Την ημερομηνία για την καταβολή του ετήσιου επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του OPEN TV “Ώρα Ελλάδας” με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Όπως είπε η κα Κεραμέως, «σήμερα, τέλος της ημέρας θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2,1 εκατ. συνταξιούχων η ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία θα δίνεται κάθε Νοέμβριο. Άρα η πίστωση γίνεται 10 ημέρες πιο νωρίς από ό,τι είχαμε πει. Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι τη Δευτέρα. Αλλά όπως ξέρετε, κάθε φορά εμφανίζεται (το ποσό) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων στο τέλος της προηγούμενης εργάσιμης. Άρα λοιπόν τέλος της ημέρας σήμερα θα μπορέσουν να δουν τα χρήματα οι συμπολίτες μας, οι συνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής. Και θυμίζω ότι, η ενίσχυση αυτή δίνεται σε όλους τους συνταξιούχους 65 ετών και άνω χωρίς εισοδηματικά και χωρίς περιουσιακά κριτήρια σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών που είναι συνταξιούχοι χηρείας και ακολουθούν προφανώς και οι άλλες κατηγορίες των συμπολιτών μας με αναπηρία και ούτω καθ’ εξής».

«Θέλω να θυμίσω το εξής: το επίδομα είναι 400 ευρώ. Όταν ξεκίνησε αυτό το μέτρο πέρυσι το Πάσχα ήταν 250 ευρώ η ενίσχυση και πολύ μικρότερος ο αριθμός των δικαιούχων. Τι μεσολάβησε μεταξύ της εξαγγελίας πέρυσι το Πάσχα και φέτος; Κερδίσαμε και άλλο δημοσιονομικό χώρο με μέτρα όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας η οποία απέδωσε… μας έφερε περισσότερα έσοδα, δημιουργήθηκε δημοσιονομικός χώρος και έτσι μπορέσαμε να πάμε από τα 250 ευρώ το επίδομα στα 300 ευρώ και από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ και να διευρυνθεί ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των δικαιούχων αυτής της ενίσχυσης η οποία υπενθυμίζω δεν είναι έκτακτη, αλλά θα δίνεται κάθε Νοέμβριο» συμπλήρωσε.

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Ποιους συνταξιούχους αφορά

Υπενθυμίζεται πως το μέτρο αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

Συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ. Αυτό αφορά όσους πήραν κύρια σύνταξη αναπηρίας τον Σεπτέμβριο του 2026.

Συνταξιούχοι του Δημοσίου που έλαβαν επίδομα νόσου και ανικανότητας.

Συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ με ισόβια αναπηρία 100%

Δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από το Δημόσιο βάσει του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων

Διευκρινίζεται πως το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο έναντι οφειλών σε εφορία, Ταμεία και τράπεζες και στα ζευγάρια συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών θα χορηγηθεί διπλή ενίσχυση δηλαδή 800 ευρώ.