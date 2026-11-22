Τη στιγμή της σύλληψης ενός από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών στο Μεξικό καταγράφει βίντεο που δημοσιοποίησαν οι μεξικανικές αρχές, έπειτα από μια αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στην πολιτεία Σιναλόα, η οποία άφησε πίσω της 11 νεκρούς. Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστός ως «Τσάπο Ισίδρο», συνελήφθη την Παρασκευή (20/11), έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ενόπλων της εγκληματικής του οργάνωσης.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Μεξικού, κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν τέσσερις στρατιώτες και επτά φερόμενα μέλη του καρτέλ, ενώ συνολικά συνελήφθησαν οκτώ άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων του μεξικανικού στρατού, της Εθνοφρουράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, με τη συνδρομή αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Το βίντεο της σύλληψης
Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η μεξικανική κυβέρνηση, ο Μέσα Φλόρες εμφανίζεται να οδηγείται με χειροπέδες έξω από το συγκρότημά του στην πόλη Γκουασάβε της Σιναλόα, περνώντας ανάμεσα από πάνοπλους στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων.
Ένας από τους στρατιώτες κρατά τον συλληφθέντα από τον αυχένα, αναγκάζοντάς τον να έχει σκυμμένο το κεφάλι, ενώ τον συνοδεύει μέσα από τις εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.
Σε άλλα πλάνα, ο φερόμενος αρχηγός του καρτέλ και αρκετοί συνεργάτες του εμφανίζονται υπό αυστηρή φρούρηση σε στρατιωτικό αεροδρόμιο, λίγο πριν επιβιβαστούν σε αεροσκάφος για τη μεταφορά τους στην Πόλη του Μεξικού.
Ο «Τσάπο Ισίδρο» συγκαταλεγόταν στους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI, ενώ οι αμερικανικές αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή πέντε εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.
Ελικόπτερα Black Hawk και σφοδρή ανταλλαγή πυρών
Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε σφοδρή ένοπλη σύγκρουση, όταν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιχείρησαν να εμποδίσουν τη σύλληψη του αρχηγού τους.
Σύμφωνα με τη New York Post, ελικόπτερα UH-60M Black Hawk πετούσαν σε χαμηλό ύψος πάνω από κατοικημένη περιοχή, ανοίγοντας πυρ εναντίον ενόπλων που ανταπέδιδαν με πυροβολισμούς και εκρηκτικά.
Το μεξικανικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι η επιχείρηση ξεκίνησε με διακριτική προσέγγιση των ειδικών δυνάμεων από διαφορετικές κατευθύνσεις.
Στη συνέχεια, οι στρατιώτες δημιούργησαν εσωτερική και εξωτερική περίμετρο ασφαλείας γύρω από το συγκρότημα, προτού προχωρήσουν στην επέμβαση.
Η αντίσταση των ενόπλων ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά φερόμενα μέλη της οργάνωσης.
Τέσσερις στρατιώτες του μεξικανικού στρατού, οι οποίοι κατευθύνονταν στην περιοχή για να ενισχύσουν τις δυνάμεις ασφαλείας, δέχθηκαν επίσης επίθεση και έχασαν τη ζωή τους.
«Δυστυχώς, εξαιτίας της σφοδρής αντίστασης που προέβαλαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να εμποδίσουν τη σύλληψη του αρχηγού τους, τέσσερα μέλη του μεξικανικού στρατού σκοτώθηκαν», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.
Οι αρχές εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των στρατιωτών και δεσμεύτηκαν να τους παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη.
Συνελήφθησαν ο υπαρχηγός και ο οικονομικός διαχειριστής
Μαζί με τον Μέσα Φλόρες συνελήφθησαν ακόμη επτά φερόμενα μέλη της οργάνωσής του.
Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ξάδελφός του, Χερμάν, γνωστός με το προσωνύμιο «Σεραφίν», ο οποίος φέρεται να ήταν το δεύτερο σημαντικότερο πρόσωπο στην ιεραρχία του καρτέλ, και ο κουνιάδος του, Χοσέ, που φέρεται να διαχειριζόταν τα οικονομικά της εγκληματικής οργάνωσης.
Οι τρεις μεταφέρθηκαν με στρατιωτικό αεροσκάφος στην Πόλη του Μεξικού, όπου παραδόθηκαν στις αρμόδιες ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές.
Οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες τέθηκαν στη διάθεση της εισαγγελίας στην πολιτεία Σιναλόα.
Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν όπλα μεγάλου διαμετρήματος, μεταξύ των οποίων ένα τυφέκιο Barrett διαμετρήματος .50, εκτοξευτής χειροβομβίδων, χειροβομβίδες, πυρομαχικά, ναρκωτικές ουσίες και εξοπλισμός στρατιωτικού τύπου.
Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αμάχων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Ποιος είναι ο «Τσάπο Ισίδρο»
Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες θεωρείται από τις μεξικανικές και αμερικανικές αρχές ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Μπελτράν Λέιβα, η οποία δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών.
Η οργάνωσή του έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία στη Σιναλόα και διατηρεί δεσμούς με την παράταξη «Λος Μάγιος» του καρτέλ της Σιναλόα.
Ο Μέσα Φλόρες καταζητούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη κατοχή και χρήση πυροβόλων όπλων.
Η σύλληψή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες των μεξικανικών αρχών να περιορίσουν τη δράση των μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων που ελέγχουν τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επεισόδια και αποκλεισμοί δρόμων μετά τη σύλληψη
Η στρατιωτική επιχείρηση προκάλεσε νέο κύμα βίας σε περιοχές της Σιναλόα.
Σύμφωνα με το Associated Press, ένοπλοι απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα και επιχειρήσεις, ενώ σε διάφορα σημεία καταγράφηκαν ανταλλαγές πυροβολισμών.
Κάτοικοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούσαν να αποκαταστήσουν τον έλεγχο.
Οι αρχές διατήρησαν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων από μέλη της οργάνωσης.
Η σύλληψη του «Τσάπο Ισίδρο» αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το συγκεκριμένο εγκληματικό δίκτυο, αν και ειδικοί προειδοποιούν ότι η απομάκρυνση ηγετικών στελεχών των καρτέλ μπορεί να οδηγήσει σε νέες συγκρούσεις για τον έλεγχο των παράνομων δραστηριοτήτων τους.
Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo.
(a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I.
La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente:
Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención.
Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas.
Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes.
Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.
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— @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026