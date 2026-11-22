«Ατυχώς ξεκίνησε με τον προϋπολογισμό του 2027 ο κ. Μητσοτάκης τον κυριακάτικο, θεατρικού χαρακτήρα, μονόλογό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «ξεχνώντας» την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την εξεταστική επιτροπή για τη δράση των funds και των servicers, η οποία στηρίχθηκε από την αντιπολίτευση στη Βουλή και απειλεί να γίνει η Νέμεσις της κυβέρνησής του» τονίζει η Κουμουνδούρου σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού.

«Όσο για τον προϋπολογισμό, όπως αναμενόταν επιβεβαιώνει την πολιτική των ανισοτήτων και της αδικίας σε βάρος του κόσμου της εργασίας και της παραγωγής. Επαναλαμβάνεται ένας προϋπολογισμός υπερπλεονασμάτων τα οποία προκύπτουν από πολίτες που τα χρέη τους προς το Δημόσιο και τις τράπεζες μεγαλώνουν διαρκώς, ενώ συχνά μένουν χωρίς χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας. Κι έχει και το πολιτικό θράσος ο κ. Μητσοτάκης να λέει ότι εισπράττονται περισσότερα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.

Ακόμη μεγαλύτερο θράσος απαίτησε ο ισχυρισμός του κ. Μητσοτάκη ότι το αποτέλεσμα της φορολογικής αφαίμαξης των πολιτών επιστρέφει στην κοινωνία, όταν επικαλείται διαρκώς τον δημοσιονομικό χώρο και τη δημοσιονομική πειθαρχία για να μη δώσει τίποτα πέρα από ανεπαρκή επιδόματα» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η «επιδότηση στα καύσιμα δεν απέτρεψε τις τεράστιες αυξήσεις με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι πολίτες, ενώ η πρωτοβουλία «Γιορτές για Όλους» είναι η «σκιά» ανάλογων κινήσεων προηγούμενων ετών που κι εκείνες κρίνονταν ανεπαρκείς».

«Σκέτη επικοινωνία και κουβέντα να γίνεται, σε μια περίοδο που ειδικά η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων στην αντιμετώπιση της ακρίβειας σε σχέση με πολλές άλλες χώρες της ΕΕ. Γι’ αυτό οι Έλληνες πολίτες είναι οι τελευταίοι της Ευρώπης σε μια οικονομία που, κατά τα άλλα, «βρίσκεται σε τροχιά προόδου, με προοπτικές που βελτιώνονται συνεχώς», όπως λέει υπερήφανος ο κ. Μητσοτάκης στο μήνυμά του.

Όσο για τις τελευταίες πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης, πολύ σωστά λέει ο πρωθυπουργός ότι «δεν ήταν αυτονόητο ότι θα φτάναμε ως εδώ», καθώς η κυβέρνησή του τα είχε «φορτώσει στον κόκορα», φροντίζοντας να πάρουν τους περισσότερους πόρους λίγοι και καλοί, κι έτρεξε την τελευταία στιγμή με τη… βοήθεια του ιδιωτικού τομέα και πολλές απεντάξεις, να συμπληρώσει όπως όπως τις δράσεις.

Αλλά τι να περιμένεις από μια κυβέρνηση που ο επικεφαλής της κομπάζει για την άνοδο στον δείκτη ισότητας των φύλων με τις γυναικοκτονίες να έχουν γίνει ρουτίνα. Και ταυτόχρονα, εμφανίζει την πρόταση για εκτοπισμούς στη Ρουάντα ως λύση του μεταναστευτικού, φυσικά με «πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα». Όσο για την αναφορά του στο Πολυτεχνείο, καλύτερα να μη μιλάει με όσα έγιναν φέτος από τις πρυτανικές αρχές» προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για μονόπρακτο διαστρέβλωσης και παραλόγου, μακριά από την κοινωνική πραγματικότητα.