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Tα πέντε ματς για την 11η αγωνιστική της Super League, τα παιχνίδια της Greek Basketball League, η αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων με τον Παναμά για το Μουντιάλ Κ17, η δράση σε Formula 1 και Moto GP και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:35 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Warm Up)

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αναγέννηση Καρδίτσας – Athens Kallithea FC (Super League 2)

13:00 Magenta Sport 5 | Moto2 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

13:00 Magenta Sport 4 | Μπιλμπάο – Μπασκόνια (ACB Liga Endesa)

13:30 Magenta Sport 1 | Γιουβέντους – Βενέτσια (Serie A)

14:00 Magenta Sport 3 | Μπέρνλι – Μπλάκμπερν (EFL Championship)

14:30 Novasports 5HD | Καρλσρούη – Όσναμπρικ (Bundesliga 2)

14:30 Novasports 3HD | Κότμπους – Χέρτα Βερολίνου (Bundesliga 2)

14:30 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

14:30 Magenta Sport 7 | Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές (Turkish Basketball Super League)

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Παναμάς (FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο U-17)

15:00 Magenta Sport 3 League | Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ (LaLiga)

15:30 Novasports 4HD | Σπάρτα Ρότερνταμ – Άλκμααρ (Eredivisie)

15:30 Novasports 2HD | Άγιαξ – Ντεν Χάαγκ (Eredivisie)

16:00 Novasports1 League | Λεβαδειακός – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)

16:00 Novasports Premier League | Χαλ – Μπράιτον (Premier League)

16:00 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (Τελικός Διπλού)

16:00 Magenta Sport 1 | Μπολόνια – Ουντινέζε (Serie A)

16:00 Magenta Sport 2 | Σασουόλο – Τζένοα (Serie A)

16:15 Magenta Sport 5 | Moto3 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

16:30 Novasports Start | Άουγκσμπουργκ – Μάιντς (Bundesliga)

16:30 Magenta Sport 2 League | PreGame – Παναιτωλικός – Βόλος

17:00 Magenta Sport 2 League | Παναιτωλικός – Βόλος (Stoiximan Super League)

17:00 Magenta Sport 1 League | Sportshow (Αθλητική εκπομπή)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος ΓΣΣ – Ζηρίνειος ΑΟΝ (Volley League Γυναικών)

17:15 Magenta Sport 4 League | Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ (LaLiga)

17:30 ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (Stoiximan Super League)

18:30 Novasports Prime | Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Premier League)

18:30 Novasports 3HD | Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο (Bundesliga)

19:00 Magenta Sport 1 League | Ολυμπιακός – Ηρακλής (Stoiximan Super League)

19:00 Magenta Sport 4 | Τενερίφη – Μπαρτσελόνα (ACB Liga Endesa)

19:00 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (Τελικός Μονού)

19:00 Magenta Sport 1 | Μίλαν – Φροζινόνε (Serie A)

19:30 Novasports1 League | ΠΑΟΚ – Κηφισιά (Stoiximan Super League)

19:30 Magenta Sport 3 League | Οσασούνα – Μάλαγα (LaLiga)

19:30 Magenta Sport 7 | Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)

21:15 Magenta Sport 1 League | Sportshow (Αθλητική εκπομπή)

21:45 Magenta Sport 1 | Αταλάντα – Ίντερ (Serie A)

22:00 Magenta Sport 3 League | Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)

22:30 Magenta Sport 4 | Ατλάντα Χοκς – Ντιτρόιτ Πίστονς (NBA)