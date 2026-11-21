Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στον Άρη Καβατζίκη και την εκπομπή «For You», με αφορμή τη σκηνοθετική του υπογραφή στην παράσταση «Έγκλημα στον Νείλο». Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να αποστασιοποιηθεί από τα social media, ενώ μίλησε με θαυμασμό για τη μητέρα του, η οποία παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια στα 92 της χρόνια.

«Οι τέσσερις παραστάσεις που κάνω ταυτόχρονα, μου επιτρέπουν να έχω προσωπική ζωή, αλλά δε τη γνωρίζετε. Τα προσωπικά μου δεν τα λέω on air για να μην τα γρουσουζέψω», ανέφερε αρχικά, ενώ για την συνειδητή απόφασή του να απέχει όσο μπορεί από τα social media είπε: «Απέχω από τα social media γιατί μου έτρωγαν πολύ χρόνο. Επίσης, το scrolling είναι ένας εθισμός από τον οποίο δύσκολα μπορείς να αποκοπείς. Μετά είδα ότι είναι πλατφόρμες, που είναι πολύ τοξικές. Μου φαίνεται παλιό να ασχοληθεί κάποιος πολύ με τα social media, αν δεν είναι 17 χρονών. Έχασα το ενδιαφέρον μου. Παλαιότερα ήμουν junkie της ενημέρωσης. Είμαι 56 χρονών. Ένα από τα βασικότερο εργαλεία που έχει κάποιος είναι ο χρόνος και πρέπει να τον ξοδεύεις σωστά. Πρέπει να μάθεις τον εαυτό σου να μη διασπάται και να μην αναλώνεται σε ασημαντότητα».

«Η μητέρα μου είναι 92 και κάνει τα ψώνια της μέσω web banking»

Σχετικά με τη μητέρα του τόνισε: «Η μητέρα μου είναι 92. Κάνει τα ψώνια της μέσω web banking, κάνει και face time. Τα βράδια παρακολουθεί σεμινάρια στο διαδίκτυο όταν την παίρνω για να την καληνυχτίσω. Δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον της για τον κόσμο. Μου φαίνεται αστεία η ερώτηση αν έφαγα, αλλά είναι φυσικό για τη μητέρα μου, που ήταν 7 χρονών τον χειμώνα του ’41 στην Αθήνα. Το έψαχνε το φαγητό. Στη μητέρα μου μιλάω για τα προσωπικά μου. Νομίζω ότι χαίρεται για εμένα».

Ο θαυμασμός για τον γιο του

«Ο γιος μου έχει κλείσει τα 21. Το πιστεύω ότι είναι 21 και με συγκινεί και με ευχαριστεί πολύ. Είναι ένας πολύ ωραίος νέος άνδρας. Μου αρέσει σαν τύπος. Τον εκτιμώ πολύ. Με εξέπληξε γιατί σπουδάζει ιατρική, και πάντα προσπαθούσα να του περάσω μια έφεση για το διάβασμα, και μου είπε ότι διάβασε τον Κόμη Μοντεχρήστο, που είναι τεράστιο βιβλίο, και μου το έφερε, και ήταν γεμάτο σημειώσεις…Δεν το περίμενα» είπε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, μιλώντας για τον γιο του.

Και συμπλήρωσε: «Μου αρέσει πολύ γιατί είναι πολύ δίκαιος και ακέραιος, είναι πολύ ευγενικός. Είναι μια πολύ ευγενική ψυχή και έχει καλή προαίρεση. Αυτά είναι πράγματα που εκτιμώ πολύ στους ανθρώπους. Είναι ωραίο, εκτός από το να αγαπάς τα παιδιά σου, να τα εκτιμάς κιόλας. Δεν είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε και σχετιζόμαστε μαζί τους με δεσμούς συγγένειας, είναι και άνθρωποι που εκτιμούμε».