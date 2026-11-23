Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 18 τραυματίστηκαν από αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση τηλεπικοινωνιών στη δυτική πόλη Χοντέιντα της Υεμένης, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στους Χούθι. Παράλληλα, νέες αεροπορικές επιθέσεις αναφέρθηκαν στην επαρχία Ταΐζ.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ειδήσεων Saba, που ελέγχεται από τους Χούθι, μετέδωσε ότι σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν κτίριο της Δημόσιας Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών στη Χοντέιντα. Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση, ομάδες διάσωσης επιχειρούσαν στο σημείο για τον εντοπισμό και την ανάσυρση θυμάτων.

Την ίδια ώρα, μέσα ενημέρωσης των Χούθι ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ακόμη αεροπορικές επιδρομές στην επαρχία Ταΐζ. Δύο από αυτές φέρεται να έπληξαν την περιοχή αλ Τζαρμπούμπ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της επαρχίας, ενώ άλλες δύο σημειώθηκαν στην περιοχή αλ Ταϊζιγιά.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το υπουργείο Υγείας των Χούθι υποστήριξε ότι 12 άμαχοι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές σε πέντε επαρχίες της χώρας μέσα στις προηγούμενες 48 ώρες.

Οι παραπάνω πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Κλιμακώνεται η ένταση στην Υεμένη

Οι τελευταίες αναφορές έρχονται εν μέσω εντατικοποίησης των συγκρούσεων μεταξύ των Χούθι και των δυνάμεων της κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Την Παρασκευή, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δυνατότητες των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε επιχειρήσεις στην πρωτεύουσα Σαναά. Αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν επίσης στις επαρχίες Ταΐζ και Σαάντα.

Πηγή: Al Jazeera