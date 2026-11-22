Σε ψυχιατρική κλινική με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε η 51χρονη οδηγός που συνελήφθη από αστυνομικούς μετά την κινηματογραφική καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού.

Το περιαστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (21/11). Περίπου στις 10:40, αστυνομικοί έκαναν σήμα στην οδηγό ενός ασημί οχήματος να σταματήσει στην οδό Μιχαλακοπούλου.

Η γυναίκα αγνόησε το σήμα, ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει από το σημείο, ωστόσο οι αστυνομικοί με 3 περιπολικά και μηχανές ΔΙΑΣ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα επί της Λεωφόρου Συγγρού στο ύψος του Αγίου Σώστη.

Η 51χρονη οδηγός συνελήφθη και κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

«Καθ’ όλα νόμιμη η αντίδραση των αστυνομικών»

Μιλώντας για το περιστατικό ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος, υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς που έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου για να ακινητοποιήσουν τη γυναίκα.

«Η αντίδραση των αστυνομικών δεν ήταν υπερβολική, ήταν καθόλα νόμιμη. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σπάσουμε ένα τζάμι, βίαιος ή απλός, ένας είναι ο τρόπος», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να πάρουν την απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα και καλώς την πήραν. […] Δεν χρησιμοποιήθηκε βία στη γυναίκα, τη δεσμεύσαμε χωρίς καμία βία. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ενεργειών για το πώς θα σταματήσει ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο. Είναι ό,τι κρίνει ο αστυνομικός».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η γυναίκα θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και θανατηφόρο ατύχημα και όπως είπε: «σήμερα θα είχαμε άλλη συζήτηση. Αυτή είναι η ουσία του περιστατικού