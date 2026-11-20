Βίντεο στα social media ανάρτησε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο οποίο αναφέρεται στο επίδομα των 400 ευρώ που θα πιστωθεί σήμερα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων, κάνοντας αναφορές στο GTA 6.

«Ποιος από εσάς θα ζητήσει το GTA 6, δώρο από τον παππού και τη γιαγιά αυτά τα Χριστούγεννα;» διερωτάται στην αρχή του βίντεο ο Πρωθυπουργός και συνεχίζει: «Ξέρουμε όλοι ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες δύσκολα χαλάνε το χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν από φέτος θα έχουν μία παραπάνω δυνατότητα να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο».

«Σήμερα το απόγευμα καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ σε παραπάνω από 2 εκατ. συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Χάρη στην καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.000.000 περισσότεροι. Στο τέλος του μήνα, η ίδια ενίσχυση θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες καθώς στους συμπολίτες μας με αναπηρία» προσθέτει ο πρωθυπουργός.

«Ξέρω ότι τα 400 ευρώ δεν λύνουν το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.