«Όταν ο πρωθυπουργός, αποκαλεί “στέρεο έδαφος”, την κινούμενη άμμο της υπερφορολόγησης, τότε ένα είναι βέβαιο: Ότι ο πρωθυπουργός έχει μπερδέψει την υπερφορολόγηση με την πάταξη της φοροδιαφυγής, την οποία αφήνει ανεξέλεγκτη», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος σημειώνει: «Διότι τα “μεγάλα ψάρια”, όπως αυτός τα αποκαλεί, και τα “χαϊδεύει” η κυβέρνησή του και αποτρέπει τη φορολόγησή τους. Άρα, είναι ένας πρωθυπουργός που όχι μόνον δεν πατάει σε “στέρεο έδαφος” αλλά είναι εκτός τόπου και χρόνου».

Δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου για τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη περί πάταξης της φοροδιαφυγής Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Αλλάζει η οδική εικόνα της Κεντρικής Ελλάδας – Στο τέλος του 2028 η παράδοση του άξονα Μπράλος – Άμφισσα Όταν ο πρωθυπουργός, αποκαλεί «στέρεο εδάφος», την κινούμενη άμμο της υπερφορολόγησης, τότε ένα είναι βέβαιο: ότι ο πρωθυπουργός έχει μπερδέψει την υπερφορολόγηση με την πάταξη της φοροδιαφυγής, την οποία αφήνει ανεξέλεγκτη. Διότι τα «μεγάλα ψάρια», όπως αυτός τα αποκαλεί, και τα «χαϊδεύει» η κυβέρνηση του και αποτρέπει τη φορολόγησή τους. Άρα, είναι ένας πρωθυπουργός που όχι μόνον δεν πατάει σε «στέρεο έδαφος» αλλά είναι εκτός τόπου και χρόνου. #βελοπουλος #ελλαδα #ελλας #ελληνικη_λυη #φοροδιαφυγη #φορολογια #υπερφορολογηση #μητσοτακης #κυβερνηση_μητσοτακη #οικονομια — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) November 22, 2026

«Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι οι δήθεν “επιτυχίες” του είναι η φτωχοποίηση των Ελλήνων, η υπερφορολόγηση, η καρτελοποίηση της αγοράς και η αισχροκέρδεια», ανέφερε ακόμη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, «αυτά είναι τα πραγματικά “επιτεύγματα” της δήθεν “επιτυχημένης” κυβέρνησής του, που οδηγεί τη χώρα μαθηματικά σε νέα “υπερμνημόνια” και, κυρίως, στο χάος. Το χειρότερο; Όχι μόνο δεν ζητάει συγγνώμη, αλλά διεκδικεί και άλλη τετραετία!».