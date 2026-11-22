Χωρίς τον Νικ Καλάθη θα παραταχθεί, όπως όλα δείχνουν, η Εθνική ομάδα μπάσκετ στα παιχνίδια της επόμενη εβδομάδας με Γεωργία (26/11, 20:00, Telekom Center Athens) και Ισπανία (29/11, 19:00, Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο διεθνής γκαρντ, που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη, ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο πέλμα και θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 10 ημέρες.

«Ο Νικ Καλάθης παρουσίασε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα οξύ άλγος στην περιοχή του πέλματος, με συμπτώματα που σχετίζονται με την πελματιαία απονευρωσίτιδα που τον είχε ταλαιπωρήσει πριν από λίγο καιρό και κατόπιν αξιολόγησης του ιατρικού επιτελείου κρίθηκε απαραίτητη η αποχή του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για 10 ημέρες» αναφέρει η ενημέρωση του ΠΑΟΚ, κάτι που σημαίνει πως ο πολύπειρος παίκτης δεν θα είναι στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Βασίλη Σπανούλη.

Οι κλήσεις της Εθνικής Ανδρών