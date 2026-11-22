«Σε μία ακόμη κυριακάτικη ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύει ότι αδυνατεί να αντιληφθεί τι περνούν οι πολίτες, να κατανοήσει την πραγματικότητα της ακρίβειας και να δείξει την παραμικρή ενσυναίσθηση για το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η πλειοψηφία των Ελλήνων», σημειώνει, σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Και προσθέτει: «Αντί η κυβέρνηση να στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας, ο πρωθυπουργός επιλέγει να γίνεται διαφημιστής τραπεζών και ιδιωτικών συμφερόντων. Βρήκε μέχρι και χώρο να προωθήσει την προσφορά της Eurobank και της ΕΚΟ για το πετρέλαιο θέρμανσης, τη στιγμή που οι τράπεζες σημειώνουν ρεκόρ κερδών, παραμένουν σχεδόν αφορολόγητες και δεν επιστρέφουν τίποτα στη χώρα και στους πολίτες από τους οποίους πλουτίζουν.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, πανηγυρίζει για τις εισπράξεις των έμμεσων φόρων και για τα υπερπλεονάσματα της ακρίβειας και της οικονομικής εξόντωσης των πολιτών».

«Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Τις ιδιωτικές εταιρείες ίσως τις πείσετε να σας προσλάβουν. Τους Έλληνες πολίτες, όμως, δεν θα τους ξαναπείσετε», καταλήγει.