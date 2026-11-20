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Με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες και τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυλήσει ο καιρός την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη, ενώ στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι στο Βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, φτάνοντας τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασία: Έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη

Σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή θα διατηρηθεί η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Κρήτη να καταγράφει τις υψηλότερες τιμές, φτάνοντας κατά τόπους τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικότερα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί: