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Νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας ερευνά το FBI, καθώς χάκερ φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε μία από τις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για καταζητούμενους, εντάλματα σύλληψης και ελέγχους ποινικού ιστορικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το Σάββατο (21/11), το FBI εξετάζει πιθανή παραβίαση του National Crime Information Center (NCIC), του εθνικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που χρησιμοποιείται από ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αρχικά από το CNN, το οποίο επικαλέστηκε δύο πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για την έρευνα. Η ύποπτη εισβολή εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά η ταυτότητα των δραστών, ο τρόπος με τον οποίο απέκτησαν πρόσβαση στο σύστημα ή η έκταση της πιθανής διαρροής πληροφοριών.

Το FBI δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό παραβίασης συστήματος του FBI μέσα σε λίγους μήνες, μετά την κυβερνοεπίθεση του Σεπτεμβρίου που είχε θέσει σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και υποψηφίων για πρόσληψη στην υπηρεσία.

Στο στόχαστρο μία από τις πιο κρίσιμες βάσεις δεδομένων των ΗΠΑ

Το National Crime Information Center αποτελεί βασικό εργαλείο για τη λειτουργία των αμερικανικών διωκτικών αρχών.

Το σύστημα διαχειρίζεται η Διεύθυνση Υπηρεσιών Πληροφοριών Ποινικής Δικαιοσύνης του FBI (Criminal Justice Information Services Division), με έδρα τη Δυτική Βιρτζίνια, και επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών.

Μέσω της βάσης δεδομένων, οι αστυνομικοί μπορούν να αναζητούν στοιχεία για πρόσωπα σε βάρος των οποίων εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης, να πραγματοποιούν ελέγχους και να εντοπίζουν πληροφορίες σχετικές με ποινικές έρευνες.

Το NCIC περιλαμβάνει επίσης καταχωρίσεις για αγνοούμενους, κλεμμένα οχήματα, όπλα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για την ασφάλεια των πολιτών.

Η πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ένα τέτοιο σύστημα εγείρει δύο διαφορετικά ζητήματα: τον κίνδυνο αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών και το ενδεχόμενο αλλοίωσης δεδομένων στα οποία βασίζονται οι αστυνομικές αρχές.

Πρώην αξιωματούχος του FBI, ο οποίος είχε αναλάβει έρευνες εναντίον ομάδων κυβερνοεγκληματιών, επισήμανε ότι η ανησυχία δεν περιορίζεται στην πιθανή κλοπή δεδομένων, αλλά επεκτείνεται και στην αξιοπιστία των καταχωρίσεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από αστυνομικούς.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι οι δράστες αφαίρεσαν, τροποποίησαν ή κατέστρεψαν δεδομένα του NCIC.

Δεύτερο περιστατικό μετά την επίθεση των ShinyHunters

Η νέα υπόθεση έρχεται περίπου δύο μήνες μετά την κυβερνοεπίθεση που είχε πλήξει τον ιστότοπο προσλήψεων του FBI, τον Σεπτέμβριο.

Τότε, η ομάδα κυβερνοεγκληματιών ShinyHunters είχε αναλάβει την ευθύνη για την παραβίαση της διαδικτυακής πλατφόρμας FBIJobs.gov, υποστηρίζοντας ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες εργαζομένων και υποψηφίων.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι δράστες ισχυρίζονταν ότι διέθεταν δεδομένα που αφορούσαν σχεδόν το σύνολο των πρακτόρων του FBI, καθώς και πρόσωπα που είχαν υποβάλει αιτήσεις πρόσληψης. Η πλήρης έκταση αυτών των ισχυρισμών δεν είχε επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Στις 9 Οκτωβρίου, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανακοίνωσε τη σύλληψη προσώπου που φερόταν να συνδέεται με την ομάδα.

Ο ίδιος είχε διευκρινίσει ότι η προηγούμενη παραβίαση σημειώθηκε σε πλατφόρμα την οποία διαχειριζόταν εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πρακτόρων και των οικογενειών τους, καθώς τέτοιες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκβιασμούς, απειλές ή στοχευμένες επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τους ShinyHunters με τη νέα πιθανή παραβίαση του NCIC.

Ο διευθυντής του FBI διαφήμιζε την κυβερνοασφάλεια της υπηρεσίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χρονικό σημείο κατά το οποίο αποκαλύφθηκε το νέο περιστατικό.

Την Πέμπτη (19/11), ενώ στελέχη του FBI είχαν ήδη ενημερωθεί για το πρόβλημα, ο διευθυντής της υπηρεσίας, Κας Πατέλ, εμφανίστηκε στο Fox News και αναφέρθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης της αμερικανικής κυβερνοασφάλειας.

Ο Πατέλ παρουσίασε την επιχείρηση Operation Winter Shield, μια πρωτοβουλία που είχε ολοκληρωθεί μήνες νωρίτερα και στόχευε στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους, προκειμένου να περιορίσουν την έκθεσή τους σε κυβερνοεπιθέσεις.

Υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις για την προστασία κρίσιμων υποδομών, ασκώντας παράλληλα κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις.

«Άλλες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιήσει αυτές τις αναβαθμίσεις, αλλά δεν το έκαναν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία προσπαθεί να καλύψει τον χαμένο χρόνο.

Η εμφάνισή του προηγήθηκε της δημοσιοποίησης των πληροφοριών για τη νέα πιθανή παραβίαση της βάσης δεδομένων του FBI.

Σειρά ψηφιακών προβλημάτων στις ΗΠΑ

Η έρευνα για το NCIC πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από διαδοχικά περιστατικά που επηρέασαν σημαντικές τεχνολογικές υποδομές.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές σε υπηρεσίες της Microsoft, προβλήματα σε τραπεζικά συστήματα και σοβαρές δυσλειτουργίες στην αμερικανική εναέρια κυκλοφορία, με περισσότερες από 18.000 πτήσεις να επηρεάζονται από την πανεθνική αναστολή πτήσεων.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) ανακοίνωσε προσωρινή δυσλειτουργία στο διαβαθμισμένο εσωτερικό δίκτυό της, NSANet, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Σύμφωνα με το Associated Press, η NSA διαβεβαίωσε ότι οι κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητές της παρέμειναν λειτουργικές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως τα συγκεκριμένα τεχνικά προβλήματα συνδέονται μεταξύ τους ή ότι προκλήθηκαν από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις.

Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η πιθανή παραβίαση της βάσης δεδομένων του FBI αποτελεί ξεχωριστό περιστατικό, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Το βασικό ερώτημα παραμένει εάν οι άγνωστοι δράστες κατάφεραν απλώς να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα ή εάν παραβίασαν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τις αμερικανικές αρχές.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το FBI, η έκταση της πιθανής κυβερνοεπίθεσης και οι συνέπειές της παραμένουν αδιευκρίνιστες.