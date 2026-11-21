Στο νοσοκομείο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Άννα Μαρία Βέλλη, εξαιτίας μιας έντονης κρίσης ημικρανίας που την ταλαιπώρησε. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, η δημοφιλής YouTuber μοιράστηκε όσα συνέβησαν με τους ακολούθους της μέσω ενός Instagram Story.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το συγκεκριμένο επεισόδιο αποδείχθηκε εξαιρετικά επίπονο, αφού ο πονοκέφαλος επέμενε παρά τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί με οδηγίες του νευρολόγου της. Όπως εξομολογήθηκε, ο συνολικός της ύπνος δεν ξεπέρασε τις δύο ώρες, και μάλιστα διακεκομμένα. Παράλληλα, έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης σε όσους βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να απευθύνονται στους ειδικούς και να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θεραπείες.

«Καλημέρα θα έλεγα αν ήταν. Έχω κοιμηθεί σύνολο 2 ώρες σπαστά και μόλις γύρισα από το νοσοκομείο. Η ημικρανία μου αυτή τη φορά με διέλυσε και δεν περνούσε με τίποτα από όσα μου έχει δώσει ο νευρολόγος μου. Δεν ξέρω τι μέρα είναι, ούτε τι ώρα.

Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ανθρώπους που το περνάτε αυτό. Ξέρω πόσο εξαντλητικό μπορεί να γίνει. ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΕΧΕΣΤΕ, υπάρχουν λύσεις πια. Μάλιστα, ενημερώθηκα και για μηνιαία ένεση για ανθρώπους με χρόνιες ημικρανίες. Ρωτήστε και συμβουλευτείτε τον νευρολόγο σας. Στέλνω αγκαλιά» ανέφερε η Άννα Μαρία Βέλλη.