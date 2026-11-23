Μια σπάνια αρχαιολογική ανακάλυψη, που φωτίζει άγνωστες πτυχές της ευρωπαϊκής ταφικής παράδοσης και της ιστορίας της Κροατίας, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Ζάγκρεμπ.

Συγκεκριμένα, αρχαιολόγοι που εργάζονται στον ναό ανακάλυψαν ένα σφραγισμένο μολύβδινο φέρετρο, το οποίο περιείχε τα εξαιρετικά καλά διατηρημένα λείψανα του Ivan Zakmardi, ενός εξέχοντος Κροάτη πολιτικού του 17ου αιώνα.

Στο εσωτερικό του φέρετρου, οι ερευνητές εντόπισαν ένα σιδερένιο δοχείο που ενδέχεται να χρησίμευε ως τεφροδόχος καρδιάς —γνωστή και ως καρδιοτάφιο— ένα εξειδικευμένο ταφικό σκεύος που χρησιμοποιούνταν για τη διατήρηση και την ταφή της καρδιάς ξεχωριστά από το σώμα.

Η ανακάλυψη αυτή —η οποία συνοδεύεται από ενδείξεις μεταθανάτιων χειρουργικών επεμβάσεων, δερμάτινα παπούτσια με ασημένιες αγκράφες, έναν επιχρυσωμένο σταυρό, θρησκευτικά αντικείμενα και ίχνη περίτεχνων ταφικών ενδυμάτων— προσφέρει νέες γνώσεις σχετικά με τις ταφικές πρακτικές της πρώιμης νεότερης ευρωπαϊκής αριστοκρατίας.

Το ταφικό παρεκκλήσι που «έσβησε» ο σεισμός

Η ανακάλυψη ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών που συνοδεύουν τις εργασίες αποκατάστασης του Καθεδρικού Ναού του Ζάγκρεμπ, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2020.

Οι έρευνες ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2026 κατά μήκος των νότιων αντηρίδων του ναού, όπου οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τα κατάλοιπα του Παρεκκλησίου του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το οποίο ο Zakmardi είχε παραγγείλει ως δικό του τόπο ταφής.

Το παρεκκλήσι, που αργότερα αφιερώθηκε στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, υπέστη εκτεταμένες ζημιές κατά τον σεισμό του Ζάγκρεμπ το 1880 και δεν ανοικοδομήθηκε ποτέ.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν ένα μολύβδινο φέρετρο, επενδεδυμένο με ξύλο ελάτης, μέσα στο δάπεδο του παρεκκλησίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή του Ζάγκρεμπ στις 20 Νοεμβρίου, η διευθύντρια της ανασκαφής Ana Azinović Bebek δήλωσε ότι τα αρχειακά δεδομένα, οι ιστορικές μαρτυρίες και οι επιστημονικές εξετάσεις επέτρεψαν στους ερευνητές να ταυτοποιήσουν τα λείψανα ως εκείνα του Zakmardi με βεβαιότητα 99%.

Το σιδερένιο δοχείο και η μεταθανάτια επέμβαση

Ο Zakmardi πέθανε στις 25 Απριλίου 1667, στην Banská Bystrica, στη σημερινή Σλοβακία.

Καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή μακριά από την πατρίδα του, οι υγειονομικοί κανονισμοί της εποχής επέβαλλαν ειδική προετοιμασία της σορού του προτού αυτή μεταφερθεί πίσω στην Κροατία.

Η Vlasta Vyroubal, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Ανθρωπολογίας της Κροατικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, εντόπισε τομές στο κρανίο και το στέρνο, οι οποίες συνάδουν με μεταθανάτια χειρουργική επέμβαση.

Η αφαίρεση των εσωτερικών οργάνων θα βοηθούσε στην επιβράδυνση της αποσύνθεσης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα ευρήματα ήταν ένα σιδερένιο δοχείο τοποθετημένο ανάμεσα στα πόδια του νεκρού.

Η Azinović Bebek εκτιμά ότι ενδέχεται να περιείχε την καρδιά του ή κάποιο άλλο εσωτερικό όργανο, σύμφωνα με τις ταφικές πρακτικές της περιόδου. Ωστόσο, το αρχικό του περιεχόμενο δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Το παράξενο ευρωπαϊκό έθιμο της ταφής της καρδιάς

Οι τεφροδόχοι καρδιάς, γνωστές στην αρχαιολογική βιβλιογραφία και ως καρδιοτάφια, ήταν εξειδικευμένα ταφικά δοχεία που συνδέονταν με την πρακτική της αφαίρεσης και της ταφής της καρδιάς ξεχωριστά από το υπόλοιπο σώμα.

Το έθιμο αυτό, που καθιερώθηκε κατά τον Μεσαίωνα, διατηρήθηκε ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους και τις αριστοκρατικές οικογένειες μέχρι και τη νεότερη εποχή.

Πέρα από τις πρακτικές ανάγκες διατήρησης μιας σορού, η ταφή της καρδιάς μπορούσε να εκφράζει θρησκευτική αφοσίωση, δυναστική ταυτότητα ή προσωπική στοργή.

Ορισμένοι ζητούσαν να ταφεί η καρδιά τους σε εκκλησίες ή μοναστήρια με τα οποία διατηρούσαν ιδιαίτερα στενούς δεσμούς.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχαιολογικά παραδείγματα προέρχεται από το μοναστήρι των Ιακωβίνων στη Ρεν της Γαλλίας.

Μια μελέτη του 2016 που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE εξέτασε πέντε μολύβδινες τεφροδόχους καρδιάς που ανακαλύφθηκαν στον χώρο.

