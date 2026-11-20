Πληθαίνουν τα στοιχεία που βγαίνουν στο φως ως προς τη στυγερή γυναικοκτονία στο Θησείο, στην περιοχή της Ακρόπολης συγκεκριμένα. Τα νέα δεδομένα που έρχονται στο προσκήνιο γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 61χρονης γυναίκας προκαλούν αποτροπιασμό.

Ο 63χρονος σύζυγος της, ο οποίος κατηγορείται και έχει άλλωστε παραδεχτεί τη δολοφονία της, παραδέχτηκε ακόμα ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους.

Παράλληλα, οι λεπτομέρειες από την ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτουν τη βία που υπέστη η γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1, εντοπίστηκαν περισσότερα από 100 ηρεμιστικά χάπια μέσα στο διαμέρισμα.

Ο 63χρονος υποστήριξε ότι η σύζυγος του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και λάμβανε σχετικά φάρμακα. Έτσι ίσως εξηγούνται τα ηρεμιστικά χάπια, όπως ταβόρ που εντοπίστηκαν, ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο σπίτι δεν βρέθηκε κάποια ιατρική συνταγή που να δικαιολογεί την ύπαρξη των συγκεκριμένων σκευασμάτων.

Στο σώμα της 61χρονης Μαρίνας εντοπίστηκαν, επίσης, εκτός από τα τραύματα που συνδέονται με τον θάνατο της και παλαιότερες κακώσεις.

Καθόταν ψύχραιμος στον καναπέ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο ίδιος ο 63χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και ότι εκείνη βρισκόταν αναίσθητη μέσα στο διαμέρισμα τους.

Όταν οι αστυνομικοί και οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν την 69χρονη πεσμένη ανάσκελα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφερε πολλαπλές μελανιές στο σώμα της και φορούσε μόνο το εσώρουχο της και μία μπλούζα, ενώ ο ίδιος, με μια κυνική συμπεριφορά, καθόταν ψύχραιμος στον καναπέ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής, όπως έχουν δημοσιευθεί, ο 63χρονος έκλεισε το στόμα της συζύγου του με το ένα χέρι και να της έσφιξε τον λαιμό με το άλλο, ενώ παράλληλα τη χτυπούσε με τα πόδια του σε διάφορα σημεία του σώματος της.

Από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων η 69χρονη υπέστη κατάγματα στα πλευρά, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι σχεδόν ολόκληρο το μπροστινό μέρος του κορμού της έφερε μώλωπες.

Ο 63χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη που του αποδίδεται.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για την απολογία του, μετά την άσκηση σε βάρος του ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας του.

Τι αποκαλύπτει μάρτυρας για το περιστατικό κακοποίησης τον Αύγουστο

Εν τω μεταξύ, συγκλονίζει η μαρτυρία για το περιστατικό άγριας κακοποίησης που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, μήνες πριν τη φρικτή γυναικοκτονία.

Την περιέγραψε στις «Αποκαλύψεις» γυναίκα, η οποία έγινε αυτόπτης μάρτυρας ενός βίαιου περιστατικού ανάμεσα στην 61χρονη και τον σύντροφό της.

Ήταν Αύγουστος, όταν μέσα στην ησυχία της αθηναϊκής γειτονιάς ακούστηκαν φωνές, βρισιές και οι απεγνωσμένες εκκλήσεις της γυναίκας προς τον άνδρα, με τη φράση «σε παρακαλώ, γύρνα πίσω, θα αλλάξω, θα γίνω αυτό που θέλεις».

Ανοίγοντας την μπαλκονόπορτα, αντίκρισε, όπως είπε, μια ιδιαίτερα βίαιη κατάσταση. Από τη μία πλευρά βρισκόταν ένας μεγαλόσωμος άνδρας και από την άλλη μια πολύ αδύνατη γυναίκα, η οποία έδειχνε ανήμπορη να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Αυτή ήταν αδύναμη να υποστηρίξει τον εαυτό της και φαινόταν γενικώς εξαρτημένη από αυτή τη σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πως ο άνδρας έδειχνε να απολαμβάνει το γεγονός ότι η γυναίκα τον εκλιπαρούσε να μη φύγει.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας τη χτύπησε και την έβρισε, με το περιστατικό να διαρκεί αρκετή ώρα. Όταν εκείνος αντιλήφθηκε πως η μάρτυρας και η αδελφή της παρακολουθούσαν τη σκηνή από το μπαλκόνι, οι δύο γυναίκες τη ρώτησαν αν ήθελε να καλέσουν την Αστυνομία.

Η απάντηση της 61χρονης, ωστόσο, τις αιφνιδίασε.

«Όχι, θέλω τον άντρα μου πίσω και θα αλλάξω κι εγώ», τους είπε, ενώ έκλαιγε. Λίγο αργότερα, ο άνδρας φέρεται να συμφώνησε, τη σήκωσε και την πήρε μαζί του στο διαμέρισμα.

Η μάρτυρας αποκάλυψε ακόμη πως κατά διαστήματα, τα προηγούμενα χρόνια, οι κάτοικοι της περιοχής άκουγαν έναν άνδρα να βρίζει και μια γυναίκα να κλαίει, χωρίς όμως να γνωρίζουν από πού ακριβώς προέρχονταν οι φωνές.

«Για κάποιους στη γειτονιά μπορεί να ήταν καλό παιδί, αλλά αυτό που αντίκρισα εγώ δεν έχει καμία σχέση», σημείωσε, περιγράφοντας την εικόνα που είχε σχηματίσει η ίδια για τον άνδρα μετά το περιστατικό του Αυγούστου.

Στην ερώτηση γιατί δεν προχώρησε τότε σε καταγγελία στις αρχές, η γυναίκα εξήγησε πως η ίδια η 61χρονη την είχε παρακαλέσει να μην το κάνει.

«Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά με παρακάλεσε να μην το κάνω το θύμα. Πολλές φορές, όταν σου το λέει το ίδιο το θύμα, μπορεί να δειλιάσεις. Έχω κι εγώ τις τύψεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας η αδελφή της γυναίκας που είχε περιγράψει το περιστατικό, εμφανίστηκε δύσπιστη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καταγγελίες από την αστυνομία.

Όπως είπε, η ίδια είχε πέσει θύμα επίθεσης στην Κυψέλη, αλλά όταν απευθύνθηκε στην αστυνομία, αντί να αισθανθεί ότι βρίσκει ανταπόκριση, βρέθηκε αντιμέτωπη με την απάντηση πως έπρεπε να απευθυνθεί σε διαφορετικό αστυνομικό τμήμα, λόγω της περιοχής κατοικίας της.

«Το να πάμε να καταθέσουμε κάτι στην αστυνομία θα αγνοηθεί», ανέφερε.

«Υπάρχουν αυτοί που κάνουν τις δολοφονίες, τις γυναικοκτονίες, τις παιδοκτονίες, τις κακοποιήσεις ζώων. Πίσω απ’ όλα αυτά, όμως, υπάρχει ένας ηθικός αυτουργός και λέγεται κράτος, έλλειψη πρόγνωσης, έλλειψη πρόνοιας και έλλειψη σωστής αστυνόμευσης», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, κάθε φορά που απευθύνεται σε αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει κάποιο περιστατικό, αντιμετωπίζει, όπως υποστήριξε, αδιαφορία και την προτροπή να απευθυνθεί σε δικηγόρο.