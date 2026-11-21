Στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης για την επόμενη ημέρα στον Λευκό Οίκο έφερε τον Στίβεν Μίλερ ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνοντάς του δημόσια το ερώτημα εάν θα ενδιαφερόταν να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2028.

«Θες να είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές;», ρώτησε ο Αμερικανός πρόεδρος εξαίροντας τον στενό συνεργάτη του και χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως «έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο», παρουσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η χαρακτηριστική στιχομυθία σημειώθηκε την Παρασκευή, προς το τέλος συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, η οποία επικεντρώθηκε κυρίως στις διεθνείς επαφές του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Έχουμε έκτακτα σπουδαία νέα: ήταν καλύτερος από αυτούς τους δυο τύπους», είπε ακόμη, κατά τα φαινόμενα χαριτολογώντας, νεύοντας για να δείξει πως συνέκρινε τον Μίλερ με τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Μάρκο Ρούμπιο, παρόντες αμφότερους.

Οι δύο τελευταίοι θεωρούνται από πολιτικούς αναλυτές πιθανοί διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Από την πλευρά του, ο Μίλερ ανταπέδωσε τα εγκώμια, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ έχει επιτύχει περισσότερα κατά τα δύο τελευταία χρόνια από οποιονδήποτε άλλον πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ. Η στάση του φάνηκε να ικανοποιεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δεν άργησε να τον ρωτήσει εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο.

Ο στενός συνεργάτης του Τραμπ και η αμήχανη στιγμή με τον Βανς

Ο Στίβεν Μίλερ, 41 ετών, έχει αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, διαδεχόμενος τη Σούζι Γουάιλς. Η τελευταία είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, ωστόσο αποχώρησε από τη θέση της μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Με γνωστή την αυστηρή δημόσια παρουσία του και τη συχνά επιθετική ρητορική του, ο Μίλερ θεωρείται ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αμήχανη στιγμή του Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος κλήθηκε να τοποθετηθεί για τον πόλεμο κατά του Ιράν, τον οποίο είχε επικρίνει μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ο πρόεδρος έχει πει πως αν χρειαζόταν να το ξανακάνει, θα το ξανάκανε. Η άποψή μου είναι πως η δουλειά μου είναι να υποστηρίζω τον πρόεδρο», απάντησε ο Βανς, ενώ ο Τραμπ παρακολουθούσε τη συζήτηση με εμφανώς ειρωνική διάθεση.

Παρά τα σενάρια που θέλουν τόσο τον Βανς όσο και τον Ρούμπιο να εξετάζονται ως πιθανοί υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών το 2028, κανείς από τους δύο δεν έχει εκφράσει δημόσια σχετική πρόθεση.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, εξακολουθεί να θεωρεί πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση για τον διάδοχό του, παρά το γεγονός ότι η δημόσια αναφορά του στον Μίλερ αναζωπύρωσε τα σενάρια για τη μελλοντική ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.