριση κρίσεων.

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η συνεργασία κρατικών υπηρεσιών, ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και ψηφιακών πλατφορμών, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης και των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα της κοινωνίας να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τέτοιες απειλές.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι οι σύγχρονες υβριδικές απειλές δεν στρέφονται μόνο εναντίον ψηφιακών συστημάτων και κρίσιμων υποδομών.

Στρέφονται και εναντίον της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, της κοινωνικής συνοχής και της δυνατότητας μιας δημοκρατικής κοινωνίας να αξιολογεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις.

Επομένως, η εθνική ασφάλεια προϋποθέτει όχι μόνο την τεχνική προστασία των συστημάτων και την ενίσχυση της κοινωνικής και θεσμικής ανθεκτικότητας, αλλά και την καλλιέργεια της γνωσιακής ανθεκτικότητας των πολιτών απέναντι στη χειραγώγηση της πληροφορίας.

Εν κατακλείδι, η επιτυχία μιας επιχείρησης επιρροής δεν μετριέται μόνο από το πόσοι πολίτες θα πιστέψουν ένα ψέμα, αλλά και από το πόσοι θα πάψουν να εμπιστεύονται τη δυνατότητα διάκρισης της αλήθειας από την παραπλάνηση.

Η πρόκληση αυτή, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες απειλές για την κοινωνική ανθεκτικότητα και την εθνική ασφάλεια των σύγχρονων κρατών.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, Πολιτικός επιστήμονας – Διεθνολόγος