Ανάμεσά τους βρισκόταν ένα δοχείο που περιείχε την καρδιά του συζύγου της Louise de Quengo, μιας ευγενούς που πέθανε το 1656, επτά χρόνια μετά τον σύζυγό της.

Η καρδιά του είχε τοποθετηθεί μαζί με το φέρετρό της, επανενώνοντας το ζευγάρι στον θάνατο.

Το έθιμο αυτό ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στη δυναστεία των Αψβούργων.

Η Εκκλησία των Αυγουστίνων στη Βιέννη φιλοξενεί την Κρύπτη της Καρδιάς (Herzgruft), όπου εναποτέθηκαν οι καρδιές 54 μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας μεταξύ του 1654 και του 1878.

Εάν αποδειχθεί ότι το σιδερένιο δοχείο από το Ζάγκρεμπ περιείχε την καρδιά του Zakmardi, η ταφή του θα αποτελέσει ένα ακόμη αρχαιολογικό παράδειγμα αυτής της πανάρχαιας ευρωπαϊκής παράδοσης.

Πολυτελή ταφικά ενδύματα και ασημένιες αγκράφες

Τα αντικείμενα που συνόδευαν τον Zakmardi αντικατοπτρίζουν την υψηλή κοινωνική του θέση.

Οι συντηρητές ανέσυραν δερμάτινα παπούτσια με ασημένιες αγκράφες, έναν ξύλινο ταφικό σταυρό διακοσμημένο με επιχρυσωμένα χάλκινα στοιχεία, χάντρες ροζαρίου από γαγάτη (μαύρο ήλεκτρο) και ένα χάλκινο θρησκευτικό μετάλλιο που απεικονίζει τον Χριστό και την Παναγία.

Ο καθαρισμός των ασημένιων αγκραφών αποκάλυψε σφραγίδες που υποδεικνύουν την ποιότητα του μετάλλου, μαζί με τη σφραγίδα του εργαστηρίου που θα μπορούσε να βοηθήσει στον προσδιορισμό του τόπου κατασκευής τους.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης έναν ασυνήθιστο πρασινωπό αποχρωματισμό στα οστά του άνω μέρους του σώματος. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υφασμάτων υποδηλώνουν ότι ο Zakmardi ενδέχεται να είχε ταφεί με ενδύματα από μετάξι και μαλλί, τα οποία ενσωμάτωναν μεταλλικές κλωστές. Η οξείδωση αυτών των κλωστών θα μπορούσε να εξηγήσει τη χαρακτηριστική αυτή χρώση.

Ποιος ήταν ο άνδρας πίσω από τη μυστηριώδη ταφή

Η ανθρωπολογική ανάλυση έδειξε ότι ο νεκρός ήταν άνδρας ηλικίας άνω των 65 ετών.

Η σπονδυλική του στήλη παρουσίαζε ενδείξεις διάχυτης ιδιοπαθούς σκελετικής υπερόστωσης (DISH), μιας πάθησης που προκαλεί υπερβολικό σχηματισμό οστού και μπορεί να περιορίσει την κινητικότητα.

Οι αλλοιώσεις στη λεκάνη και τη σπονδυλική του στήλη υποδηλώνουν ότι αντιμετώπιζε δυσκολία στην κίνηση κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μια αλλοίωση στο κρανίο που μοιάζει με μεταστατικό καρκίνο, αν και απαιτείται περαιτέρω εξέταση προτού τεθεί οριστική διάγνωση.

Δεν εντοπίστηκαν σκελετικές ενδείξεις βίαιου θανάτου.

Η προεξέχουσα κάτω γνάθος του Zakmardi μοιάζει ιδιαίτερα με τα χαρακτηριστικά που διακρίνονται σε σωζόμενα ιστορικά πορτρέτα του.

Οι ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει αξονικές τομογραφίες (CT) του κρανίου και σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τις εικόνες που προέκυψαν για να αναπλάσουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Ο «θεματοφύλακας» της ιστορικής μνήμης της Κροατίας

Γεννημένος γύρω στο 1600, ο Ivan Zakmardi υπηρέτησε ως νομικός, βασιλικός πρωτονοτάριος και εκπρόσωπος του Βασιλείου της Κροατίας.

Το πιο διαχρονικό του επίτευγμα ήρθε το 1643, όταν συγκέντρωσε τα νομικά έγγραφα και τα προνόμια του βασιλείου σε ένα ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο μπαούλο, γνωστό ως Cista Privilegiorum Regni.

Διακοσμημένο με τα οικόσημα της Κροατίας και της Σλαβονίας, το μπαούλο ασφαλιζόταν με τρία κλειδιά, τα οποία είχαν ανατεθεί σε διαφορετικούς αξιωματούχους.

Παρέμεινε στο σκευοφυλάκιο του καθεδρικού ναού μέχρι τον 18ο αιώνα και σήμερα θεωρείται ο θεμέλιος λίθος των Κρατικών Αρχείων της Κροατίας.

Σχεδόν τέσσερις αιώνες αφότου ο Zakmardi συνέβαλε στη διαφύλαξη της αρχειακής κληρονομιάς της Κροατίας, το σφραγισμένο του φέρετρο προσέφερε ένα διαφορετικό είδος ιστορικής καταγραφής.

Οι ερευνητές συνεχίζουν τις αναλύσεις ραδιοάνθρακα, τις αξονικές τομογραφίες και τις μελέτες διατροφής, ενώ οι συντηρητές εργάζονται για τη διάσωση των αντικειμένων που τον συνόδευσαν στον τάφο του.