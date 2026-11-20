Με την επισήμανση ότι «το δημόσιο χρήμα δεν μπορεί να είναι οικογενειακή υπόθεση», το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του επιτίθεται στα λεγόμενα του Κυβερνητικού Εκπροσωπου, Παύλου Μαρινάκη υποστηρίζοντας πως «ομολόγησε ότι υπάρχει ζήτημα αλλά ο κ. Λιάκος θα παραμείνει υφυπουργός και οι αδελφές του θα σταματήσουν οικειοθελώς τις απευθείας αναθέσεις».

«Με λίγα λόγια, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ομολόγησε ότι υπάρχει ζήτημα αλλά ο κ. Λιάκος θα παραμείνει υφυπουργός Εσωτερικών και οι αδελφές του θα σταματήσουν οικειοθελώς τις απευθείας αναθέσεις πολύ μεγάλων ποσών δημοσίου χρήματος», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και κάνει, λόγο, μάλιστα, για «απόλυτη υποκρισία».