Ακόμη μία γυναικοκτονία, η 17η για το 2026 προστίθεται στον μακρύ, ματωμένο κατάλογο των γυναικών που βρίσκουν φρικτό θάνατο από το χέρι του ανθρώπου που εμπιστεύτηκαν και μοιράστηκαν μαζί του τη ζωή τους. Η 61χρονη Μαρίνα δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στην Ακρόπολη από τον 63χρονο σύζυγό της, με τα στοιχεία της υπόθεσης να αποκαλύπτουν μια εικόνα βίας, απομόνωσης και κακοποιητικής συμπεριφοράς που φαίνεται πως προϋπήρχε της τραγωδίας.

«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου και δεν έχει τις αισθήσεις της»

«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου και δεν έχει τις αισθήσεις της». Με αυτά τα λόγια φέρεται να κάλεσε ο 63χρονος την Άμεση Δράση λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ενημερώνοντας τους αστυνομικούς ότι η σύζυγός του δεν αντιδρούσε. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας, βρήκαν τη Μαρίνα νεκρή, ενώ ο ίδιος τους περίμενε και παραδέχθηκε ότι την είχε χτυπήσει.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτύπωσαν τη φρίκη. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι, στον θώρακα, στα χέρια και στα πόδια, καθώς και σπασμένα πλευρά και μώλωπες. Αιτία θανάτου ήταν ο στραγγαλισμός, με τον δράστη να φέρεται ότι της αφαίρεσε τη ζωή χρησιμοποιώντας τα ίδια του τα χέρια.

Τη Δευτέρα απολογείται ο δολοφόνος

Ο 63χρονος υποστήριξε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, είχε ξεσπάσματα θυμού και επιχείρησε να του επιτεθεί. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας, κάτι που αμφισβητεί η οικογένεια της γυναίκας. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Θα απολογηθεί στις 11 το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του δολοφόνου

Οι μαρτυρίες που αποκαλύπτουν μια κακοποιητική σχέση

Πίσω από την κλειστή πόρτα του διαμερίσματος φαίνεται πως εκτυλίσσονταν σκηνές έντασης, με γείτονες να περιγράφουν καβγάδες, φωνές και περιστατικά βίας. Μαρτυρία γυναίκας που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 αναφέρεται σε περιστατικό του περασμένου Αυγούστου, όταν είδε τον 63χρονο να εξυβρίζει χυδαία τη Μαρίνα σε δημόσιο χώρο, ενώ εκείνη έκλαιγε και βρισκόταν σχεδόν γονατισμένη μπροστά του.

Η ίδια, μαζί με ακόμη μία γυναίκα, παρενέβησαν προσπαθώντας να την προστατεύσουν και την προέτρεψαν να καταγγείλει τον σύζυγό της. Η Μαρίνα, ωστόσο, αρνήθηκε, λέγοντας πως ήθελε να του δώσει ακόμη μία ευκαιρία.

Άλλοι κάτοικοι περιγράφουν περιστατικά κατά τα οποία ο 63χρονος την έδιωχνε με βίαιο τρόπο, ενώ εκείνη τον παρακαλούσε. Όταν γείτονες προσφέρθηκαν να καλέσουν την Αστυνομία, η γυναίκα φέρεται να απάντησε πως δεν ήθελε βοήθεια, επειδή τον αγαπούσε.

«Φοβόταν μήπως την αφήσει – Είχε φτάσει να ζυγίζει 39 κιλά

Η αδελφή της Μαρίνας δηλώνει συγκλονισμένη από την απώλεια, υποστηρίζοντας πως η οικογένεια δεν γνώριζε ότι υπήρχαν περιστατικά βίας μεταξύ του ζευγαριού. Όπως αποκάλυψε, η 61χρονη φοβόταν έντονα την εγκατάλειψη από τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν μαζί από το 1987.

«Φοβόταν μήπως ο άνδρας της την αφήσει. Μας έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: “Πες του να μη μ’ αφήσει”. Τον αγαπούσε πάρα πολύ», ανέφερε, περιγράφοντας μια γυναίκα που, παρά την ψυχολογική της επιβάρυνση, δεν είχε αποκαλύψει στους συγγενείς της όσα ενδεχομένως βίωνε.

Η Μαρίνα είχε αποχωρήσει από τον ΟΤΕ μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου και περίμενε να συνταξιοδοτηθεί. Σύμφωνα με την αδελφή της, μετά τη διάρρηξη του σπιτιού τους το 2017, κατά την οποία αφαιρέθηκαν δύο χρηματοκιβώτια με κοσμήματα και αντικείμενα αξίας, η ψυχολογική της κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά. Κλείστηκε στο σπίτι, εμφάνισε κατάθλιψη και έχασε μεγάλο μέρος του βάρους της, φτάνοντας, όπως ανέφερε, τα 39 κιλά.

Η οικογένεια είχε χάσει και τη μητέρα της την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάστασή της. Παρά την παρέμβαση ψυχιάτρου και την πρόταση να νοσηλευτεί, η Μαρίνα δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι, καθώς, σύμφωνα με την αδελφή της, φοβόταν πως ο σύζυγός της θα την εγκαταλείψει.

Η απομόνωση και τα σημάδια που δεν έγιναν καταγγελία

Οι μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν ένα ζευγάρι που είχε απομονωθεί από τον κοινωνικό του περίγυρο. Γείτονες αναφέρουν ότι είχαν καιρό να δουν τη Μαρίνα να κυκλοφορεί, ενώ όταν εμφανιζόταν, έδειχνε θλιμμένη, ταραγμένη και συχνά με δακρυσμένα μάτια. Κάποιοι κάνουν λόγο για συχνές εντάσεις και φωνές, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η γυναίκα περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής της κλεισμένη στο διαμέρισμα.

Η αδελφή της επιμένει πως δεν είχε αντιληφθεί ότι ο 63χρονος ήταν βίαιος, ενώ αμφισβητεί κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του περί αυτοάμυνας.

Η πορεία για τη Μαρίνα

Η δολοφονία της Μαρίνας, που καταγράφεται ως η 17η γυναικοκτονία για το 2026, προκάλεσε οργή και κινητοποίηση στην περιοχή. Το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας στο Θησείο και στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή φεμινιστικών και τοπικών συλλογικοτήτων.

«Σπάμε τη σιωπή ενάντια στην έμφυλη βία» και «Το σώμα μας ανήκει σε εμάς» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν, με τους διαδηλωτές να ζητούν αλληλεγγύη προς τα θύματα και να καταγγέλλουν την κουλτούρα που συχνά οδηγεί στην ενοχοποίηση των γυναικών.

Η Μαρίνα δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Οι μαρτυρίες, όμως, που έρχονται στο φως, επαναφέρουν ένα οδυνηρό ερώτημα. Πόσα σημάδια κακοποίησης μπορεί να υπάρχουν γύρω μας χωρίς να καταφέρνουν να αποτρέψουν το επόμενο τραγικό τέλος;