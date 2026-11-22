Φωτιά και εκρήξεις σημειώθηκαν σε ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο είχε αγκυροβολήσει στο λιμάνι της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης, έπειτα από μια επίθεση με drones πίσω από την οποία φέρεται να είναι η Ουκρανία.

Σύμφωνα με δύο Λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο «Merkury», μια κορβέτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης.

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για το πλήγμα, ωστόσο οι αξιωματούχοι, οι οποίοι επικαλέστηκαν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας για την επίθεση και ανέφεραν ότι αρκετά ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν εναντίον του πλοίου από μια βάση που διαχειρίζονται οι ουκρανικές δυνάμεις στη δυτική Λιβύη. Τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, ενώ δύο χτύπησαν το πολεμικό πλοίο.

Οι αξιωματούχοι, που συνδέονται με τον αυτοαποκαλούμενο Εθνικό Στρατό της Λιβύης, ο οποίος ελέγχει την ανατολική και νότια Λιβύη, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν τους επιτρεπόταν να συνομιλήσουν με δημοσιογράφους.

Axios: H Ουκρανία πίσω από την επίθεση

Δημοσιογράφος του Axios ανέφερε ότι η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας, SBU πραγματοποίησε την επίθεση μεγάλου βεληνεκούς εναντίον του ρωσικού πολεμικού πλοίου στη Λιβύη, επικαλούμενος πηγή με γνώση του θέματος.

Η Κυβέρνηση Εθνικής Σταθερότητας (GNS), με έδρα την ανατολική Λιβύη, ανακοίνωσε, σήμερα Κυριακή (22/11) ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας προκαταρκτικής έρευνας, μια επίθεση με drone προκάλεσε έκρηξη στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη, σε ρωσικό πλοίο που είχε αγκυροβολήσει στο λιμάνι της πόλης. Ανέφερε ότι το πλοίο είχε κάνει στάση στο λιμάνι της Βεγγάζης για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και προμήθειες, κατά τη διάρκεια της επιστροφής του στη Ρωσία, στο πλαίσιο των συμφωνιών ναυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Προσέθεσε πως το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα, ενώ οι Αρχές συνεργάζονται με τους Ρώσους ομολόγους τους προκειμένου να προσδιορίσουν την προέλευση της επίθεσης και τους υπεύθυνους γι’ αυτήν.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης γνωστοποίησε ότι η χώρα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της.

Επίσης, υπογράμμισε ότι οι εγκαταστάσεις του λιμανιού και της ναυτικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών, ήταν ασφαλείς και ότι οι λειτουργίες είχαν επανέλθει στην κανονικότητά τους αφότου η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και η περιοχή ασφαλίστηκε.

Καταδίκασε την επίθεση ως παραβίαση της κυριαρχίας της Λιβύης και απειλή για τη ναυτική ασφάλεια, δηλώνοντας ότι θα λάβει νομικά και διπλωματικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε κριθεί υπεύθυνος.

«Η λιβυκή κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει τα λιμάνια, το έδαφος ή τα χωρικά ύδατα της Λιβύης να μετατραπούν σε αρένα για τη διευθέτηση διαφορών ή την εξαγωγή διεθνών συγκρούσεων», πρόσθεσε η κυβέρνηση η οποία εδρεύει στην ανατολική Λιβύη.

Ξεχωριστά, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης στην Τρίπολη —η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU)— προειδοποίησε, σε δήλωση που δημοσιεύθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, κατά της φιλοξενίας ξένων δυνάμεων και της παροχής άδειας χρήσης των εγκαταστάσεων.

Ανέφερε ότι μια τέτοια δραστηριότητα δημιουργεί «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με «τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμμετοχή λιμένων και πολιτικών εγκαταστάσεων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εξωτερικές συγκρούσεις, καθώς και την επακόλουθη απειλή για τη ζωή των πολιτών και την ασφάλεια των εθνικών εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων».

Δύο ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι, αλλά υπήρξαν τραυματίες. Ο αριθμός και οι εθνικότητες των τραυματιών δεν ήταν άμεσα γνωστά.

Δορυφορικές εικόνες της Planet Labs PBC, που εξετάστηκαν από το BBC, δείχνουν ένα σκάφος να καίγεται στις 07:47 (ώρα Ελλάδος) στο λιμάνι της Βεγγάζης, ενώ μια ξεχωριστή εικόνα που τραβήχτηκε αρκετές ώρες αργότερα φαίνεται να δείχνει το ίδιο σκάφος μερικώς βυθισμένο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα και των οποίων η γεωγραφική θέση προσδιορίστηκε από το BBC δείχνουν το πλοίο να τυλίγεται στις φλόγες και τον καπνό, ενώ είναι ακόμα σκοτάδι.

Insane footage of the moment Russian warship Merkury worth over 200 million exploded in port Benghazi Libya last night completely destroying it after its onboard ammunition detonated. Huge loss. https://t.co/8TRz9ic2CS — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) November 22, 2026

Insane footage of the moment Russian warship Merkury worth over 200 million exploded in port Benghazi Libya last night completely destroying it after its onboard ammunition detonated. Huge loss. https://t.co/8TRz9ic2CS — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) November 22, 2026

Insane footage of the moment Russian warship Merkury worth over 200 million exploded in port Benghazi Libya last night completely destroying it after its onboard ammunition detonated. Huge loss. https://t.co/8TRz9ic2CS — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) November 22, 2026

Το Σάββατο, ρωσικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Θάλασσα της Βαλτικής.

Στις αρχές Μαρτίου, ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου βυθίστηκε στ’ ανοικτά των λυβικών ακτών έπειτα από επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στην Ουκρανία.

Η Λιβύη συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με την αστάθεια και διχασμούς μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011. Σήμερα κυβερνάται από δύο αντίπαλες διοικήσεις: η μία υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, στην Τρίπολη, που είναι αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, και η άλλη, στη Βεγγάζη, που τελεί υπό την εξουσία του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ και της οικογένειάς του.

πηγές: ΕΡΤ, Reuters, BBC, AFP