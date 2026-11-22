Στο Γαρδίκι Ομιλαίων, στη δυτική Φθιώτιδα, βρέθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Κατά την παραμονή του στην περιοχή, απόλαυσε το ορεινό τοπίο, περπάτησε στο δάσος της Γραμμένης Οξυάς, σύμφωνα με το ilamia, και φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο του προέδρου της τοπικής κοινότητας Γαρδικίου, Γιάννη Βασιλείου, γνωρίζοντας από κοντά την παραδοσιακή φιλοξενία του τόπου.

Την επίσκεψη γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Βασιλείου μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία και εκφράζοντας τη χαρά του για την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στο χωριό.

«Είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στο χωριό μας και στο ξενοδοχείο μας τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή. Περπάτησε στα όμορφα σοκάκια του Γαρδικίου και στο δάσος μας, γνώρισε λίγο περισσότερο τον τόπο μας και έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Εμείς από την πλευρά μας χαρήκαμε ιδιαίτερα που τον υποδεχθήκαμε και που μπορέσαμε να του προσφέρουμε λίγη από την αυθεντική \ φιλοξενία του χωριού μας. Γιατί τελικά, η ομορφιά ενός τόπου δεν είναι μόνο τα τοπία του, αλλά και οι άνθρωποί του!» έγραψε.