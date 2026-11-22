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Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, έρχονται στο φως μέσα από τη μαρτυρία ενός πρώην συγκρατούμενου του βασικού υπόπτου, Κρίστιαν Μπρίκνερ. Ο άνδρας υποστηρίζει ότι ο 49χρονος Γερμανός τού είχε ομολογήσει πως απήγαγε και σκότωσε ένα μικρό ξανθό κορίτσι, περιγράφοντας μάλιστα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να διέπραξε το έγκλημα.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της βρετανικής Mail on Sunday, ο 52χρονος Λαουρέντσιου Κοντίν κατέθεσε λεπτομερώς όσα ισχυρίζεται ότι άκουσε από τον Μπρίκνερ στη γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA), τον Οκτώβριο του 2024.

Η φερόμενη εξομολόγηση είχε γίνει το 2019, όταν οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε φυλακή κοντά στο Ανόβερο, έναν χρόνο προτού οι γερμανικές αρχές κατονομάσουν επισήμως τον Μπρίκνερ ως βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της τρίχρονης Βρετανίδας.

«Έψαχνε χρήματα, αλλά βρήκε ένα μικρό ξανθό κορίτσι»

Ο Κοντίν, πρώην διαρρήκτης που σήμερα εργάζεται ως διανομέας, ισχυρίζεται ότι ο Μπρίκνερ συνήθιζε να επισκέπτεται το κελί του και να του αφηγείται περιστατικά από το παρελθόν του.

Όπως υποστήριξε, ο Γερμανός τού είχε μιλήσει για μια διάρρηξη σε τουριστικό κατάλυμα στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, όπου είχε εισβάλει αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα.

Αντί για πολύτιμα αντικείμενα, όμως, φέρεται να βρήκε ένα μικρό κορίτσι που κοιμόταν.

«Μου είπε ότι έψαχνε χρήματα. Αλλά το μόνο που βρήκε ήταν ένα μικρό ξανθό κορίτσι που κοιμόταν», ανέφερε ο Κοντίν στη Mail on Sunday.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο Μπρίκνερ τού περιέγραψε ότι διέφυγε από διαμέρισμα του ισογείου κρατώντας το παιδί στην αγκαλιά του.

Μάλιστα, φέρεται να τον είχε ρωτήσει εάν η αστυνομία θα μπορούσε να εντοπίσει το γενετικό του υλικό σε ένα παράθυρο από το οποίο είχε πηδήξει μαζί με το κορίτσι.

Η διαδρομή με το τροχόσπιτο και ο φόβος της αστυνομίας

Ο πρώην συγκρατούμενος υποστηρίζει ότι ο Μπρίκνερ μετέφερε το παιδί στο τροχόσπιτό του και οδήγησε για διάστημα έως και 45 λεπτών.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του Κοντίν, σταμάτησε το όχημα και κακοποίησε σεξουαλικά το κορίτσι.

Ο Μπρίκνερ φέρεται να πανικοβλήθηκε όταν αντίκρισε μπλε φώτα αστυνομικών οχημάτων, θεωρώντας ότι οι αρχές αναζητούσαν το παιδί.

Ο Κοντίν υποστηρίζει ότι τότε ο Γερμανός σκότωσε το κορίτσι.

Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, ο 52χρονος έχει περιγράψει στους Γερμανούς ερευνητές και τον τρόπο με τον οποίο ο Μπρίκνερ φέρεται να διέπραξε τη δολοφονία. Η εφημερίδα αναφέρει ότι γνωρίζει τις λεπτομέρειες, αλλά επέλεξε να μην τις δημοσιοποιήσει.

«Αρχικά πίστευα ότι ήταν απλώς μια ιστορία για να καυχηθεί. Τώρα, όμως, πιστεύω ότι είναι αλήθεια», δήλωσε ο πρώην συγκρατούμενος.

Ο ίδιος εξήγησε ότι μόλις το 2020, όταν ο Μπρίκνερ αναδείχθηκε σε βασικό ύποπτο για την υπόθεση ΜακΚαν, συνειδητοποίησε ότι το κορίτσι της αφήγησης θα μπορούσε να είναι η Μαντλίν.

