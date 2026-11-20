«Προκλητικό» χαρακτηρίζει το ΚΚΕ το βίντεο του πρωθυπουργού σχετικά με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, σημειώνοντας ότι «μπορεί στο GTA η ληστεία, να είναι παιχνίδι, όμως στην πραγματική ζωή, η λεηλασία των συντάξεων είναι κυβερνητική πολιτική».

«Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του, που έχουν μετατρέψει τη σύνταξη σε επίδομα επιβίωσης, έχουν το θράσος να παριστάνουν τους Άγιους Βασίληδες με τα λεφτά των ίδιων των συνταξιούχων! Κι αφού η ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν βάλει διαχρονικά το χέρι στην τσέπη των συνταξιούχων, με περικοπές, καταργήσεις δώρων και νόμους που διατηρούν τις απώλειες, τώρα ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να τους κάνει και χάρη, επιστρέφοντας ένα μικρό μέρος από όσα τους έχουν στερήσει!», τονίζει σε σχόλιο το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ και προσθέτει: «Η πρόκληση απέναντι στους χιλιάδες συνταξιούχους είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν παρουσιάζει τα 400 ευρώ σαν περίσσευμα για χριστουγεννιάτικα δώρα! Λες και οι συνταξιούχοι δεν μετράνε το κάθε ευρώ για το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα και τα φάρμακα. Λες και δεν βάζουν ήδη το χέρι στην τσέπη για να βοηθήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους να τα βγάλουν πέρα!».

Καταλήγοντας, από το ΚΚΕ τονίζουν: «Οι συνταξιούχοι δεν ζητούν χαρτζιλίκι από τον κ. Μητσοτάκη, απαιτούν πίσω όσα τους έχουν κλέψει, τουλάχιστον την 13η και τη 14η σύνταξή τους! Μπορεί στο GTA η ληστεία, να είναι παιχνίδι, όμως στην πραγματική ζωή, η λεηλασία των συντάξεων είναι κυβερνητική πολιτική».