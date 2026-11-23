Με τα κορυφαία άρματα μάχης Leo2Hel οι Έλληνες τεθωρακισμένοι έδωσαν σκληρές μάχες με συναδέλφους τους από ΗΠΑ, Ιταλία και Κύπρο, σε έναν διεθνή διαγωνισμό αρμάτων μάχης στο πεδίο βολής Πετροχωρίου, στην Ξάνθη. Εντυπωσιακή ωστόσο ήταν η συμμετοχή για πρώτη φορά Ελλήνων Εφέδρων, οι οποίοι δάμασαν τις ερπύστριες κι έσταξαν ατσάλι και φωτιά από τα Leopard στέλνοντας ηχηρά μηνύματα δαιμονισμένης ετοιμότητας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τα τανκς δεν είναι απλά οχήματα με φορείς βαρέως οπλισμού. Είναι ό,τι πιο εξελιγμένο οπλικό σύστημα χρησιμοποιεί ο Στρατός Ξηράς και η αιχμή του δόρατος για τις επίγειες επιχειρήσεις.

Στα κακοτράχαλα και απαιτητικά εδάφη του πεδίου βολής Πετροχωρίου στην Ξάνθη, η μυρωδιά της καμένης πυρίτιδας και ο εκκωφαντικός βρυχηθμός των κινητήρων έδωσαν τον παλμό σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που ανέβασε κατακόρυφα τον πήχη της διακλαδικής και συμμαχικής συνεργασίας.

Στη θρακική γη, όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη αποτρεπτική ισχύ, 12 πληρώματα από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και την Κύπρο αναμετρήθηκαν επί 7 ημέρες σε σενάρια που προσομοίαζαν με ακρίβεια τις συνθήκες ενός σύγχρονου πεδίου μάχης υψηλής έντασης. Κάθε ελιγμός, κάθε αλλαγή θέσης κάλυψης και κάθε βολή μετρούταν με χρονομετρική ακρίβεια και αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, καθώς οι διοργανωτές είχαν σχεδιάσει μια σειρά δοκιμασιών που δεν άφηναν κανένα περιθώριο για λάθη ή αυτοσχεδιασμούς.

Τα ελληνικά άρματα μάχης Leopard 2 HEL βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, επιδεικνύοντας την επιχειρησιακή τους ανωτερότητα τόσο σε επίπεδο θωράκισης και κινητικότητας όσο και στην ακρίβεια των συστημάτων ελέγχου πυρός. Με το πυροβόλο των 120 χιλιοστών να σφυροκοπά στόχους σε κρίσιμες αποστάσεις και τα θερμικά σκοπευτικά να «διαβάζουν» το ανάγλυφο ακόμα και μέσα στη σκόνη και τον καπνό, τα πληρώματα του Ελληνικού Στρατού απέδειξαν ότι η τεχνολογική υπεροχή αποκτά πλήρες νόημα όταν συνδυάζεται με άρτια εκπαίδευση και ψυχραιμία. Οι βολές εν κινήσει, η ταχύτητα απόκτησης στόχου και η άμεση προσαρμογή σε απρόβλεπτες εμπλοκές ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των αρματιστών, οι οποίοι λειτούργησαν ως ενιαίος οργανισμός μέσα στους περιορισμένους χώρους του πύργου και του σκάφους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην όλη διοργάνωση έδωσε η ιστορική πρωτιά της συμμετοχής πληρώματος που απαρτιζόταν αποκλειστικά από Έλληνες εφέδρους. Η παρουσία τους στο Πετροχώρι δεν είχε απλώς συμβολικό χαρακτήρα, αλλά λειτούργησε ως έμπρακτη απόδειξη ότι η εφεδρεία αποτελεί ζωντανό και αξιόπιστο πολλαπλασιαστή ισχύος για την εθνική άμυνα. Οι έφεδροι αρματιστές έδειξαν ότι η αγάπη για την πατρίδα, η πειθαρχία και η συστηματική μετεκπαίδευση μπορούν να διατηρήσουν ακμαίο το επιχειρησιακό επίπεδο ακόμα και σε απαιτητικά κύρια οπλικά συστήματα. Με αποφασιστικότητα και άψογο συντονισμό, κάλυψαν τις απαιτήσεις των αποστολών, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι ο ελληνικός στρατός διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό έτοιμο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όποτε κληθεί.

Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε επίσης η παρθενική συμμετοχή τεθωρακισμένων της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου στον διεθνή διαγωνισμό. Η παρουσία των Κύπριων συναδέλφων δίπλα στα ελληνικά, αμερικανικά και ιταλικά πληρώματα υπογράμμισε το ενιαίο αμυντικό δόγμα και τους άρρηκτους δεσμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη διαλειτουργικότητα σε τακτικό επίπεδο.

Τα πληρώματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία προσέθεσαν τη δική τους εμπειρία και τεχνογνωσία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υγιούς συναγωνισμού όπου κάθε ομάδα κατέθεσε τον καλύτερο εαυτό της. Η ανταλλαγή πρακτικών, η κοινή γλώσσα συνεννόησης στα πεδία των επιχειρήσεων και η αλληλοεκτίμηση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους συμμετέχοντες αποτυπώνουν την ουσία της συμμαχικής αποτροπής.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τα σενάρια δοκίμασαν στο έπακρο την αντοχή τόσο του υλικού όσο και του ανθρώπινου παράγοντα. Οι αρματιστές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, εναλλαγές κλίσεων στο έδαφος, αιφνιδιαστικές εμφανίσεις στόχων και σενάρια που απαιτούσαν ταχύτατη λήψη αποφάσεων υπό πίεση χρόνου. Στο εσωτερικό κάθε άρματος, η συνεργασία ανάμεσα στον κυβερνήτη, τον πυροβολητή, τον γεμιστή και τον οδηγό έπρεπε να κυλά με απόλυτη αρμονία, καθώς μια μικρή καθυστέρηση ή μια αστοχία στην επικοινωνία θα μπορούσε να κοστίσει πολύτιμα δευτερόλεπτα. Όταν όμως οι βολές έβρισκαν διάνα και τα βλήματα έσκιζαν τον αέρα με εκκωφαντικό κρότο, το πεδίο βολής Πετροχωρίου μετέδιδε μια εικόνα ισχύος που δύσκολα αφήνει περιθώρια παρερμηνείας.

Για την ιστορία, την πρωτιά κατέκτησε πλήρωμα από τις ΗΠΑ, δεύτερο αναδείχθηκε το πλήρωμα από την Ιταλία, ενώ το ελληνικό πλήρωμα της 22ης Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων (22 ΕΜΑ) κατέκτησε την τρίτη θέση.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει από τη διοργάνωση στην Ξάνθη δεν είναι μόνο οι επιδόσεις, οι βαθμολογίες και οι εντυπωσιακές εικόνες από τα Leopard 2 HEL σε πλήρη δράση. Είναι η επιβεβαίωση ότι η αποτροπή χτίζεται καθημερινά στην εκπαίδευση, στη σκληρή δουλειά στο πεδίο και στην ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων να προσαρμόζονται στις σύγχρονες προκλήσεις. Με τη συμμετοχή συμμάχων, την ιστορική παρουσία της Εθνικής Φρουράς και την εντυπωσιακή εμφάνιση των Ελλήνων εφέδρων, ο διαγωνισμός στο Πετροχώρι ανέδειξε ένα ισχυρό αποτύπωμα ετοιμότητας, αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας στα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας.