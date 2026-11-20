Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Ημέρα για την Εκβιομηχάνιση της Αφρικής
- Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Γεγονότα
- 1820: Μία λευκή φάλαινα 80 τόννων επιτίθεται κατά του πλοίου «Έσεξ», 2000 ναυτικά μίλια δυτικά των ακτών της Νοτίου Αμερικής. Το επεισόδιο θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το αριστούργημα του Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπι Ντικ».
- 1920: Ιδρύεται η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στη ναυτιλία.
- 1959: Συγκροτείται η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) στον Άγιο Στέφανο Αττικής (Μπογιάτι), μετά την υπογραφή της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
- 1977: Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τις δεύτερες εκλογές της μεταπολίτευσης, με ποσοστό 41,85%. Το ΠΑΣΟΚ καθίσταται αξιωματική αντιπολίτευση με το 25,3% των ψήφων.
- 1979: Ένοπλοι μουσουλμάνοι καταλαμβάνουν τη Μέκκα και κρατούν ομήρους 6.000 πιστούς. Ο σαουδαραβικές αρχές, με τη βοήθεια γάλλων κομάντος θα επέμβουν, με αποτέλεσμα κατά το μακελειό που θα επακολουθήσει να βρουν τον θάνατο 377 άνθρωποι και να τραυματιστούν 600.
- 1985: Κυκλοφορούν τα Windows 1.0 της Microsoft.
- 1989: Υπογράφεται στον ΟΗΕ η Διακήρυξη για τα δικαιώματα του παιδιού. Έκτοτε, κάθε χρόνο η 20η Νοεμβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
- 1989: Αρχίζει τις εκπομπές του το Mega Channel, ο πρώτος ελληνικός ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας.
- 2018: Σταματά η μετάδοση του Mega Channel, του πρώτου ελληνικού ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, από τις συνδρομητικές πλατφόρμες (NOVA, COSMOTE TV). Είχε προηγηθεί η διακοπή του από την επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα Digea πριν από ένα σχεδόν ένα μήνα (συγκεκριμένα την 28η Οκτωβρίου). Το κανάλι συνεχίζει την εκπομπή του μέσω διαδικτύου (megatv.com, Youtube).
Γεννήσεις
- 1327: Μπασούι Τοκούσο, Ιάπωνας μοναχός, που ανακάλυψε την τεχνική διαλογισμού «Ζεν». (Θαν. 1387)
- 1886: Σερζ Αλεξάντρ Σταβισκί, Γάλλος χρηματιστής, που δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα στη Γαλλία («Υπόθεση Σταβισκί»). (Θαν. 8/1/1934)
- 1889: Έντουιν Χαμπλ, Αμερικανός αστρονόμος και εφευρέτης του τηλεσκοπίου. Προς τιμή του, το μεγαλύτερο σύγχρονο τηλεσκόπιο φέρει το επώνυμό του. (Θαν. 28/9/1953)
- 1942: Τζο Μπάιντεν, Αμερικανός πολιτικός, τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
- 1961: Γεράσιμος Γεννατάς, Έλληνας ηθοποιός.
- 1974: Μέμος Μπεγνής, Έλληνας ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1764: Κρίστιαν Γκόλντμπαχ, Πρώσσος μαθηματικός, γνωστός από την «Εικασία του Γκόλντμπαχ», ενός από τα παλιότερα άλυτα προβλήματα της θεωρίας αριθμών και γενικότερα των μαθηματικών. (Γεν. 18/3/1690)
- 1910: Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας. (Γεν. 9/9/1828)
- 1924: Εμπενίζερ Κομπ Μόρλεϊ, Άγγλος δικηγόρος, δικαστής, ποδοσφαιριστής και αθλητικός παράγων. Υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες του ποδοσφαίρου και ο άνθρωπος που έθεσε τους πρώτους κανόνες του δημοφιλέστερου σήμερα αθλήματος. (Γεν. 16/8/1831)
- 1936: Μπουεναβεντούρα Ντουρρούτι, Ισπανός αναρχικός, ηγετικό πρόσωπο του Ισπανικού Εμφυλίου. (Γεν. 14/7/1896)
- 1978: Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Ελληνοϊταλός ζωγράφος. (Γεν. 10/7/1888)
- 2012: Χρόνης Μίσσιος, Έλληνας συγγραφέας, λογοτέχνης, αντιστασιακός και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων. (Γεν. 8/11/1930) («Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», «Χαμογέλα, ρε… τι σου ζητάνε;», «Το κλειδί είναι κάτω από το γεράνι» κ.α.)
- 2016: Κωστής Στεφανόπουλος, Έλληνας πολιτικός και τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. (Γεν. 15/8/1926)