Η κατάθεση στη γερμανική αστυνομία και οι νέες έρευνες

Ο Κοντίν έδωσε την κατάθεσή του στην BKA τον Οκτώβριο του 2024, μετά την ολοκλήρωση της δίκης του Μπρίκνερ στο Μπράουνσβαϊγκ για άλλες υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων στην Πορτογαλία.

Επτά μήνες αργότερα, Γερμανοί και Πορτογάλοι ερευνητές πραγματοποίησαν νέες έρευνες σε εκτάσεις με πυκνή βλάστηση στην περιοχή του Λάγκος, στην Αλγκάρβε.

Η τριήμερη επιχείρηση επικεντρώθηκε σε τοποθεσία περίπου έξι χιλιόμετρα από το τουριστικό συγκρότημα Ocean Club, όπου διέμενε η οικογένεια ΜακΚαν, κοντά σε ένα πρόχειρο κατάλυμα που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ο Μπρίκνερ.

Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν κάποιο σημαντικό εύρημα.

Το νέο δημοσίευμα δεν διευκρινίζει εάν οι συγκεκριμένες έρευνες πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας της κατάθεσης του Κοντίν ή εάν οι αρχές είχαν ήδη άλλες πληροφορίες για την περιοχή.

Ο Μπρίκνερ παραδέχθηκε ότι βρισκόταν κοντά στο κατάλυμα της Μαντλίν

Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Μπρίκνερ είχε παραδεχθεί, σε συνέντευξή του στη Mail on Sunday, ότι βρισκόταν περίπου 137 μέτρα από το τουριστικό συγκρότημα Ocean Club τη νύχτα της εξαφάνισης.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ώρα πουλούσε ναρκωτικά στην παραλία και ότι είχε μεταφέρει κάνναβη από την Ισπανία στην Πορτογαλία.

Ανέφερε ακόμη ότι η αστυνομία τον σταμάτησε τρεις φορές στην περιοχή, ενώ οι αρχές αναζητούσαν τη Μαντλίν, χωρίς όμως να εντοπίσουν τα ναρκωτικά που, όπως υποστήριξε, είχε στο όχημά του.

Οι γερμανικές αρχές είχαν ήδη αναφέρει ότι δεδομένα κινητής τηλεφωνίας τοποθετούσαν τον Μπρίκνερ στην ευρύτερη περιοχή την περίοδο της εξαφάνισης.

Παρά τις υποψίες των ερευνητών, ο 49χρονος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σχεδόν 20 χρόνια χωρίς απαντήσεις

Η Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007, σε ηλικία τριών ετών, από το διαμέρισμα όπου περνούσε τις διακοπές της με την οικογένειά της στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας.

Εκείνο το βράδυ, οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο, ενώ η Μαντλίν και τα δύο μικρότερα αδέλφια της κοιμούνταν στο κατάλυμα.

Η εξαφάνισή της προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς αστυνομικές έρευνες για αγνοούμενο παιδί.

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ κατονομάστηκε ως βασικός ύποπτος το 2020. Οι Γερμανοί εισαγγελείς θεωρούν ότι η Μαντλίν έχει δολοφονηθεί, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του για την εξαφάνιση ή τον θάνατό της.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 αποφυλακίστηκε, έχοντας εκτίσει ποινή για τον βιασμό μιας ηλικιωμένης Αμερικανίδας στην Πορτογαλία το 2005.

Σε διαφορετική υπόθεση, είχε αθωωθεί τον Οκτώβριο του 2024 για πέντε κατηγορίες σεξουαλικών εγκλημάτων, με τη γερμανική εισαγγελία να έχει προσβάλει την απόφαση. Η σχετική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027.

Η νέα μαρτυρία του πρώην συγκρατουμένου του προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στον φάκελο της υπόθεσης. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έχουν επιβεβαιωθεί δικαστικά και δεν έχει ανακοινωθεί νέα δίωξη σε βάρος του Μπρίκνερ.

Η υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξαφάνισή της.