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Επίθεση από ομάδα ανηλίκων δέχθηκε 17χρονος το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στην Πλατεία Αγίου Θωμά στου Γουδή. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε από 6 άτομα, οι περισσότεροι μαθητές Γυμνασίου, και κατέληξε στο νοσοκομείο χτυπημένος στο πρόσωπο και το σώμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον 17χρονο, που βρισκόταν στην πλατεία μαζί με μία κοπέλα: «Ξαφνικά ήρθαν 5 – 6 άτομα, μας περικύκλωσαν και λέγανε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον φίλο μας, έκαναν τσαμπουκά και μας είπαν εδώ είναι η περιοχή μας. Με σπρώξανε και έφαγα μία γροθιά στο μάτι και μόλις έφαγα την γροθιά άρχισαν να με χτυπάνε όλοι μαζί», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντας στο MEGA.

«Άρχισαν να μας απειλούν. Εγώ ‘πάγωσα’, μου ήρθε κρίση πανικού και δεν μπορούσα να ουρλιάξω αλλά προσπαθούσα να τους χωρίσω, δεν τα κατάφερα», συμπλήρωσε η κοπέλα.

Επιχείρησαν και να τον ληστέψουν

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες προσπάθησαν να του αρπάξουν όσα χρήματα είχε πάνω του, πριν τραπούν σε φυγή.

Κάτοικος της περιοχής, που είναι γιατρός, είδε τον ανήλικο μαθητή και του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Οι γονείς του νεαρού έχουν υποβάλλει μήνυση με τους δράστες πλέον να αναζητούνται.