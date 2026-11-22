Στα πρώτα χρόνια της μουσικής της διαδρομής, μετά τη συμμετοχή της στο The Voice, και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να έρθει η αναγνώριση αναφέρθηκε η Κατερίνα Λιόλιου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «ΒΗΜΑgazino» και τον δημοσιογράφο Κώστα Μπουρούση.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια παραδέχθηκε πως η καθιέρωση δεν ήρθε εύκολα, παρά το γεγονός ότι από νεαρή ηλικία είχε αποφασίσει να αφοσιωθεί στη μουσική.

«Για το 19χρονο κορίτσι που ήμουν, η συμμετοχή στο σόου ήταν τεράστιο επίτευγμα. Και την επόμενη χρονιά, όταν ξεκίνησα στο πρώτο μου σχήμα, μου φαινόταν μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα σπούδαζα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πηγαινοερχόμουν στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησαν τα χρόνια που δεν ερχόταν το “γνωστό” τραγούδι. Το πάλεψα πολύ, ηρωικά θα έλεγα. Δεν με φόβιζε η δουλειά», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια και συμπλήρωσε:

«Μου άρεσε να τραγουδάω ακόμη και 15 λεπτά στην αρχή και ζητούσα μόνη μου από τους καλλιτέχνες πρώτης γραμμής να τους κάνω φωνητικά για να μένω εκεί όλο το βράδυ. Ήθελα, φυσικά, να βρεθώ μπροστά. Με τα χρόνια, όμως, άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν μας το χρωστάει κανείς. Έπρεπε να απαντήσω στο γιατί θέλω να το κάνω όλο αυτό».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως στα 25 της χρόνια είχε θέσει ένα αυστηρό χρονικό περιθώριο στον εαυτό της, αποφασίζοντας ότι, αν δεν κατάφερνε να κάνει το επόμενο βήμα εκείνη τη χρονιά, θα εγκατέλειπε το τραγούδι.

«Αν δεν γίνει φέτος, τέλος είχα πει. Ήταν η χρονιά που ασχολήθηκα περισσότερο με τη σχολή, λιγότερο με το τραγούδι και πήρα το πτυχίο μου. Δεν είχα κανένα plan b. Είχα απογοητευτεί και στενοχωρηθεί», είχε πει τότε.

Όπως εξήγησε όμως παρακάτω, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της αποφάσισε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική, χωρίς πλέον να αφήνει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις.

«Αφού αποφοίτησα, σκέφτηκα πως θα δώσω το εκατό τοις εκατό στο τραγούδι, χωρίς δικαιολογίες, ή θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη και θα δω τι άλλο θα κάνω. Όταν το πήρα πραγματικά απόφαση και κατάλαβα τι μου έλειπε μέχρι τότε, τα πράγματα άρχισαν να έρχονται πιο ομαλά», δήλωσε κλείνοντας η ερμηνεύτρια.