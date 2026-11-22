Το πρωτοφανές κύμα ψηφιακών διαταραχών και κυβερνοεπιθέσεων που πλήττει το τελευταίο διάστημα κορυφαίους θεσμούς και υποδομές σε ΗΠΑ και Ευρώπη —από τις επιθέσεις στη βάση ποινικών πληροφοριών του FBI και το απόρρητο δίκτυο επικοινωνιών της NSA, μέχρι την παραβίαση των συστημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, την καθήλωση άνω των 18.000 πτήσεων στις ΗΠΑ και το παγκόσμιο μπλακάουτ υπηρεσιών της Microsoft— επαναφέρει με δραματικό τρόπο ένα κρίσιμο ερώτημα: Πόσο ανθεκτική είναι η Ελλάδα απέναντι σε ένα οργανωμένο, ασύμμετρο ψηφιακό πλήγμα;

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα παρουσιάζει δύο όψεις: από τη μία, ένα σημαντικά αναβαθμισμένο θεσμικό και στρατιωτικό οπλοστάσιο, και από την άλλη, έναν δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που αγωνίζεται να προλάβει την ταχύτητα εξέλιξης των απειλών.

Οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών αποδεικνύουν ότι το πεδίο σύγκρουσης έχει αλλάξει ριζικά. Η αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από κακόβουλους δρώντες (όπως επιβεβαιώθηκε στην περίπτωση της Κομισιόν) επιτρέπει την αυτοματοποίηση επιθέσεων μεγάλης κλίμακας και την ταχύτατη εκμετάλλευση κενών ασφαλείας (zero-day vulnerabilities), συμπιέζοντας δραματικά τον χρόνο αντίδρασης των αμυνομένων.

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ), Μιχάλης Μπλέτσας, έκρουσε ευθέως τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η χώρα δέχεται καθημερινά πλήθος επιθέσεων —ακόμη και με χρήση AI— και προειδοποιώντας πως φαινόμενα αντίστοιχα με αυτά των ΗΠΑ και της Ευρώπης αναμένεται να εμφανιστούν σύντομα και στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική της κρισιμότητας της κατάστασης είναι η σύστασή του προς οργανισμούς και πολίτες για διατήρηση εφεδρικών αντιγράφων εκτός δικτύου (offline USB και έντυπα αρχεία), καθώς η ανάγκη για αστραπιαίες αναβαθμίσεις ασφαλείας συχνά αφήνει ελάχιστα περιθώρια δοκιμών, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκούσιων ή ακούσιων διακοπών λειτουργίας.

Η θωράκιση των κρίσιμων υποδομών

Σε θεσμικό και κανονιστικό επίπεδο, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά άλματα, ωστόσο η επιχειρησιακή ωριμότητα παραμένει άνιση. Η σύσταση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας ενοποίησε τις κατακερματισμένες αρμοδιότητες που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ παράλληλα η χώρα υπήρξε από τις πρώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (έβδομη κατά σειρά) που ενσωμάτωσαν την αυστηρή κοινοτική Οδηγία NIS2 μέσω του Ν. 5160/2024, θέτοντας σε εφαρμογή την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026–2030.

Ως αποτέλεσμα αυτής της θεσμικής αυστηροποίησης, οι κρίσιμοι τομείς —όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η ύδρευση, οι τράπεζες και οι ψηφιακές υποδομές— υποχρεούνται πλέον σε συστηματική διαχείριση κινδύνων, αναφορά περιστατικών εντός 24 ωρών και άμεση λογοδοσία των διοικήσεων, υπό την απειλή βαριών προστίμων. Ενδεικτικό της κυβερνητικής κινητοποίησης είναι το ειδικό σχέδιο θωράκισης 12 σημείων που εκπονήθηκε για τα συστήματα υγείας και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Παρά το ισχυρό νομικό πλαίσιο και την υψηλή ανθεκτικότητα του τραπεζικού και τηλεπικοινωνιακού τομέα, οι οποίοι θωρακίζονται επιπλέον μέσω του ευρωπαϊκού κανονισμού DORA, εξακολουθούν να υπάρχουν ευάλωτοι κρίκοι. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος εντοπίζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα (Supply Chain), δηλαδή στους μικρότερους παρόχους λογισμικού και υπεργολάβους που συνδέονται με μεγάλους οργανισμούς, καθώς και στον ανθρώπινο παράγοντα και τα παλαιά πληροφοριακά συστήματα (Legacy Systems) του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ, όπου συχνά παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού,

Συνοψίζοντας σε έναν πίνακα, το επίπεδο ετοιμότητας των κυριότερων κρατικών οργανισμών έχει ως εξής:

Τομέας / Πυλώνας Επίπεδο Ετοιμότητας Κύρια Εργαλεία & Πλαίσιο Βασικές Προκλήσεις Χρηματοπιστωτικός & Τηλεπικοινωνίες Υψηλό Κανονισμός DORA, Ν. 5160/2024, 24/7 SOCs Επιθέσεις μέσω τρίτων παρόχων, εξελιγμένο phishing με AI Κρίσιμες Υποδομές (Ενέργεια, Μεταφορές) Μέτριο προς Υψηλό Οδηγία NIS2, Μητρώο Βασικών Οντοτήτων, ΕΑΚ Διασύνδεση παλαιών βιομηχανικών συστημάτων (OT) με το διαδίκτυο Δημόσια Διοίκηση, Υγεία & ΟΤΑ Μέτριο (Υπό αναβάθμιση) Σχέδιο θωράκισης ΕΣΥ, Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, ταχύτητα εφαρμογής patches Ένοπλες Δυνάμεις Υψηλό Διεύθυνση Κυβερνοχώρου ΓΕΕΘΑ, Μονάδα 1864 Συνεχής τεχνολογική κούρσα, διατήρηση ταλέντου

Η προετοιμασία των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αναγνωρίσει εδώ και χρόνια τον κυβερνοχώρο ως την πέμπτη επιχειρησιακή διάσταση πολέμου —δίπλα στη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα και το διάστημα. Στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», η ψηφιακή θωράκιση αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος.

Το σημαντικότερο ορόσημο στην αμυντική θωράκιση της χώρας συντελέστηκε τον Ιούνιο του 2026, με τα εγκαίνια του νέου, υπερσύγχρονου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής – Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ και της Μονάδας 1864. Πρόκειται για μια στρατηγική δομή που λειτουργεί ως ενιαίος επιχειρησιακός πυρήνας, με αποστολή την προστασία όχι μόνο των στρατιωτικών δικτύων, αλλά και των κρίσιμων εθνικών υποδομών και του κράτους σε περιόδους κρίσης.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Μονάδα 1864 ενσωματώνει προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (Big Data), επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό απειλών, την ιεράρχηση κινδύνων και την παροχή επιχειρησιακής εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Όπως έχει καταστεί σαφές από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η Μονάδα δεν περιορίζεται πλέον στην παθητική άμυνα, αλλά διαθέτει τη δυνατότητα διεξαγωγής κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, πλήρως ενταγμένων στον διακλαδικό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, τα στελέχη της ελληνικής κυβερνοάμυνας συμμετέχουν σταθερά στις κορυφαίες διεθνείς ασκήσεις προσομοίωσης κυβερνοπολέμου —όπως η Locked Shields του ΝΑΤΟ, η Cyber Coalition και η εθνική άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ— δοκιμάζοντας σε ρεαλιστικές συνθήκες την αντοχή δικτύων ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και στρατιωτικών διοικήσεων. Ταυτόχρονα, μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), προωθείται συστηματικά η ανάπτυξη εγχώριων συστημάτων κρυπτογράφησης, ασφαλών επικοινωνιών και λογισμικού κυβερνοάμυνας, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτηση της χώρας από ξένους προμηθευτές.

Η Ελλάδα δε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ανοχύρωτη· διαθέτει πλέον θεσμικά αντανακλαστικά και έναν ισχυρό στρατιωτικό βραχίονα κυβερνοάμυνας που λειτουργεί αποτρεπτικά. Ωστόσο, όπως αποδεικνύει η διεθνής επικαιρότητα, στον κυβερνοχώρο δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια — υπάρχει μόνο κυβερνοανθεκτικότητα (cyber resilience): η ικανότητα να απορροφάς το πλήγμα, να περιορίζεις τη διασπορά του και να επαναφέρεις τις κρίσιμες λειτουργίες σου πριν η ψηφιακή διαταραχή μετατραπεί σε παράλυση της κοινωνίας και των κρατικών υποδομών.