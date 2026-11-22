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Τη στιγμή της σύλληψης ενός από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών στο Μεξικό καταγράφει βίντεο που δημοσιοποίησαν οι μεξικανικές αρχές, έπειτα από μια αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στην πολιτεία Σιναλόα, η οποία άφησε πίσω της 11 νεκρούς. Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστός ως «Τσάπο Ισίδρο», συνελήφθη την Παρασκευή (20/11), έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ενόπλων της εγκληματικής του οργάνωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Μεξικού, κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν τέσσερις στρατιώτες και επτά φερόμενα μέλη του καρτέλ, ενώ συνολικά συνελήφθησαν οκτώ άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων του μεξικανικού στρατού, της Εθνοφρουράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, με τη συνδρομή αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το βίντεο της σύλληψης

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η μεξικανική κυβέρνηση, ο Μέσα Φλόρες εμφανίζεται να οδηγείται με χειροπέδες έξω από το συγκρότημά του στην πόλη Γκουασάβε της Σιναλόα, περνώντας ανάμεσα από πάνοπλους στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων.

Ένας από τους στρατιώτες κρατά τον συλληφθέντα από τον αυχένα, αναγκάζοντάς τον να έχει σκυμμένο το κεφάλι, ενώ τον συνοδεύει μέσα από τις εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σε άλλα πλάνα, ο φερόμενος αρχηγός του καρτέλ και αρκετοί συνεργάτες του εμφανίζονται υπό αυστηρή φρούρηση σε στρατιωτικό αεροδρόμιο, λίγο πριν επιβιβαστούν σε αεροσκάφος για τη μεταφορά τους στην Πόλη του Μεξικού.

Ο «Τσάπο Ισίδρο» συγκαταλεγόταν στους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI, ενώ οι αμερικανικές αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή πέντε εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ελικόπτερα Black Hawk και σφοδρή ανταλλαγή πυρών

Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε σφοδρή ένοπλη σύγκρουση, όταν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιχείρησαν να εμποδίσουν τη σύλληψη του αρχηγού τους.

Σύμφωνα με τη New York Post, ελικόπτερα UH-60M Black Hawk πετούσαν σε χαμηλό ύψος πάνω από κατοικημένη περιοχή, ανοίγοντας πυρ εναντίον ενόπλων που ανταπέδιδαν με πυροβολισμούς και εκρηκτικά.

Το μεξικανικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι η επιχείρηση ξεκίνησε με διακριτική προσέγγιση των ειδικών δυνάμεων από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Στη συνέχεια, οι στρατιώτες δημιούργησαν εσωτερική και εξωτερική περίμετρο ασφαλείας γύρω από το συγκρότημα, προτού προχωρήσουν στην επέμβαση.

Η αντίσταση των ενόπλων ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά φερόμενα μέλη της οργάνωσης.

Τέσσερις στρατιώτες του μεξικανικού στρατού, οι οποίοι κατευθύνονταν στην περιοχή για να ενισχύσουν τις δυνάμεις ασφαλείας, δέχθηκαν επίσης επίθεση και έχασαν τη ζωή τους.

«Δυστυχώς, εξαιτίας της σφοδρής αντίστασης που προέβαλαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να εμποδίσουν τη σύλληψη του αρχηγού τους, τέσσερα μέλη του μεξικανικού στρατού σκοτώθηκαν», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Οι αρχές εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των στρατιωτών και δεσμεύτηκαν να τους παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Συνελήφθησαν ο υπαρχηγός και ο οικονομικός διαχειριστής

Μαζί με τον Μέσα Φλόρες συνελήφθησαν ακόμη επτά φερόμενα μέλη της οργάνωσής του.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ξάδελφός του, Χερμάν, γνωστός με το προσωνύμιο «Σεραφίν», ο οποίος φέρεται να ήταν το δεύτερο σημαντικότερο πρόσωπο στην ιεραρχία του καρτέλ, και ο κουνιάδος του, Χοσέ, που φέρεται να διαχειριζόταν τα οικονομικά της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι τρεις μεταφέρθηκαν με στρατιωτικό αεροσκάφος στην Πόλη του Μεξικού, όπου παραδόθηκαν στις αρμόδιες ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές.

Οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες τέθηκαν στη διάθεση της εισαγγελίας στην πολιτεία Σιναλόα.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν όπλα μεγάλου διαμετρήματος, μεταξύ των οποίων ένα τυφέκιο Barrett διαμετρήματος .50, εκτοξευτής χειροβομβίδων, χειροβομβίδες, πυρομαχικά, ναρκωτικές ουσίες και εξοπλισμός στρατιωτικού τύπου.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αμάχων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ποιος είναι ο «Τσάπο Ισίδρο»

Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες θεωρείται από τις μεξικανικές και αμερικανικές αρχές ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Μπελτράν Λέιβα, η οποία δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η οργάνωσή του έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία στη Σιναλόα και διατηρεί δεσμούς με την παράταξη «Λος Μάγιος» του καρτέλ της Σιναλόα.

Ο Μέσα Φλόρες καταζητούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη κατοχή και χρήση πυροβόλων όπλων.

Η σύλληψή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες των μεξικανικών αρχών να περιορίσουν τη δράση των μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων που ελέγχουν τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επεισόδια και αποκλεισμοί δρόμων μετά τη σύλληψη

Η στρατιωτική επιχείρηση προκάλεσε νέο κύμα βίας σε περιοχές της Σιναλόα.

Σύμφωνα με το Associated Press, ένοπλοι απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα και επιχειρήσεις, ενώ σε διάφορα σημεία καταγράφηκαν ανταλλαγές πυροβολισμών.

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούσαν να αποκαταστήσουν τον έλεγχο.

Οι αρχές διατήρησαν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων από μέλη της οργάνωσης.

Η σύλληψη του «Τσάπο Ισίδρο» αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το συγκεκριμένο εγκληματικό δίκτυο, αν και ειδικοί προειδοποιούν ότι η απομάκρυνση ηγετικών στελεχών των καρτέλ μπορεί να οδηγήσει σε νέες συγκρούσεις για τον έλεγχο των παράνομων δραστηριοτήτων τους.