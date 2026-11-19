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Ένας… 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, εντός του οποίου βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών, το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου, στην περιοχή του Κολωνού. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου και ενός 21χρονου.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έκαναν περιπολία στον Κολωνό, εντόπισαν τον 12χρονο και τον 21χρονο να επιβαίνουν σε ένα όχημα, το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Τότε, διαπίστωσαν ότι το όχημα οδηγούσε ο 12χρονος, ενώ σε έρευνα που έγινε μέσα στο αυτοκίνητο βρήκαν και κατέσχεσαν 407 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και έναν τρίφτη. Οι αστυνομικοί οδήγησαν τους συλληφθέντες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των δύο γονέων του 12χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.