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Μια απροσδόκητη αποκάλυψη για το παρελθόν της γηραιότερης εν ζωή γυναίκας της Δανίας έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη χώρα, καθώς ιστορικά έγγραφα δείχνουν ότι η 112χρονη Κίρστεν Σβάλμπε, η οποία είχε γίνει γνωστή για την αισιοδοξία και τη θετική στάση της απέναντι στη ζωή, κατείχε ηγετικές θέσεις στο ναζιστικό κόμμα της Δανίας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Σβάλμπε, η οποία τον Οκτώβριο έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος στην ιστορία της Δανίας, είχε απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα ενημέρωσης χάρη στη μακροζωία της και τις αφηγήσεις της για τη ζωή της.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του πολωνικού TVP World και έρευνα του δανικού μέσου Frihedsbrevet, έγγραφα από τα Εθνικά Αρχεία της Δανίας αποκαλύπτουν ότι η υπεραιωνόβια γυναίκα δεν ήταν απλώς μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Δανίας, αλλά είχε αναλάβει και τοπικές ηγετικές αρμοδιότητες την περίοδο της γερμανικής κατοχής.

Εντάχθηκε στους Ναζί το 1941 και ανέλαβε ηγετικές θέσεις

Σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία που εξέτασε το Frihedsbrevet, η Κίρστεν Σβάλμπε εντάχθηκε στο Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Δανίας τον Αύγουστο του 1941, ενώ η χώρα βρισκόταν υπό ναζιστική κατοχή.

Από τον Αύγουστο του 1943 έως τον Ιούλιο του 1944, κατείχε δύο θέσεις στην τοπική οργάνωση του κόμματος στην πόλη Χόλστεμπρο, στη δυτική Δανία.

Συγκεκριμένα, διετέλεσε προσωρινή επικεφαλής τοπικής κομματικής ομάδας και υπεύθυνη της γυναικείας οργάνωσης.

Ο σύζυγός της ήταν επίσης στέλεχος του ίδιου κόμματος και είχε αναλάβει καθήκοντα τοπικού επικεφαλής στο Χόλστεμπρο από τον Νοέμβριο του 1942 έως τον Ιούλιο του 1944.

Ο ιστορικός Κλάους Μπούντγκορντ Κρίστενσεν, ο οποίος εξέτασε τα έγγραφα μαζί με τους δημοσιογράφους του Frihedsbrevet, υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Σβάλμπε δεν περιοριζόταν στην απλή εγγραφή της στο κόμμα.

«Ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό μέλος», ανέφερε ο ιστορικός, επισημαίνοντας ότι η 112χρονη είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο.

Κατά τον ίδιο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Σβάλμπε υπήρξε εξέχουσα παρουσία στην τοπική ναζιστική οργάνωση.

«Δεν ήξερα σχεδόν τίποτα, δεν με ενδιέφερε η πολιτική»

Η ίδια η Κίρστεν Σβάλμπε είχε αρνηθεί τον περασμένο μήνα ότι διατηρούσε ναζιστικές πεποιθήσεις.

Σε συνέντευξή της στον δανικό τηλεοπτικό σταθμό TV Midtvest, παραδέχθηκε ότι είχε υπάρξει μέλος του κόμματος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι εντάχθηκε σε αυτό υπό την επιρροή του συζύγου της και χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως την πολιτική του ταυτότητα.

«Δεν ήξερα σχεδόν τίποτα γι’ αυτό, επειδή ποτέ δεν με ενδιέφερε η πολιτική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία της ήρθε σε αντίθεση με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη συμμετοχή της στην τοπική κομματική ηγεσία.

Τα έγγραφα τεκμηριώνουν τις θέσεις που κατείχε, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζουν από μόνα τους το σύνολο των προσωπικών πολιτικών της πεποιθήσεων ή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της κατά την περίοδο εκείνη.

Δανικός τηλεοπτικός σταθμός σταματά την κάλυψη της ζωής της

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν αντιδράσεις και στα δανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επί χρόνια παρουσίαζαν την Κίρστεν Σβάλμπε ως μια ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα.

Σύμφωνα με το δανικό Radio IIII, ο τηλεοπτικός σταθμός TV Midtvest αποφάσισε στις 16 Νοεμβρίου να αναστείλει προσωρινά την κάλυψη της ζωής της, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τη συμμετοχή της στη ναζιστική οργάνωση.

Ο σταθμός είχε ασχοληθεί εκτενώς με τη Σβάλμπε, παρουσιάζοντας την καθημερινότητά της και τις αναμνήσεις της από τη μακρά ζωή της.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επικοινωνία με την οικογένειά της, η οποία ενημέρωσε ότι η έντονη δημοσιότητα των τελευταίων ημερών είχε επηρεάσει σημαντικά την 112χρονη.

Οι συγγενείς της ανέφεραν ότι, για λόγους υγείας, χρειάζεται ηρεμία και δεν επιθυμεί να παραχωρήσει νέες συνεντεύξεις αυτή την περίοδο.

Ερωτήματα και για το βιβλίο που αφηγείται τη ζωή της

Η υπόθεση επηρέασε και την παρουσίαση της βιογραφίας της Σβάλμπε, η οποία κυκλοφόρησε με τίτλο «Πρέπει να έχουμε κάτι για να γελάμε».

Σύμφωνα με το Radio IIII, ο δανικός εκδοτικός οίκος Gyldendal εξετάζει τις συνέπειες των νέων αποκαλύψεων για το περιεχόμενο του βιβλίου.

Η επικεφαλής του τμήματος μη μυθοπλαστικών εκδόσεων, Μέτε Κόρσγκορντ, επισήμανε ότι οι πληροφορίες για το ναζιστικό παρελθόν της Σβάλμπε αλλάζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρουσιάζεται η ιστορία της.

Ο εκδοτικός οίκος διευκρίνισε πάντως ότι οποιαδήποτε αναθεωρημένη έκδοση θα απαιτούσε τη συμμετοχή της ίδιας της 112χρονης σε νέες συνεντεύξεις.

Η αποκάλυψη προσθέτει έτσι μια άγνωστη μέχρι πρόσφατα πτυχή στη δημόσια εικόνα της γηραιότερης γυναίκας της Δανίας, η οποία είχε αποκτήσει αναγνωρισιμότητα κυρίως χάρη στη μακροζωία και την αισιόδοξη στάση της απέναντι στη ζωή.