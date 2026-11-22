Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την πρώτη του δημόσια εμφάνισή μετά την ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ πραγματοποίησε ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος βρέθηκε την Παρασκευή (20/11) σε ειδική προβολή της ταινίας «The Odyssey» στο Λονδίνο.

Ο 40χρονος ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του, Τομ Χόλαντ, Σαμάνθα Μόρτον και Χίμες Πατέλ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε την προβολή, ο συντονιστής της εκδήλωσης τον συνεχάρη για την ανάληψη του ρόλου του νέου 007, με τον Πάτινσον να απαντά λιτά «ευχαριστώ», ενώ το κοινό τον χειροκροτούσε.

Η επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του πράκτορα 007 ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μέσα από ένα σύντομο βίντεο της Amazon MGM Studios, το οποίο δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό της σειράς ταινιών Τζέιμς Μποντ.

Μετά την ανακοίνωση, ο ηθοποιός εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία που του δίνεται.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το γεγονός ότι μου εμπιστεύονται τον ρόλο του 007 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», ανέφερε σε δηλώσεις του.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, καθώς και τους υπόλοιπους συντελεστές και την Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Robert Pattinson gets congratulated on being cast as the new James Bond https://t.co/KnFbAlllg9 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) November 21, 2026

Τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, γνωστός από τις ταινίες «Dune», ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ.

Η νέα παραγωγή θα αποτελέσει το επόμενο κεφάλαιο ενός από τα μακροβιότερα και πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά franchise, στο οποίο έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους ηθοποιοί όπως οι Σον Κόνερι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ.