Ο διεθνής ποδοσφαιριστής Τάσος Δουβίκας και η σύζυγός του, Νεφέλη Ράμμου, πετούν σε… ροζ σύννεφα, αφού θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε ροζ σύννεφα πετά ο διεθνής ποδοσφαιριστής Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας στράικερ, που αγωνίζεται στην ιταλική Κόμο, πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού η σύζυγός του, Νεφέλη Ράμμου, κυοφορεί το πρώτο παιδί τους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews είναι κορίτσι. «Ο Τάσος βρίσκεται στα καλύτερά του, αφού εκτός από τις επιδόσεις του εντός γηπέδων που τον έχουν φέρει ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ, στην προσωπική του ζωή ανυπομονεί να έρθει στον κόσμο η κόρη του», πληροφορεί την «R» καλά ενημερωμένη πηγή.

Ο Τ. Δουβίκας διανύει μια εξαιρετική περίοδο στην ομάδα της Κόμο. Από τον Ιανουάριο του 2025, όταν και ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του από την ισπανική Θέλτα, ο «Ποσειδώνας της λίμνης Κόμο», όπως είναι το παρατσούκλι που του έχουν δώσει οι φίλαθλοι και τα ιταλικά ΜΜΕ, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά όπλα του προπονητή της ομάδας, Σεσκ Φάμπρεγας.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει βρει τη γυναίκα της ζωής του στο πρόσωπο της πρώην αθλήτριας στίβου και απόφοιτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2026 είναι χωρίς αμφιβολία η χρονιά τους! Ο στράικερ… χτύπησε ανήμερα την Πρωτοχρονιά με μια ρομαντική πρόταση γάμου μετατρέποντας την πρώτη ημέρα του 2026 σε μια αξέχαστη επέτειο αγάπης. «Ναι στο για πάντα» του απάντησε η Νεφέλη φορώντας το υπέροχο μονόπετρο που της χάρισε.

Τον Ιούνιο το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια εντυπωσιακή τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τρεις μήνες αργότερα με μια ανάρτησή τους στα social media ανακοίνωσαν ότι θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς. Η κόρη τους φαίνεται ότι είναι ήδη το γούρι τους, αφού η Κόμο πριν από λίγες ημέρες ανανέωσε το συμβόλαιο του Τ. Δουβίκα μέχρι το 2031.

Μαζί έχουν ριζώσει στην παραμυθένια πόλη της βόρειας Ιταλίας και όπως όλα δείχνουν η μεταγραφή του Τάσου στη γειτονική χώρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην αγωνιστική πορεία, αλλά και στη δημιουργία οικογένειας. Ο ποδοσφαιριστής μάλιστα, έχει δηλώσει ότι «η Κόμο είναι σαν οικογένεια για εμένα», αναφέροντας ότι δεν είχε βρει πουθενά αλλού τόση αγάπη και στήριξη, τόσο εντός γηπέδου από τον προπονητή και την ομάδα όσο και εκτός από τους κατοίκους της ιταλικής πόλης.